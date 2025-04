Da Boccaccio a Puccini, porte aperte in 35 case museo della Toscana

Sono 35 le realtà della Toscana che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile prossimi. In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con tutti i dettagli.

L’invito era aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Oltre alle case museo di tutte le tipologie, l’evento coinvolge anche i musei di personalità cioè quelli dedicati a un personaggio specifico o che hanno una collezione che illustra la vita e l’attività artistica di uno o più personaggi illustri in tutti i campi. Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. A Firenze, Villa La Pietra, New York University (qui è nato Sir Harold Acton), Casa Buonarroti, Casa Guidi – Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (visitabile solo lunedì 7 aprile), Casa della memoria di Franco e Lidia Luciani, la Fondazione Spadolini – Nuova Antologia, il Cimitero degli Inglesi e il Cimitero Evangelico agli Allori. In provincia di Firenze ecco Museo Casa di Giovanni Boccaccio a Certaldo Alto, Museo Casa Enrico Caruso di Lastra a Signa, la Casa natale di Leonardo da Vinci ad Anchiano (Vinci), Villa Tinti Fabiani – Casa della Memoria Garibaldi a Castelfiorentino, la Fondazione Montanelli Bassi di Fucecchio, la Casa del Pontormo a Empoli, Villa Pozzolini di Bivigliano a Vaglia. Ad Arezzo aprirà la Casa Museo Ivan Bruschi e, in provincia, il Museo casa natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo e la casa e il museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna. A Lucca, il Puccini Museum – Casa natale e in provincia, la Villa Museo Giacomo Puccini di Viareggio, la Casa Natale Giosuè Carducci a Valdicastello (Pietrasanta), la Casa Museo Ugo Guidi – MUG a Vittoria Apuana (Forte dei Marmi), Casa Fosco Maraini a Molazzana (LU), la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano e la Villa Reale di Marlia a Capannori. Prato è presente con la Casa Museo di Francesco e Margherita Datini e la Casa Museo Leonetto Tintori a Figline; in provincia, la Casa Studio Quinto Martini a Seano (Carmignano) e il Museo dell’Amore di Vaiano. Per Pistoia ecco la Casa Museo Sigfrido Bartolini e, nel Comune di Lamporecchio, la Villa di Papiano (legata alla figura di Laura Towne Merrick). Nella provincia di Livorno sarà possibile visitare la Casa Museo Carducci di Castagneto Carducci. Infine, il Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte e la Casa museo della collezione Carlo Pepi a Crespina Lorenzana, entrambe nel pisano, e Villa Brandi a Vignano (Siena).

«È un bellissimo segnale quello dato dalle 142 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri – afferma Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale. Porte aperte nelle case museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione, scambio per fare di queste realtà museali portavoce di cultura e dialogo».

«Questa edizione internazionale delle Giornate dedicate alle case museo registra in Italia, per la prima volta, l’adesione di 19 regioni su 20: un traguardo per noi importante – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. È un evento che corre da Nord a Sud, ponendo il nostro Paese al centro di un’iniziativa senza confini che si terrà contemporaneamente in tutto il mondo. Per questo invito tutti a prenotare le visite: c’è la possibilità di visitare siti di solito chiusi al pubblico, partecipare a laboratori per i più piccoli o a eventi dedicati. Dunque torniamo a “riabitare” le case dei Grandi».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai, il contributo, tramite il Sistema Museale, della Regione Toscana, il patrocinio di Anci Toscana e Unicoop Firenze come sponsor tecnico. Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l’obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale le case museo.

Elenco delle case aderenti per la Toscana

Villa La Pietra, New York University (Sir Harold Acton) – Firenze

Telefono: 0555007210

Email: cristina.fantacci@nyu.edu

– Attività proposte: Per le Giornate Internazionali delle Case Museo 2025, la Casa Museo Villa La Pietra propone sabato 5 aprile tre visite guidate che faranno ulteriormente luce sulla personalità di Sir Harold Acton, ultimo proprietario della dimora e della collezione di famiglia. Harold Acton (1904-1994) è nato a Villa La Pietra, ha vissuto in Inghilterra e Parigi negli anni Venti, e in Cina negli anni Trenta. Negli ultimi quarant’anni della sua vita fece ricerche approfondite a Napoli e visse nella Villa di Firenze. Sir Harold era conosciuto come uno scrittore, un “esteta”, nonché un brillante conversatore. L’attività proposta è incentrata sulla casa della famiglia di Sir Harold Acton e l’impegno della New York University di condividere questa eredità con il pubblico. Le visite guidate speciali del 5 aprile (alle 10:00; alle 14 e alle 15:30) consentiranno di visionare la mostra temporanea su Harold Acton negli anni Venti e per raccontare la sua passione per la letteratura, l’arte e la storia. Le visite comprenderanno alcune stanze storiche della Casa Museo e gli spazi del Giardino. Le visite guidate saranno condotte in lingua italiana o inglese dal Responsabile della Collezione e da un docente. LINK: https://lapietra.nyu.edu/; https://lapietra.nyu.edu/event/harold-in-the-twenties-from-eton-to-oxford-a-workshop/

