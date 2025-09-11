Firenze capitale della profumeria artistica internazionale: al via Pitti Fragranze n.23

Dal 12 al 14 settembre 2025, la Stazione Leopolda di Firenze accoglie il mondo di Pitti Fragranze. Il salone di Pitti Immagine dedicato alla profumeria artistica internazionale celebra l’edizione 23 proponendo un viaggio tra le note olfattive più esclusive e le formule skincare che combinano bellezza e scienza.

“Anticipare le tendenze offrendo uno sguardo mirato sulle novità delle maison de parfum e dei brand più iconici e innovativi e al tempo stesso fare scouting sui brand più nuovi – dice Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – è da sempre l’obiettivo di Fragranze. A ogni edizione questo impegno si consolida attraverso nuove collaborazioni e nuovi focus, e un palinsesto di talk, incontri e presentazioni che accompagneranno il lavoro dei migliori buyer del settore fragranze e beauty.

Fragranze promuove la ricerca di ciò che genera bellezza, piacere e attimi perfetti. E poiché non c’è arte senza armonia dell’insieme, abbiamo scelto la parola Composizione per guidare e ispirare l’immagine del salone di settembre e dei suoi contenuti.”

“Composizione”: la parola-guida di Fragranze n.23

Scrive Iosif Brodskij in Fondamenta degli incurabili: “Ricavai una lezione fondamentale in fatto di composizione: imparai che la qualità di un racconto non dipende dalla storia in sé ma dal montaggio”. Comporre è unire, concatenare, accostare, equilibrare. Si compone un puzzle, ma anche un litigio. Si compongono i fiori in un vaso e i pigmenti per creare un colore.

Comporre è un atto invisibile ai più, ma capace di dare senso e contenuto. Vitruvio lo codificava in architettura, Henri Cartier Bresson lo attendeva a lungo prima dello scatto, i pittori rinascimentali lo identificavano con l’ordine prospettico.

E per chi pratica l’arte della profumeria e dello skincare niente è più essenziale di certe alchemiche relazioni che rinnovano continuamente l’esperienza olfattiva e tattile.

A rappresentare il concetto di Composizione è l’artwork dell’immagine di Fragranze 2025, firmato da Alessandro Gori. Laboratorium -|- M M X V I.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE

per i saloni moda Pitti Immagine 2025

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, promuovono il ruolo di Firenze nella strategia di internazionalizzazione attraverso il sostegno ai saloni moda e lifestyle 2025 di Pitti Immagine, un contributo fondamentale per il programma di incoming dei migliori operatori esteri e di comunicazione. “Anche Fragranze è al centro di questa importante collaborazione – aggiunge Antonio Cristaudo, direttore Commerciale e Sviluppo di Pitti Immagine – grazie alla quale possiamo investire preziose risorse nel portare a Firenze una selezione di oltre 30 buyer e operatori della profumeria artistica internazionale, del beauty e del lifestyle, con inviti anche ai top retailer della moda che prestano un’attenzione crescente alle fragranze. Per questa attività stiamo lavorando con il personale degli uffici Ice all’estero, trovando sempre competenza e approfondita conoscenza dei rispettivi contesti di distribuzione e consumo, per una promozione incisiva delle creazioni italiane sui rispettivi mercati”.

Le aziende che fanno parte del nostro programma ospitalità sono 40, per un totale di 57 buyers, e provengono dai seguenti 13 paesi: Cina, Corea del Sud, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Kazakistan, Portogallo, Qatar, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

Qui di seguito una selezione dei principali buyer esteri e italiani che hanno confermato la loro presenza a questa edizione:

UniCredit è Main Partner di Pitti Immagine

Dal 2020 UniCredit è al fianco di Pitti Immagine come main partner dei suoi saloni, portando idee, progetti e risorse allo scopo di sostenere lo sviluppo dei territori e dell’eccellenza produttiva e di mercato del Made in Italy in evidenza nei saloni di Pitti Immagine. Una sinergia con la quale la banca conferma il suo ruolo di interlocutore attivo per le imprese in tema di innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l’obiettivo di accompagnarle nelle sfide legate all’evoluzione dell’industria.

