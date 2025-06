Firenze, Villa la Massa Excellence 2025: torna il concorso che premia le più iconiche Supercar

Villa La Massa, affacciata sull’Arno alle porte di Firenze e Villa d’Este nella magia del Lago di Como, appartengono allo stesso gruppo, Villa d’Este Hotels e per il terzo anno consecutivo sono unite anche da eventi dedicati alla valorizzazione della cultura dell’automobile. Se a Villa d’Este, con la prima edizione del lontano 1929, si celebrano annualmente le grandi classiche del collezionismo, a Villa la Massa si propone l’evento esattamente complementare, accogliendo e premiando le più iconiche Supercar di manifattura, auto costruite a partire dagli anni ‘90 fino ai nostri giorni.

Villa La Massa Excellence, la cui terza edizione è in programma il weekend dal 17 al 19 ottobre 2025, infatti, dedica il suo Concorso d’Eleganza a straordinarie auto moderne e contemporanee, come fece Villa d’Este negli anni ‘20 del secolo scorso, dove le auto presentate erano quelle più ambite del momento. Per avere un’idea di cosa il pubblico potrà ammirare, basta ricordare che nel 2023 la Coppa d’Oro Villa la Massa è andata al prototipo della celebre Ferrari F40 mentre lo scorso anno la Coppa è stata assegnata alla rarissima Bugatti EB 110 del 2023. Villa La Massa Excellence è organizzato in collaborazione con Canossa, azienda leader nell’organizzazione di eventi ed esperienze d’eccellenza.

Mancando la valutazione dei contenuti di storicità, proprio delle auto classiche, la giuria di Villa la Massa Excellence è composta da esperti di design, di arte e dello sport oltre che del mondo dell’automobile.

Due premi supplementari saranno particolarmente ambiti: il “People’s Choice”, un riconoscimento assegnato direttamente dal pubblico presente durante la giornata del sabato (Public Day), e il “Future Choice” assegnato da una speciale Giuria Junior, composta da bambini e adolescenti che, con entusiasmo e partecipazione, selezioneranno l’auto da loro preferita.

La bellezza dell’evento non si limita solo alle auto, anzi: la cornice della Villa, gioiello architettonico dell’epoca Medicea, immerso in un parco di dieci ettari, trasforma l’insieme in una esperienza unica, da godere per l’intero weekend per chi decide di acquistare il pacchetto con soggiorno di due notti, oppure per la sola giornata del sabato che prevede un biglietto di ingresso allo show mattutino e dalle 15 la parata delle auto partecipanti e l’emozione delle premiazioni.

Per informazioni e prenotazioni:

https://www.villalamassa.com/it/offerte/villa-la-massa-excellence-2/

Per proporre una macchina:

https://vlmeapplicationform.canossa.com