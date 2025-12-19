Firenze, capodanno in musical al Teatro Cartiere Carrara con la Compagnia delle Formiche

Un viaggio magico tra “Grease”, “Mary Poppins”, “Dirty Dancing”, “La La Land”, “Il Fantasma dell’Opera”, “Cantando sotto la pioggia” e tanti altri capolavori…Cinema, musica e teatro si intrecciano in “The Night Of Musicals”, lo spettacolo che La Compagnia delle Formiche – già al fianco di Neri Marcorè nel musical “Sherlock Holmes” – porta in scena per la lunga notte di capodanno, mercoledì 31 dicembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Allo scoccare della mezzanotte si brinda al nuovo anno insieme agli artisti e, per chi lo desidera, c’è anche il cenone prima dello spettacolo, su prenotazione.

I biglietti – posti numerati da 29 a 52 euro, brindisi compreso – sono disponibili online sul sito www.teatrocartierecarrara.it e su www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

Un proiettore si illumina e l’anziano proprietario di un piccolo cinema apre il proprio cuore raccontando la sua vita attraverso i musical che lo hanno accompagnato fin dall’infanzia. Da questa suggestione narrativa nasce lo spettacolo della Compagnia delle Formiche, una delle realtà più amate e riconosciute nel panorama del musical italiano, nota per la capacità di fondere narrazione, grande musica e immagini evocative.

Sul palco, un cast di undici straordinari performer dà voce e corpo ai capolavori che hanno segnato generazioni: da “Over the Rainbow” a “Singin’ in the Rain”, da “Supercalifragilistichespiralidoso” a “New York New York”, dal romanticismo di “Time of My Life” alla potenza emotiva di “I Will Always Love You”. E ancora, i colori travolgenti di “Grease”, l’energia contagiosa di “I Will Follow Him”, l’intensità de “Il Fantasma dell’Opera”, la poesia di “City of Stars” e la magia intramontabile dei più celebri successi Disney.

Brani che hanno fatto sognare milioni di spettatori rivivono in una forma nuova e sorprendente. Proiezioni immersive, iconiche coreografie e una regia capace di trasformare ogni brano in un piccolo film live rendono “The Night Of Musicals” un viaggio nella storia del musical, dal mito di Hollywood ai classici moderni. Un’esperienza che alterna momenti di pura energia a istanti toccanti e intimi, pensati per coinvolgere gli spettatori di ogni età.

Un capodanno per sognare, elegante e carico di energia. Come detto, per chi lo desidera c’è anche la cena (68 euro), Info e menù sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, prenotazioni al numero telefonico 055.6504112. Inizio cena ore 20, inizio spettacolo ore 22.