I numeri di questa edizione

258 i brand che partecipano al salone

75% dei quali proveniente dall’estero

110 brand tra nomi nuovi e rientri a questa edizione



I principali paesi di provenienza sono:

Francia, Germania, Spagna, Svezia, Turchia, Paesi Bassi, Corea del Sud, Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti, Cina-Hong Kong, Romania, Svizzera, Armenia, Austria, Belgio, Grecia, India, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Taiwan.

Tra i brand che partecipano a questa edizione ci sono:

27 87 Perfumes, 3LAB, Aether Parfums, Acqua di Stresa, Agarthi, Altaia, Amoln, , Anthologie by Lucien Ferrero, Antinomie, Beaufort London, Borntostandout®, Boadicea the Victorious, Caron, Ciro, Coreterno, Comporta, D:Sol, Discothéque, Eau d’Italie – Le Sirenuse, Essenzialmente Laura by L. Bosetti Tonatto, Farmacia SS. Annunziata dal 1561, Filippo Sorcinelli, Floris, Fragonard, Francesca Dell’Oro Parfum, FUMparFUM, Hunq, Hiram Green, Hart+Hedi, Henrik Vibskov,Isabey Paris, Jorum Studio, Jovoy, J-Scent, Kajal Perfumes, Laboratorio Olfattivo, Laurent Mazzone Parfumes, Le Persona, L’Entropiste, Linari Fine Fragrances, Lydeen Parfums, Maie Piou, Maison Mataha, Maison Tahité – Officine Creative Profumi, Majda Bekkali, Maison Lorenzo Villoresi, Marie Jeanne, Meo Fusciuni, Miller Harris, Miller et Bertaux, MiN New York, Mizensir, Morris Motley, Molinard Parfumeur, Obvious, Olivier Durbano, Param Sara, Parfum de Mahzen, Pekji, Pesade, Pierre Guillaume Paris, Raer Scents, Recensione Negativa, Regalien, Réserve en Afrique, Rundholz, Sabé Masson, Santa Eulalia, Salum, Santi Burgas, Saranghaeyo, Stephane Humbert Lucas, Shekor, Son Venin, Sora Dora, The Different Company, The Essential Blend, The Spirit of Dubai, Thomas de Monaco, Tobba Parfums, Tombstone, Une Nuit Nomade, Veronique Gabai, Voskanian Parfums, Widian, Wiener Blut.



Fragranze HIGHLIGHTS

Tra le novità, i lanci, i rientri importanti e le partecipazioni a questa edizione segnaliamo:



_ Meo Fusciuni

Meo Fusciuni, considerato oggi tra i più importanti nasi italiani a livello internazionale, torna a presentarsi a Pitti Fragranze, e a questa edizione lancia Isola, l’ultima sua creazione olfattiva: un profumo che racconta il tempo sospeso e la dolce malinconia dell’estate, un viaggio intimo che si fa memoria, luce e contemplazione. E svela anche la riedizione di #1 Nota di Viaggio – Rites de Passage, la fragranza che ha dato inizio al cammino. Un ritorno alle origini, riletto con nuova sensibilità, che celebra il passaggio, la trasformazione e la potenza evocativa del profumo come rito.



_ Maison Lorenzo Villoresi

A settembre Lorenzo Villoresi ritorna a Fragranze e con una speciale installazione artistica in Leopolda presenta Teti, la nuova fragranza della collezione Mare Nostrum.

“Sono stato ispirato da Teti – rivela Villoresi – una figura mitologica che rappresenta l’eterna giovinezza e la libertà. E’ la più bella delle ninfe, legata alle acque e alla bellezza, che danza libera e spensierata circondata da fiori e da frutti mai visti”. Inoltre, Villoresi aprirà agli ospiti di Fragranze le porte della Maison e del Museo del profumo con il suo Giardino degli Aromi, in via de Bardi 12 a Firenze, proponendo percorsi alla scoperta delle piante aromatiche e del mondo del profumo.