– Ingresso gratuito: Sì – tre visite guidate il 5 aprile

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – stanze dimora con mostra

– Visita gratuita: Sì – in gruppi di 15

Casa Museo Sigfrido Bartolini – Pistoia

Telefono: 3336052085

Email: sigfrido.bartolini@gmail.com

– Attività proposte: Visita guidata

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Museo Casa Giovanni Boccaccio – Certaldo Alto (FI)

Telefono: 0571661219

Email: musei@comune.certaldo.fi.it

– Attività proposte: In occasione delle Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani, il Museo Casa Boccaccio propone un evento speciale che unisce storia, letteratura e teatro.L’incontro prevede una visita guidata alla storica dimora di Giovanni Boccaccio, arricchita dalla lettura teatrale della novella VI, 7 del Decameron. Questa novella è una delle perle narrative di Boccaccio, in cui l’autore esalta l’ingegno, la forza e la complessità della figura femminile. La lettura sarà affidata alla compagnia Oranona Teatro, che da anni si dedica alla divulgazione delle opere del celebre autore, rendendone i testi vivi e tutt’ora attuali. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’universo di Boccaccio, in un anno particolarmente significativo: il 650° anniversario della sua morte. Vi aspettiamo per celebrare insieme il genio di uno dei più grandi narratori della letteratura italiana!

Dettagli dell’Evento. Data e orario: sabato 5 aprile 2025, alle ore 11:30; durata complessiva: 1 ora e 30 minuti | Apertura: La Casa Museo sarà gratuita e aperta al pubblico sia sabato 5 che domenica 6 aprile 2025 | Istituzioni Coinvolte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio; Pro Loco di Certaldo; Associazione Polis-Oranona Teatro.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Sabato 5 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella

– Visita gratuita: Sì – Sabato 5 aprile, ore 11,30 visita guidata e lettura novella

Villa Brandi a Vignano – Siena

Telefono: 0577/41246

Email: pin-si.villabrandi@cultura.gov.it

– Attività proposte: Ingresso gratuito con visita accompagnata. Sarà possibile scegliere tra tre turni di visita: 9:00,10:30,12:00. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo pin-si.villabrandi@cultura.gov.it. Nel corso della visita sarà possibile scoprire la vita nella dimora suburbana della famiglia Brandi, la figura di Cesare Brandi, il suo rapporto con Siena e con gli amici artisti e intellettuali che frequentavano la villa di Vignano.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo Bruschi – Arezzo

Telefono: 0575354126 – 3382283566

Email: info@fondazioneivanbruschi.it

– Attività proposte: Domenica 6 aprile i visitatori potranno visitare gratuitamente la Casa Museo Ivan Bruschi. Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile ad Arezzo ci sarà la Fiera dell’Antiquariato creata dal grande mecenate e collezionista Ivan Bruschi.

– Ingresso gratuito: Sì – Domenica 6 aprile i visitatori potranno visitare gratuitamente la Casa Museo Ivan Bruschi.

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Casa Buonarroti – Firenze

Telefono: ore 10/16,30 dal lunedì alla domenica tel. 055 241752-241698

Email: fond@casabuonarroti.it

– Attività proposte: visita guidata del museo

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – Solo in occasione delle giornate delle Case della memoria

Museo Casa Natale Michelangelo Buonarroti – Caprese Michelangelo (AR)

Telefono: 0575 793776

Email: info@casanatalemichelangelo.it

– Attività proposte: visita guidata gratuita

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Natale Giosue Carducci – Pietrasanta (LU)

