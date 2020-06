Cassa depositi e prestiti: webinar su anticipazioni di liquidità con il dl Rilancio

Venerdì 26 giugno 2020, dalle ore 11 alle 12.30. Si potranno seguire i lavori anche su YouTube

Venerdì 26 giugno 2020, dalle ore 11 alle 12.30, Cassa Depositi e Prestiti, Segreteria Generale della Città Metropolitana di Firenze e Upi Toscana organizzano un seminario webinar in vista dell’avvio delle possibili richieste a Cassa Depositi e Prestiti delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali previste dal Decreto Rilancio.

”Approfondimenti sul tema”’. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, infatti, hanno recentemente sottoscritto la Convenzione prevista dall’articolo 15 del DL n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La Convenzione è pubblicata sia nel sito internet del Mef che in quello di Cassa depositi e prestiti.

Le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226%, dovranno pervenire a Cdp nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020.

La misura si affianca alle ulteriori iniziative governative varate per rispondere alle esigenze dei territori, nell’attuale contesto di crisi sanitaria. A beneficiare dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri creditori della P.A., che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro): 8 miliardi saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Cassa Depositi e Prestiti comunicherà all’ente beneficiario la concessione dell’anticipazione entro il 24 luglio 2020.

Relatori al webinar saranno:

Giacomo Parenti, Direttore Generale Città Metropolitana e Comune di Firenze

Pasquale Monea, Segretario Generale Città Metropolitana di Firenze

Rocco Conte, Direttore Servizi Finanziari Città Metropolitana di Firenze

Cristian Virgili, Coverage PA Cassa depositi e prestiti

Riccardo Ardizzone, Coverage PA Cassa depositi e prestiti

Il seminario è gratuito ed è svolto in modalità video conferenza. Organizzazione a cura di Cassa depositi e prestiti, Segreteria Generale della Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Upi Toscana e il Dr. Rocco Conte, Coordinatore dei Servizi Finanziari della Metrocittà.

Per collegarsi, cliccare sul seguente link: https://metrofi-1.webex.com/metrofi-1-it/j.php?MTID=mdbb03934f6b658f14bfa42d59ca5e2fd

Sarà richiesto di inserire nome e cognome e l’indirizzo mail.

Nel caso vengano richieste informazioni per l’accesso, queste sono:

Numero riunione: 163 893 2200

Password: 2222

È possibile connettersi anche tramite browser Chrome senza dover scaricare alcun programma, oppure tramite telefono android o ios scaricando la app WebEx meeting

Sarà possibile seguire i lavori anche in diretta su YouTube all’indirizzo https://youtu.be/zsyamk1ri6Y