_ Calé

Calé torna a Fragranze con alcuni dei suoi storici brand e sceglie Stazione Leopolda per presentare due importanti novità:

Saranghaeyo, che in coreano significa “io ti amo”, è il nome del progetto di Sung S. Kim, fotografo e businessman che ha voluto creare una sorta di diario olfattivo: ogni fragranza ha un luogo, un breve testo e un anno di riferimento. Sobrio, rigoroso, elegante, capace di generare emozioni e di far rivivere momenti intensi.

Pesade: nuovo marchio coreano nato dalla collaborazione tra il fondatore Mok Young-kyo e l’artista Kwango Lee. Una fragranza che porta a scoprire la propria forza interiore e il proprio potenziale attraverso il profumo. Una perfetta espressione sia estetica che olfattiva, ispirata alla figura del Dressage, simbolo dell’armonia tra potenza ed equilibrio (il marchio espone anche con un suo stand).

_ Olfattorio

Nel percorso di Fragranze, Olfattorio porta in scena le novità dei suoi brand di riferimento e i nuovi brand al debutto a Fragranze, tra cui:

Antinomie: un marchio nato nel 2022 dalla collaborazione con i profumieri Pierre-Constantin Guéros e Bertrand Duchaufour. A Fragranze. Antinomie presenterà la sua nuova creazione.

MiN New York: fondato a New York da Chad Murawczyk nel 1999, il brand produce ogni fragranza a Grasse, con la massima cura artigianale. Ai profumi si aggiungono i prodotti per il bagno e le candele.

Swiss Perfection: la skincare svizzera presenta collezioni esclusive e avanzate soluzioni anti-age, con ingredienti ed estratti vegetali altamente concentrati.



_ Essenses

Nello spazio Alcatraz, Essenses presenta il progetto SCENTSCAPE, esposizione artistica dei suoi prestigiosi brand in portfolio. Sotto i riflettori anche una serie di marchi al debutto a Fragranze:

D: Sol: maison nata a Berlino dalla visione creativa di Dennis Werner, esperto di bellezza e comunicazione. Ispirato alle atmosfere di Mallorca e Berlino, D:Sol presenta una collezione di fragranze che evocano la luce, il calore e la profondità delle emozioni vissute sotto il sole.

L’Entropiste: brand di Bertrand Duchaufour, considerato uno dei più grandi nasi contemporanei. Ogni fragranza nasce da una materia prima osservata oltre il suo aspetto tangibile, scomposta e destrutturata per poi trovare un nuovo equilibrio attraverso il processo stesso della trasformazione.

Sora Dora: maison che ha oltre quattro generazioni di esperienza alle spalle. Ogni fragranza della collezione racconta una storia, un viaggio olfattivo che unisce tradizione e modernità. Le creazioni di Sora Dora rappresentano un equilibrio perfetto tra la potenza della natura e l’eleganza dell’artigianato.

Marie Jeanne: nata a Grasse nel 2014, grazie alla visione di Georges Maubert, questa maison segue tutte le fasi della produzione, dalla coltivazione alla raccolta, garantendo tracciabilità totale delle materie prime. Dai campi di tuberosa a Grasse ai fiori d’arancio raccolti in Marocco, ogni elemento è scelto privilegiando pratiche di agricoltura sostenibile. Packaging minimale e sostenibile.

_ Kaon

Kaon partecipa a Fragranze con il suo ricco portafoglio di marchi che per l’occasione presenteranno le nuove creazioni olfattive. Ai nomi storici si aggiungono anche alcune new entry molto interessanti.