Telefono: 0584 795500

Email: istituti.culturali@comune.pietrasanta.lu.it

– Attività proposte: Book&Cook: gli eventi dove i libri incontrano il cibo. In collaborazione con la Biblioteca Comunale G. Carducci. Il cibo è cultura! Per questo è importante diffondere e divulgare la storia della gastronomia italiana. Marco Capaccioli e Adriano Rigoli presenteranno alle ore 11 il libro “A Tavola con i Grandi. Ricette e curiosità dei Personaggi illustri italiani” che racconta il rapporto dei Grandi Personaggi con il cibo. A seguire, degustazione dedicata ai cibi amati dal sommo poeta Giosuè Carducci a cura del Circolo Arci di Valdicastello. Menù: bruschette affettati e fegatini, strangolapreti al burro e cacio o al ragù, cantucci, acqua, vino e caffè. Costo 20 euro, posti limitati, prenotazione obbligatoria al 320 8808954. Nel pomeriggio sarà possibile fare una visita guidata alla casa-museo.

– Ingresso gratuito: Sì – Ingresso e presentazione libro

– Ingresso ridotto: Sì – Degustazione del Carducci 20 euro

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì- 1 turno ogni ora dell’orario pomeridiano

Museo Casa Carducci – Castagneto Carducci (LI)

Telefono: 0565 881240

Email: casamuseocarduccicastagneto@gmail.com

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: No – Ingresso 5 euro

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Ingresso gratuito per bambini sotto i 12 anni e per persone con disabilità

– Visita gratuita: Sì – Audioguida inclusa nel biglietto

Museo “Casa Carducci” di Santa Maria a Monte – Santa Maria a Monte (PI)

Telefono: 3333495168

Email: musei@comune.santamariaamonte.pi.it

– Attività proposte: Una visita guidata gratuita porterà i presenti alla scoperta della mostra permanente “Tenero Gigante”, 26 opere tra dipinti e disegni realizzati dall’artista Antonio Possenti. La mostra è una lettura “intima” di eventi, personaggi e luoghi della vita del poeta. La visita poi proseguirà nell’Archivio Storico Comunale, al secondo piano del Museo, nel quale saranno mostrate le lettere scritte di pugno da Michele Carducci, che testimoniano il carteggio che intercorse fra l’allora Gonfaloniere di Santa Maria a Monte, il dott. Carlo Guerrazzi, e il padre di Giosuè, desideroso, proponendosi come medico condotto di Santa Maria a Monte, di “levarsi dai diacci del Monte Amiata”. I partecipanti verranno omaggiati con una stampa, a ricordo della loro partecipazione alla visita.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Cartellina + stampa omaggio in ricordo della visita

– Visita gratuita: Sì

Museo Enrico Caruso – Lastra a Signa (FI)

Telefono: 0558721783

Email: info@villacaruso.it

– Attività proposte: In occasione dell’apertura straordinaria delle Case della Memoria il 5 e il 6 aprile, i visitatori che si saranno registrati sul sito delle Case della Memoria usufruiranno dell’ingresso gratuito al Museo Enrico Caruso con l’utilizzo dell’audioguida.

– Ingresso gratuito: Sì – in occasione dell’apertura delle Case della Memoria

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Casa natale di Leonardo da Vinci – Vinci (FI)

Telefono: 0571933285

Email: info@museoleonardiano.it

– Attività proposte: Visite accompagnate in lingua italiana sabato 5 aprile ore 16.00, domenica 6 aprile ore 11.30 e ore 16.00

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – visita di introduzione al percorso della Casa natale

Casa Museo Francesco Datini – Prato

Telefono: 0000

Email: info@museocasadatini.it

– Attività proposte: Mediante cartellonistica apposita con QR code, è possibile accedere da smartphone al percorso uditivo, con una selezione di lettere recitate di Francesco e Margherita Datini.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Villa Tinti Fabiani – Casa della Memoria Garibaldi – Castelfiorentino (FI)

Telefono: 3334779163

Email: casamemoriagaribaldi@gmail.com

– Attività proposte: Ogni turno di visita sarà di 12 o al massimo 15 persone con una guida che accompagnerà la visita per l’intero percorso in tutta la Villa, per la durata di circa 40′.

