Firenze, con la rassegna Bucolica torna Open Farm tra agricoltura, gastronomia vegetariana e cultura

“Domandarsi da dove proviene il cibo, è l’atto individuale più concreto che ciascuno può fare ogni giorno per migliorare la collettività”. È questa la sfida che Bucolica vuole proporre con la rassegna estiva “Open Farm” che torna alla sua quinta stagione da sabato 1 Giugno. Oltre 30 appuntamenti in 3 mesi per fra concerti di canzoni popolari fiorentine e world music, visite in apiario e passeggiate guidate nell’azienda agricola, yoga, workshop di fermentazione, presentazioni, incontri, libri e dj set.

“Se il cibo costa troppo poco, significa che il prezzo lo sta pagando qualcun altro: lavoratori in condizioni precarie, l’ambiente che viene deteriorato, gli animali sfruttati e maltrattati, la vostra salute ed il sistema sanitario.” – affermano i fratelli Filippo e Riccardo Zammarchi, il primo agronomo, urban farmer, appassionato di agri-ecologia e permacultura, il secondo organizzatore di eventi musicali ed enogastronomici, appassionato di materie prime e tradizioni locali.



Attività Culturali e Didattiche per Tutti, dal 1 giugno torna Open Farm

La Fattoria Urbana non è solo un luogo di agricoltura e ristoro, ma anche un centro culturale dinamico. Vengono organizzati workshop, concerti, presentazioni, visite guidate, dj set e laboratori didattici su temi legati alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale e alla transizione proteica. Vengono proposti percorsi educativi per scuole e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza di un’agricoltura sostenibile e di uno stile di vita consapevole.

Momento clou del mese di giugno sarà il concerto Aluminé Guerrero previsto per sabato 8 giugno: cantante, poli-strumentista e produttrice argentina che porta suoni tradizionali ed elettronici delle Ande, per la prima volta a Firenze. Aluminé Guerrero è un’artista influenzata dalle divinità della “Madre Terra” (pachamama) patagonica. Immersa nella musica folk andina fin dalla più tenera età, esplora sonorità sia elettroniche che tradizionali: un viaggio mistico verso la folktronica.

Tra le conferme di questa quinta edizione di Open Farm le imperdibili visite in apiario (Sabato 15), e i concerti dedicati alla canzone popolare fiorentina (primo appuntamento Venerdì 28 con Alessandro Giobbi). Per questa stagione Daimon propone un ciclo di 4 incontri dal titolo “Coltivare lo Yoga” adatti a tutti/e, per unire gli insegnamenti dello Yoga a quelli della Natura (i primi due si tengono il 26 maggio e il 15 giugno).

Un’Osteria Vegetariana circolare ed autosufficiente

Il cuore pulsante della Fattoria Urbana è l’osteria vegetariana, dove tutti gli ingredienti freschi e stagionali sono coltivati direttamente nei terreni nel raggio di 100 metri. La cucina, anche grazie all’utilizzo di tecniche di fermentazione, offre un menù ricco di tradizione e contaminazioni “world”, dimostrando come una dieta vegetariana possa essere al contempo salutare e piena di sapore.

Il packaging e gli scarti sono ridotti al minimo e vengono riutilizzati per più cicli e per il compost aziendale. Proprio il 1 Giugno, viene organizzata una visita di “Garanzia Partecipata” per far conoscere tutta la filiera della fattoria a colleghi contadini, clienti del mercato e del ristorante, in una logica di partecipazione, trasparenza e condivisione. Mentre Domenica 9 l’importanza del cibo “buono, pulito e giusto” viene celebrata con una visita alla fattoria e cena speciale in osteria organizzate dalle condotte Slow Food di Scandicci e Firenze.

Il Bar Agricolo: socialità e cultura

Accanto all’osteria, il Bar Agricolo offre un ambiente accogliente dove potersi rilassare e socializzare, con bevande agricole naturali e biologiche. Il bar propone una selezione di fermentati da bere, spritz agricoli, cocktail innovativi e vini naturali, tutti preparati con botaniche e frutta provenienti dalla fattoria o da cantine locali selezionate con cura. Ed alla socialità è dedicato l’appuntamento di domenica 9 Giugno, il “Drum Circle” guidato da Novella Curvietto dell’Associazione DrumCircle Firenze. Il Drum Circle è un evento ritmico aperto a tutti/e nel quale un gruppo di persone, che si conoscono o meno, si riuniscono per creare musica improvvisata, utilizzando tamburi e percussioni di ogni tipo, condividendo la propria energia vitale. L’evento è adatto a grandi e piccini/e.



Promuovere la Biodiversità e la Transizione Proteica

L’impegno di Bucolica è volto a proteggere e promuovere la biodiversità, coltivando una vasta gamma di specie vegetali, molte delle quali rare o dimenticate, per preservare la ricchezza del nostro patrimonio naturale. Quest’anno grazie alla collaborazione con 3Bee, naturetech company sono stati piantati oltre 500 alberi melliferi e polliniferi per realizzare un bosco nettarifero (ed alimentare!) che possa dare nettare e cibo agli insetti impollinatori: una vera e propria oasi della biodiversità. Proprio all’interno dell’oasi, il 23 Giugno si terrà il primo “Picnic nel frutteto”, evento pensato per rilassarsi, immergendosi ed ascoltando la natura. Sempre a proposito di queste tematiche il 7 Giugno invece verrà ospitato un corso professionale per agronomi sul “Monitoraggio partecipato della biodiversità” organizzato da Deafal.

Attraverso l’osteria e le attività didattiche, viene inoltre incoraggiata una transizione proteica verso fonti alimentari più sostenibili, come legumi, cereali integrali, semi e frutta secca. Un processo che mira a diminuire l’impatto ambientale degli allevamenti intensivi e a promuovere una dieta più equilibrata e rispettosa del pianeta. E per diffondere tecniche tradizionali e al contempo innovative nell’uso dei vegetali in cucina il 29 Giugno si terrà il primo Workshop di fermentazione organizzato direttamente dal Circolo Culturale Agricolo, a tema rivisitazioni a km 0 del famoso Kimchi Koreano.



Gli appuntamenti del mese di giugno

1 Sabato

Ore 10:30 Garanzia partecipata

7 Venerdì

Ore 9:00 Deafal Corso professionale per agronomi:

Alessio Capezzuoli – Progettare e gestire l’orto da reddito

Gianfranco Caoduro (World Biodiversity Association) – Monitoraggio partecipato della biodiversità in azienda agricola

8 Sabato

Ore 21:00 Aluminè Guerrero (ARG) in concerto

9 Domenica

Ore 18:00 Drum Circle a cura di Associazione Daimon e DrumCircle Firenze

Ore 19:00 Cena e visita in azienda con Slow Food Scandicci e Slow Food Firenze

–

15 Sabato

Ore 17:30: Visita in apiario

Ore 21:00 Europei di calcio: Italia-Albania

16 Domenica

Ore 17:30: Yoga nell’oliveta a cura di Associazione Daimon

–

20 Giovedì

Ore 21:00 Europei di calcio: Spagna-Italia

23 Domenica

Ore 18:00 Picnic nel frutteto – respira, rallenta, ascolta

–

28 Venerdì

Ore 21:00 La canzone popolare fiorentina: concerto con Alessandro Giobbi

29 Sabato

Ore 17:30 Workshop di fermentazione: Kimchi Vegan a cura di Bucolica Circolo Culturale Agricolo