27 87 Perfumes: nata a Barcellona, 27_87 Perfumes rivoluziona la profumeria di nicchia con un approccio coraggioso e indipendente. Il brand privilegia la sperimentazione, il dialogo tra mente, cuore e l’artigianalità tradizionale. Ogni fragranza – disponibile nei formati da 27 ml e 87 ml (da cui prende il nome) – nasce dalla collaborazione con alcuni dei nasi più creativi del panorama internazionale.

Sabé Masson: il marchio incarna la profumeria di nuova generazione, dalle proprietà idratanti e senza alcol, rispettosa della pelle e dell’ambiente. Veri e propri preparati galenici, matrici cosmetiche ricche di materie prime 100% naturali e vegane, dagli innumerevoli benefici per la pelle. Nascono così i primi profumi solidi in stick, il Parfum de soin e l’Eau de Parfum de soin.

_ Release

Release mette in scena in Leopolda le novità dei suoi marchi, tra i quali due interessanti nomi al debutto al salone:

Maie Piou: la maison de parfum di Jean-Charles Sommerard presenta un nuovo marchio di profumi artistici il cui nome si ispira a un uccellino che ha preso il volo. La collezione Ambrogyne è un omaggio all’Oriente: cinque fragranze genderless che fondono materiali nobili e naturali.

Ånd Fragrance: fragranze naturali ed hand-made, create dal naso Simon Constantine, celebre per il suo approccio etico e per il suo impegno sul fronte ambientalista. Il nuovo profumo Båre cattura l’essenza e lo spirito della foresta della Grande Orsa Maggiore in Canada: una fragranza raffinata che sostiene anche le comunità indigene che producono gli oli essenziali che la compongono.

_ Campomarzio70

Campomarzio70 partecipa a Fragranze con The Essential Blend, marchio che firma una linea home fragrance collection che celebra i territori del cuore. Tutte le fragranze sono contrassegnate dal numero civico di un luogo iconico, celebrandolo in forma olfattiva. A questa edizione verrà presentata la nuova Hand&Body Collection, per un rituale di bellezza completo. La formula è arricchita da ingredienti di origine naturale, che donano idratazione profonda e comfort immediato. I classici flaconi ambrati della linea sono pensati per preservare la purezza della fragranza e celebrare gesti quotidiani e preziosi unendo estetica e sostenibilità.



_ Filippo Sorcinelli

Torna a proporre a Fragranze le proprie creazioni inconfondibili la casa di profumi d’arte Filippo Sorcinelli. Dopo essersi occupato di musica e sartorialità, arrivando a creare le vesti sacre per tre pontefici, Sorcinelli decide di esplorare la sensorialità olfattiva. La prima fragranza creata è LAVS, usata tutt’oggi per profumare le confezioni dei paramenti sacri, a cui seguono UNUM, Extrait_de_musique, Atmosphère d’emotion e SuperFluo?, le collezioni che hanno poi arricchito la proposta della casa di profumi a più di dieci anni dalla creazione del marchio.

_ Santa Eulalia

Già simbolo dell’alta moda barcellonese, la boutique Santa Eulalia introduce nel 1947 la sua prima Eau de Cologne. Oggi, il marchio sublima l’arte olfattiva in una collezione di dodici fragranze d’autore, ognuna espressione di un percorso olfattivo tracciato con passione e autenticità. Citric, Albis, Marinis, Obscuro, Obscuro Forte, Nectar, Vesper, Aprilis, Nubes, Crocus, 175 e Odyssea.

_ Tombstone fragrances

Creazioni olfattive che nascono da una riflessione sulla vita, sull’inevitabile, ma anche sull’eternità. Per questo ogni flacone è scolpito in forma di lapide, un pezzo unico lavorato a mano.



_ Amoln

Il marchio svedese di profumeria e cura della persona, fondato a Malmö nel 2019, si avvale costantemente di ingredienti artigianali di altissima qualità. A Fragranze presenta cinque nuove linee ideate dai migliori nasi francesi. Il flacone è disegnato dall’artista Michael Elmgreen.