– Ingresso gratuito: No – Ingresso Euro 7,00

– Ingresso ridotto: Sì – Ridotto over 75 e under 14, Euro 5,00

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – il biglietto di ingresso include la visita guidata

Casa Guidi – Firenze

Telefono: 3476968528

Email: ecapolino@landmarktrust.org.uk

– Attività proposte: apertura il 7 aprile dalle 15:00 alle 18:00 (chiuso il 5 e 6 aprile). Non è necessaria la prenotazione

– Ingresso gratuito: Sì – Offerte gradite

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No – Il personale sarà disponibile a fornire informazioni

Casa Museo Ugo Guidi – Forte dei Marmi (LU)

Telefono: 3483020538

Email: museougoguidi@gmail.com

– Attività proposte: Il 6 aprile, alle ore 17 sarà inaugurata la mostra “Confini Stregati” di Paolo Pratali e Mariella Menichini. L’iniziativa fa parte del progetto “Ufodementalart” curato da Atelier7 e in programma dal 3 aprile al 31 agosto 2025 che abbraccia quattro attività che si terranno a Carrara (Bajni Book), Forte dei Marmi (Museo Ugo Guidi), Fosdinovo (Torre medievale dei Malaspina) e Pontremoli (Palazzo Damiani). Nell’esposizione al Museo Ugo Guidi, nella Giornata Nazionale delle Case Museo saranno presentate le ultime prove di due autori carraresi, e già docenti militanti nella formazione alle discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Gentileschi di Carrara. Nelle stanze del Guidi Mariella Menichini presenta sette tecniche miste frammiste di alchimie e colori magici che esaltano i confini aperti delle avvincenti vibrazioni di una mimesi intima. Paolo Pratali propone sette oggetti minimali. Nel vernissage del 6 aprile alle ore 17 oltre Paolo Pratali presenterà un assaggio di Ufodementalart con una carrellata di video firmati da: Becky Guttin, Guglielmo Achille Cavellini, Mario Federico Dell’Amico, Andy Warhol, Monica Michelotti, Piero Manzoni, Yoshin Ogata, Robert Mapplethorpe, Andrea Fagioli, A. R. Penck, Pippo Altomare & Federica Ricca.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo di Franco e Lidia Luciani – Firenze

Telefono: 3471982986

Email: casalucianifirenze@libero.it

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Piccolo omaggio in ricordo della casa alla fine della visita

– Visita gratuita: No – Visita con la curatrice Francesca Parrini

Casa Fosco Maraini – Molazzana (LU)

Telefono: 0583760151

Email: segreteria@comune.molazzana.lu.it

– Attività proposte: aperta solo sabato 05 aprile dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa Studio Quinto Martini – Carmignano (PO)

Telefono: 338 6335362 telefonando dal mercoledì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00

Email: cultura@comune.carmignano.po.it

– Attività proposte: Visita al vicino Parco Museo Quinto Martini, sempre aperto, gratuito e imperdibile. Insieme alla Casa Studio, il Parco Museo costituisce il Museo Diffuso Quinto Martini.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Villa di Papiano (Laura Towne Merrick) – Lamporecchio (PT)

Telefono: 3205304070

Email: villadipapiano@virgilio.it

– Attività proposte: Visita guidata dai proprietari

– Ingresso gratuito: No – € 5,00

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No – 5,00

Fondazione Montanelli Bassi – Fucecchio (FI)

Telefono: 3281289087

Email: info@fondazionemontanelli.it

– Attività proposte: Visite guidate a fasce orarie alle collezioni della Fondazione Montanelli Bassi. Gli interessati dovranno prenotare, possibilmente nei giorni precedenti, il loro inserimento nel giorno e fascia oraria di preferenza e presentarsi quindi presso la sede nel giorno e nell’orario confermato. Seguirà la visita guidata che toccherà tutte le sezioni della sede: dalla biblioteca con la raccolta de ‘il Giornale’ e della ‘Voce’ alla sala dei ritratti e delle caricature, dalla presidenza con i premi e i cimeli legati a Indro Montanelli alle sue ‘Stanze’ di Milano e Roma, fino alla collezione dei dipinti di Arturo Checchi.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: Sì

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì

Casa Museo Giovanni Pascoli – Barga (LU)

Telefono: 0583724791

Email: cultura@comunedibarga.it

– Attività proposte: Visite guidate al Museo e al giardino della Casa

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – Ingresso unico € 5

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Case Museo della Collezione Carlo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)

Telefono: 335 5283547

Email: francesca.pepi@gmail.com

– Attività proposte: La Collezione Carlo Pepi, circa 15.000 opere di arte contemporanea, si trova divisa in due belle ville di Crespina: una in Via I Gioielli, l’altra in Piazza Battisti. Pepi è stato il fondatore dell’Istituzione Casa Modigliani, dove ha creato un centro studi con libri e documenti inerenti alla figura dell’artista. Ricopre la carica di Capo Sezione reparto falsi e contraffazioni di Artwatch International presso la Columbia University di New York. Durante le visite vengono effettuate delle vere e proprie lezioni d’arte da parte di Carlo Pepi.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì

