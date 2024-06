Firenze, Bicycle Film Festival: film e documentari sul mondo della bici

Il Bicycle Film Festival torna a Firenze in occasione della storica partenza del Tour de France con diversi giorni di proiezioni cinematografiche gratuite e feste che celebrano la bicicletta. Appuntamento il 28 e 29 giugno presso Manifattura Tabacchi, nell’ambito della rassegna (Non Solo) Cinema in Manifattura promossa dalla Fondazione Stensen.

Fondato a New York da Brendt Barbur, il Bicycle Film Festival celebra le biciclette attraverso l’arte, il cinema e la musica da 24 anni. BFF ha girato il mondo in oltre 100 città, raggiungendo un pubblico di oltre un milione di persone. Le località internazionali hanno incluso Parigi, Londra, Tokyo, Shanghai, Città del Messico, Città del Capo e Istanbul e altre ancora, in alcune delle sedi più importanti come la Sydney Opera House e il Barbican o una vecchia fabbrica a Zurigo. Le sottoculture del ciclismo hanno condiviso lo stesso spazio con gli innovatori più eccitanti nella musica, nell’arte, nel design e nel cinema

Tra gli eventi in programma, ci sarà la prima del film “This is my moment” (venerdì 28 giugno), sul ciclista eritreo Biniam Girmay che sogna di partecipare al Tour de France 2024. Contro ogni previsione, Biniam scala la classifica internazionale.

E poi un vasto programma di cortometraggi: uno sguardo intimo sul Tour de France filmato in Super 8 per oltre un decennio; una lettera d’amore, allo splendore dell’inverno attraverso gli occhi di una corriere in bicicletta canadese durante un freddo polare; una famiglia che rinuncia a tutto per stare insieme nel loro camper, viaggiando da un parco per biciclette all’altro in tutta Europa; un lavoratore migrante rurale in Cina usa la bicicletta per acquistare e raccogliere scatole di polistirolo (colonna sonora di Nick Zinner dei Yeah Yeah Yeahs); la storia di Reza Alizadeh, un meccanico di biciclette cieco a Mashhad, Iran; un raduno di biciclette e uno degli eventi di strada più grandi e attesi negli Stati Uniti, che attrae ciclisti dalla comunità delle impennate di tutto il mondo.

Info su www.bicyclefilmfestival.com