SPRING: i nomi nuovi

SPRING è l’area dedicata a una selezione di brand nuovi, linee di fragranze che si presentano al primo appuntamento con il pubblico internazionale e nuove realtà sul mercato, per intercettare l’esigenza di novità dei buyer più attenti alla ricerca.

Tra i marchi protagonisti a questa edizione ci sono:

Atelier Vesper, Avii, Carl Kling Parfums, Ephemeral Dyadic, Gianluca Gariboldi, Gini Parfum, Harold & Maude, Hellenist, Kintsugi Perfumes, Kysh Cosmetics, L’Art Vèvien, L’Eau Maliz, La Serra, Mezel, Michele Marin Essenza, Mmoire, Notefluide, Organ Tale Parfums, Rito, Synesthésie, The Things Past.

La novità

SOUL AND SKIN, la nuova sezione dedicata allo skincare

La raffinatezza dell’oro disegna gli spazi di Soul and Skin, la nuova sezione dedicata allo skincare: brand accuratamente selezionati, presentano inediti traguardi nella cura di viso e corpo, riti e alleati di bellezza, benessere e cura che passano attraverso lo studio e la ricerca sulle materie prime.

Ecco i brand che hanno già confermato la loro partecipazione:

Aksimonebelli, Annab Cosmetics, Augustinus Bader, Bakel, Eve Lom, Fejessence, Höbepergh, Insium, Lavika, Lerève Beauty, N8 Molecule, Perennae, Petite Amie Skincare, Phosbeauty, Susanne Kaufmann, Und Gretel.

Guest, Eventi e Partecipazioni Speciali

Nuovi progetti, focus speciali, anteprime, l’osservatorio economico e il calendario degli eventi: ecco alcuni degli eventi della nuova edizione.



_ RAW by MANE presenta “FASHION & FRAGRANCES WEARING THE FUTURE”

MANE apre l’edizione di Pitti Fragranze 2025 con una nuova edizione della conferenza RAW by MANE, il format dedicato alle più importanti materie prime del profumo (venerdì 12 settembre, ore 11). Stavolta, un percorso sensoriale esplora il legame profondo tra due universi creativi capaci di raccontare lo spirito del tempo: Moda e Fragranze. Due forme d’arte che si influenzano a vicenda, condividendo un linguaggio comune fatto di stile, emozione e identità. Se la moda definisce forme, tessuti e colori, la profumeria trasforma queste suggestioni in esperienze olfattive memorabili. Durante la presentazione dal titolo “FASHION & FRAGRANCES WEARING THE FUTURE”, MANE – venerdì 12 settembre alle ore 11.00 – svelerà come gli ingredienti delle fragranze diventino un punto d’incontro tra creatività e sostenibilità. Un dialogo innovativo che apre nuove prospettive per entrambi i settori.

Con la partecipazione di Bruno Chezzi (Fragrance Division Director, MANE Italy), Cristina Stefanutti (Marketing Manager Fragrance Division, MANE Italy), Julie Massé (Perfumer, MANE), Adama Sanneh (CEO, Moleskine Foundation).

Julie Massé di Mane ha lavorato a quattro mani con Satoshi Kuwata di SETCHU, Special Guest di Fragranze, per comporre la sua collezione di 5 profumi.

_ SETCHU SPECIAL GUEST @ FRAGRANZE

Satoshi Kuwata, founder e creative di SETCHU è lo Special Guest di questa edizione, e presenta in anteprima alla community di Fragranze il suo primo set di cinque profumi, creati insieme a Julie Massé di Mane.

