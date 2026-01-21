Firenze, il vino in anfora protagonista di una serata con la cantina Ottomani

Il vino in anfora affonda le sue radici nelle pratiche georgiane di migliaia di anni fa. L’argilla, materiale poroso, accompagna la fermentazione senza interferire, permettendo al frutto di mantenere identità e precisione. Una tecnica antica che oggi trova nuova attenzione anche in Toscana.

Giovedì 5 febbraio il ciclo di incontri “A Tavola con il Produttore” farà tappa all’Osteria Pratellino di Firenze con una serata dedicata a questa tipologia di vinificazione. Ospite sarà la cantina Ottomani di Impruneta (Firenze), realtà nata quindici anni fa dall’iniziativa di quattro amici: Lorenzo Tanganelli, Tommaso Del Re, Giacomo Mazzanti e Matteo Giorgi. Il progetto prende forma da un piccolo vigneto in affitto e da un garage, punto di partenza di un percorso oggi orientato alla coltivazione biologica e biodinamica e alla cura di vecchie vigne del territorio.

Durante la serata verrà proposto un menu pensato per accompagnare i diversi vini in anfora della cantina.

L’aperitivo prevede Fettunta dell’Ugolino, Polpette di lesso con salsa verde e Terrina di fegatini con pan brioche, in abbinamento al Bianco in anfora. A seguire, Crostini sul peposo con il Rosato, Gnocchi al ragù di ossobuco con Varietà antiche in anfora, Pollo alla cacciatora con patate arrosto insieme al Sangiovese in anfora. In chiusura, Crespella alla robiola e agrumi con crumble di noci abbinata al passito Vendemmia tardiva.

L’iniziativa ha come media partner la testata RossoRubino.tv e l’emittente Firenze TV. Le prenotazioni sono obbligatorie e possono essere effettuate telefonando allo 055 0203832 o scrivendo a osteriapratellino@gmail.com. È previsto uno sconto del 10% per i soci delle scuole e associazioni di sommelier.