– Visita gratuita: Sì – Ogni percorso giornaliero si sviluppa in modo itinerante dalla prima dimora, in piazza C. Battisti 9 alla seconda, in via I Gioielli, 13, sede del nucleo originale della Collezione del critico d’arte Carlo Pepi

Casa del Pontormo – Empoli (FI)

Telefono: 0571757067

Email: empolimusei@comune.empoli.fi.it

– Attività proposte: Sabato 5 e domenica 6 aprile, apertura gratuita dalle 15.00 alle 18.00.

Sabato 5 aprile, ore 16.30, “Silenzio e Solitudine. Il Pontormo alla Certosa”, conversazione con Antonio Natali. Antonio Natali, storico dell’arte e direttore della Galleria degli Uffizi dal 2006 al 2015, profondo conoscitore della scultura e della pittura del Quattrocento e del Cinquecento toscani, racconta l’esperienza biografica e artistica del Pontormo alla Certosa di Firenze. A seguire visita libera della dimora d’artista. Info e prenotazioni – Costo: gratuito; Partecipanti: massimo 40 persone: Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

Domenica 6 aprile, ore 16.30, “Il disegno secondo Pontormo”, laboratorio per famiglie con bambini da 6 a 11 anni. Jacopo Carucci riteneva il disegno un nobile fondamento delle arti. Attraverso l’osservazione di alcune sue opere, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la pratica del disegno, sperimentando con diverse tipologie di carta e strumenti grafici. Info e prenotazioni – Durata: 1h30; Costo: gratuito; Partecipanti: massimo 15 famiglie: Prenotazioni: empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Attività proposte per la giornata gratuite su prenotazione

– Visita gratuita: No

Villa Pozzolini di Bivigliano – Vaglia (FI)

Telefono: 3351368989

Email: visite.villadibivigliano@gmail.com

– Attività proposte: Gesualda, Cesira ed Antonietta Pozzolini e le scuole rurali di Bivigliano. Accompagnati dagli attuali proprietari si rievocheranno le figure di Gesualda e delle figlie Cesira e Antonietta Pozzolini che furono intellettuali e patriote del periodo risorgimentale, profondamente impegnate nell’educazione e nella diffusione dei valori patriottici e civili. Originarie di Firenze e legate agli ambienti progressisti dell’epoca, le sorelle Pozzolini promossero attivamente l’istruzione popolare, con particolare attenzione all’educazione femminile e rurale. Nel quadro delle loro attività, fondarono e condussero il sistema delle scuole rurali di Bivigliano, un progetto educativo innovativo per l’epoca, finalizzato a contrastare l’analfabetismo tra i contadini e a diffondere conoscenze pratiche utili alla vita quotidiana e al progresso sociale. La Villa di Bivigliano, loro residenza, divenne il centro di questo sistema scolastico, fungendo da sede principale per le attività educative e culturali. L’impegno delle Pozzolini si inseriva in un più ampio movimento di riforma sociale e culturale del XIX secolo, che vedeva nell’istruzione uno strumento essenziale per l’emancipazione del popolo e il consolidamento della nuova Italia unita. Oltre all’insegnamento, le tre sorelle si dedicarono alla produzione e diffusione di materiali educativi, contribuendo alla formazione di intere generazioni di giovani e lavoratori delle campagne. Il loro contributo è oggi riconosciuto come un esempio significativo di filantropia illuminata e di impegno civile femminile nell’Italia postunitaria.

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì- Accompagnati dal proprietario

Puccini Museum Casa natale – Lucca

Telefono: 0583 1900379

Email: visite@puccinimuseum.it

– Attività proposte: Visita con supporto multimediale. Il Puccini Museum ha realizzato una applicazione multimediale su tablet che permette al visitatore di approfondire il percorso museale con audioguida, contenuti speciali, immagini, audio visivi e una timeline della vita di Giacomo Puccini. L’applicazione offre anche il percorso museale con video in linguaggio LIS (Lingua dei Segni). Dopo una presentazione del sistema da parte del nostro personale, i visitatori potranno avventurarsi nelle sale del museo e scoprire tutti i contenuti speciali.