SETCHU, fondato dal designer Satoshi Kuwata, è un brand che incarna la fusione delle culture giapponese e occidentale. Vincitore dell’LVMH Prize for Young Fashion Designer 2023, è stato anche guest designer dell’edizione invernale di Pitti Uomo a gennaio 2025. A settembre torna a Firenze con la sua prima linea di fragranze che verrà presentata attraverso un’installazione artistica proprio nel cuore della Stazione Leopolda e in un talk dedicato, venerdì 12 settembre alle ore 12.30, protagonisti Satoshi Kuwata e Julie Massé in conversazione con Paola Gariboldi

Con SETCHU si inaugura una serie di presentazioni dedicate alla relazione virtuosa tra la profumeria artistica e il fashion design.

_ Le “Memorie Olfattive” di Meo Fusciuni

Meo Fusciuni partecipa con le sue novità in Stazione Leopolda e in aggiunta, come evento speciale, presenterà in anteprima assoluta a Fragranze “Memorie Olfattive”, docufilm poetico e artistico che ripercorre storia e creazioni del celebre naso siciliano. Il 12 settembre, l’opera, realizzata dalla casa di produzione romana Angelika, sarà al centro di una serata speciale al cinema-teatro La Compagnia (ore 19.00, via Cavour 50/R, Firenze), con proiezione e, a seguire, un talk con lo stesso Fusciuni. Nei giorni successivi, il doc sarà proiettato anche alla Stazione Leopolda, che accoglierà anche una conversazione con il celebre naso (sabato 13 settembre alle ore 15.00).

_ Osservatorio Fragranze

Quali sono i criteri per definire la profumeria di nicchia? Quali sono i canali di vendita preferiti? Quali i mercati – europei ed extra-europei – emergenti o in forte crescita? Quali fasce d’età rappresentano oggi il target principale della profumeria artistica? E le previsioni per il biennio 2025-2026?

Queste alcune delle domande alle quali l’Osservatorio Fragranze ha l’obiettivo di rispondere. Promosso da Pitti Immagine e curato dall’economista Marco Ricchetti di Blumine, l’Osservatorio presenta una panoramica delle performance di settore attraverso l’analisi dei dati e delle tendenze, realizzata anche con il coinvolgimento degli espositori. I risultati saranno discussi nel corso di un talk in Stazione Leopolda con la partecipazione di Paola Gariboldi, giornalista ed esperta di beauty, Susanna Macchia, senior beauty editor di d la Repubblica, e dello stesso Ricchetti, venerdì 12 settembre, alle ore 14.00.



FRAGRANZE TALK

Per approfondire temi di attualità che ruotano intorno alle fragranze e allo skincare, la parola passa alle giornaliste ed esperte di beauty Paola Gariboldi e Susanna Macchia. In un momento in cui i marchi di cosmetica indipendenti segnano una crescita importante, e il mercato delle fragranze assiste a un continuo lancio di nuovi brand, i due talk vogliono indagare i motivi del successo dei primi e i valori che definiscono il successo dei secondi. Ecco i due talk in programma all’UniCredit Fragranze Arena:

_ Il successo degli Indie Brand di skincare

Settembre 2023, ricerca Nielsen: «I marchi indie stanno superando il tasso di crescita del mercato totale della bellezza e della cura personale». Com’è stato possibile che, nel giro di 20 anni, le piccole case cosmetiche abbiano avuto un successo così importante? Come hanno fatto a conquistare un’audience così vasta? Come hanno eroso il potere e l’appeal perdono di quelle fashion house che producono cosmetica?

Venerdì 12 settembre alle ore 16.00, Paola Gariboldi e Susanna Macchia ne parlano con Paola Malaspina di Beautyaholics. Intervengono Eleonora Pratelli di Perennae e Matteo Sgarbossa di Hobepergh.

_ Fragrance house 2.0

Riflessioni sul Dna dei nuovi, piccoli marchi di profumi, sulla loro capacità di affrontare la complessità di un mercato ormai maturo. Il loro diverso approccio rispetto a quello delle case di fragranze nate negli anni 00. Come e quando si è compiuto questo cambiamento identitario.

Sabato 13 settembre alle ore 11.00, Paola Gariboldi e Susanna Macchia raccoglieranno opinioni, esperienze e racconti di Laura Bosetti Tonatto (founder Essenzialmente Laura), Quentin Dorado (founder SoraDora) e Antonio Cristaudo (Direttore Commerciale e Sviluppo di Pitti Immagine).

E ancora:

ISTITUTO MARANGONI presenta

L’Olfatto Narrato: le professioni future del profumo fra linguaggio, cultura e sensi

Il successo di una fragranza comincia da una scelta potentissima: il nome. Parole capaci di evocare, ancor prima dell’olfatto, un universo sensoriale, un immaginario, un desiderio. Ma chi dà forma a queste narrazioni? Stanno emergendo nuove figure professionali — dal naming artist al packaging storyteller, fino allo scent editor — che intrecciano creatività e branding. Sono loro a tradurre le emozioni in linguaggio, a dare voce al profumo. Ed è attraverso queste voci che il beauty del futuro saprà parlare alle nuove generazioni: con autenticità, immaginazione e potenza emotiva. Arnaud Guggenbuhl (Givaudan), Philippe Solas (Une Nuit Nomade), Francesca Giulia Tavanti (Istituto Marangoni Firenze), Marco Martello (The Greatest magazine e autore di La Formula del sentire) in conversazione con le giornaliste Francesca Delogu e Silvia Manzoni, venerdì 12 settembre, alle ore 17.00.



Tra gli eventi dei brand in calendario alla UNICREDIT FRAGRANZE ARENA:



_ Calé presenta la masterclass:

Scoperte dalla Corea del Sud. Cosa le rende uniche e attraenti per i mercati occidentali

Due interessanti marchi coreani di fragranze — Pesade e Saranghaeyo — fanno il loro debutto sul mercato italiano. Silvio Levi di Calé e a Karen Marin di essencional.com presentano a Fragranze una speciale masterclass — sabato 13 settembre alle ore 12.00 — in cui gli stessi fondatori dei marchi sveleranno le storie, le ispirazioni e le creazioni che definiscono le loro collezioni. Un invito a sperimentare il design, l’arte e lo storytelling che prendono vita attraverso i profumi: profumi che ridefiniscono le aspettative, creati per sorprendere e incantare. Due marchi unici e originali provenienti dall’Estremo Oriente che combinano stile moderno, creatività audace e un approccio fresco perfettamente adatto al consumatore europeo.



_The Essential Blend presenta

The Essential Cocktail: il gusto del profumo

Un talk sensoriale con Valentino Di Liello, CEO di Campomarzio70, Alessandro Pozzi, co-founder e drink designer di BE Barman, e Giovanna Rumor, co-founder e responsabile comunicazione BE Barman. Un dialogo che esplora l’origine del desiderio di raccontare i profumi attraverso una nuova prospettiva: il gusto. Sabato 13 settembre, alle ore 14.00.

_ Pierre Guillaume, il Profumiere Visionario.

20 anni di Profumeria Artistica, tra tecnica e poesia.

Per celebrare i 20 anni di Pierre Guillaume Paris, venerdì 12 settembre alle ore 15.00, si svolgerà un talk moderato da Roberto Drago, co-fondatore di Kaon. Fautore di una visione di Profumeria come arma di espressione artistica che coniuga tecnica e poesia senza obbedire a leggi di marketing, Pierre Guillaume Paris si conferma come un brand in cui l’arte contemporanea riesce ad interagire meravigliosamente con l’arte della Profumeria. Il tutto grazie anche al dialogo tra le sue boutique monomarca e la filiera produttiva, tutto interamente sotto la visione del Profumiere visionario Pierre Guillaume.