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – €7,00 o €5,00 senior

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No

Villa Museo Giacomo Puccini – Viareggio (LU)

Telefono: 0584341445

Email: info@fondazionesimonettapuccini.it

– Attività proposte: La Villa Museo Puccini propone visite guidate incluse nel biglietto di ingresso. Le visite si svolgeranno ogni 40 minuti e includeranno il piano terra mentre il primo piano sarà con visitabile liberamente.

– Ingresso gratuito: No – euro 7 solo piano terra – euro 12 piano terra e primo piano (primo piano senza visita guidata)

– Ingresso ridotto: Sì – 3 euro bambini dai 7 ai 13 anni

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – inclusa nel biglietto

Fondazione Spadolini Nuova Antologia – Firenze

Telefono: 055 2336071

Email: fondazione@nuovaantologia.it

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – Accompagnati dal personale

Casa Museo Leonetto Tintori – Prato

Telefono: 3478293472

Email: info@laboratoriotintori.prato.it

– Attività proposte: Workshop sulla tecnica dell’Affresco. Dimostrazione pratica dei vari passaggi tecnici necessari per la realizzazione di un affresco compiuto.

– Ingresso gratuito: No – Contributo euro 15,00. Gratuito per ragazzi under 12 e per portatori di handicap

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: Sì – Dimostrazione pratica della tecnica dell’Affresco

– Visita gratuita: Si – Il costo nella guida è incluso nel contributo di euro 15,00.

Stanzette di Mario Tobino – Lucca

Telefono: 0583 327243

Email: info@fondazionemariotobino.it

– Attività proposte: Visita guidata alle due stanzette di Mario Tobino, psichiatra dalla grande attenzione per la persona del malato, poeta e scrittore capace di giungere con immediatezza al cuore del lettore, uomo che ha vissuto il suo tempo con un forte impegno civile, che ha lavorato e vissuto nell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano per oltre quarant’anni. Nella camera e studio alla scoperta della sua vita e dei suoi romanzi. Qui hanno, infatti, preso vita i suoi romanzi più noti: Le libere donne di Magliano, La brace dei Biassoli (Premio Veillon ’57), Il clandestino (Premio Strega ’62), Per le antiche scale (Premio Campiello ’72) e La bella degli specchi (Premio Viareggio).

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – Oblazione volontaria

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Casa e museo Venturino Venturi – Loro Ciuffenna (AR)

Telefono: 3917473597 (Whatsapp)

Email: archivioventurinoventuri@gmail.com

– Attività proposte: Il Museo Venturino Venturi è aperto: sabato 5 aprile dalle 15 alle 18 e domenica 6 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso ridotto per tutti e gratuito per bambini fino a 6 anni. Casa Venturino Venturi: visita guidata la mattina di sabato 5 al museo. Prenotazione obbligatoria.

– Ingresso gratuito: No per il museo – Sì per la casa

– Ingresso ridotto: Sì per il museo come da info sopra

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì – visita alla Casa museo come da info sopra

Cimitero degli Inglesi – Firenze

Telefono: 3477863000

Email: cimiteroprotestantefi@gmail.com

– Attività proposte: apertura straordinaria il 5 aprile

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: Sì – offerta

– Omaggi e attività specifiche: Sì – depliant

– Visita gratuita: No

Cimitero Evangelico agli Allori – Firenze

Telefono: 0552320064

Email: cimiteroevangelicoallori@gmail.com

– Attività proposte: apertura solo sabato 5 aprile con visita guidata ore 10.30 max 25 partecipanti

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No – gratuito

– Omaggi e attività specifiche: Si – visita guidata e depliant

– Visita gratuita: Sì – visita ore 10.30

Museo dell’Amore – Vaiano (PO)

Telefono: 3494491761

Email: r.casati@spicciano.it

– Attività proposte:

– Ingresso gratuito: Sì

– Ingresso ridotto: No

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: Sì

Villa Reale di Marlia – Capannori (LU)

Telefono: 058330108

Email: info@villarealedimarlia.it

– Attività proposte: In occasione delle Giornate delle Case museo dei personaggi illustri, sarà possibile visitare il parco, la Villa Reale con gli appartamenti di Elisa Bonaparte Baciocchi e il museo della Contessa Mimì Pecci Blunt a prezzo ridotto, previa prenotazione via email all’indirizzo info@villarealedimalia.it. Offriamo la possibilità di scaricare gratuitamente le audioguide sul proprio smartphone, così da essere accompagnati sia nel parco che nei musei.

– Ingresso gratuito: No

– Ingresso ridotto: Sì – €15 parco+musei

– Omaggi e attività specifiche: No

– Visita gratuita: No