_ Andy Tauer presenta

20 Anni di Profumeria di Nicchia: i valori dell’artigianalità in un panorama che cambia.

Domenica 14 settembre, alle ore 14.00, Andy Tauer, pioniere della profumeria artigianale dal 2005, inviterà il pubblico di Fragranze a riflettere su cosa significhi essere niche nel 2025. Celebrando i suoi due decenni di esperienza come creatore indipendente, Andy Tauer offrirà uno sguardo critico sull’evoluzione della profumeria di nicchia e sui rischi che essa oggi corre: un invito a riaffermare quei valori che hanno definito la nicchia e che potrebbero ancora definirne il futuro. Modera Roberto Drago, co-fondatore di Kaon.

_ Thomas De Monaco Parfums presenta

The Artist Line: Where Perfumers Take the Lead

Per Thomas De Monaco Parfums inizia nuovo capitolo con la linea The Artist, collezione visionaria che mette al centro dell’attenzione i profumieri stessi, la loro libertà creativa e spirito di sperimentazione. Per il suo debutto saranno svelati tre profumi, sabato 13 settembre alle ore 16.00 – Fleur Danger (profumiere: Ugo Charron), Jade Amour (David Chieze) e Neo Eden (Augustin Lemiere) – uniti dal tema “Flowers for Future”, un’esplorazione lungimirante delle note floreali attraverso nuove forme e interpretazioni futuristiche.

_ D:SOL presenta

Composition Flow: Defining an Olfactory Identity

Dennis Werner, fondatore e designer di D:Sol sarà – sabato 13 settembre alle ore 17.00 – in dialogo con François Dahdah sul processo creativo alla base della creazione di un marchio di profumi di nicchia.

_ Danhera

Tra Storia e Sogno: il profumo come ponte di emozioni

In un’epoca in cui il tempo sembra sfuggire, Danhera invita a riscoprire la forza universale dei miti e delle leggende. Domenica 14 settembre alle ore 10.30, Daniela Ciaffardoni guiderà il pubblico alla scoperta di un’esperienza che travalica il tempo: una celebrazione della bellezza eterna, della memoria e dell’immaginazione, che fa del profumo un linguaggio universale.

_ Coreterno

La Scintilla Creativa: dalla Composizione alla Visione

Oltre la semplice somma degli elementi di ogni composizione artistica – note olfattive, pigmenti, parole – esiste un luogo in cui soggetto e oggetto si fondono, generando ciò che Pirsig definisce “Qualità”. Domenica 14 settembre alle ore 10.00, Michelangelo Brancato esplorerà come la visione dell’artista agisca da catalizzatore, trasformando ogni materia prima in un’opera autonoma e indipendente.

_Pigmentarium

Tradurre la storia attraverso il profumo: far rivivere il passato di Praga per una generazione moderna

Domenica 14 settembre alle ore 12.00 andrà in scena l’incontro con Tomáš Ric che a soli 24 anni, mentre ancora completava l’università, ha lanciato Pigmentarium con l’ambizione di raccontare storie della sua Praga attraverso il profumo. Ogni fragranza della collezione reinterpreta infatti il passato stratificato della città attraverso composizioni olfattive moderne e narrazioni digitali.

_Lumi

La genesi di una fragranza: dalla narrazione olfattiva alla composizione

Un talk con la partecipazione di Luana Piroli e Giulia Brigliadori. Domenica 14 settembre alle ore 15.00.



Tra le partecipazioni a questa edizione anche:

NEZ, nel nome della cultura olfattiva

Nez, l’unica rivista internazionale interamente dedicata alle fragranze e alla cultura dell’olfatto, è presente al salone con i suoi magazine, con una speciale selezione delle sue pubblicazioni

e con Niche by Nez, l’ultimo magazine lanciato, pubblicazione annuale dedicata alla profumeria indipendente.

Pitti Fragranze anche in digitale su PITTI CONNECT

Alla dimensione fisica alla Stazione Leopolda si affianca quella digitale, grazie alla piattaforma Pitti Connect – online fino al 28 ottobre – lo strumento che permette di approfondire tutti i brand del salone, integrando opportunità di fare network, creare contatti di business – anche prenotando in anticipo i propri appuntamenti in fiera, scoprire importanti contenuti editoriali.