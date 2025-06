Cultura, a Pescia una serata omaggio a Montale nel centenario della pubblicazione di Ossi di seppia

Giovedì 19 giugno 2025 alle 21.30 la Fondazione POMA Liberatutti propone una serata speciale dedicata alla poesia: 100 Ossi di seppia, omaggio a Eugenio Montale nel centenario della pubblicazione della sua opera più celebre.

Non si può immaginare la poesia italiana del Novecento — e quella del nostro secolo — senza il battito sottile e inesauribile di Ossi di seppia. Montale lo definiva un libretto, ma ancora oggi, a cent’anni dalla prima edizione (1925) e a cinquant’anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura (1975), quelle pagine continuano a offrire nuove sorprese e sguardi inaspettati.

In questa occasione, la Fondazione invita il pubblico a un piccolo viaggio tra i versi di Montale, accompagnato da parole, giovani voci e danza.

La serata si aprirà con l’intervento di Laura Diafani, studiosa di letteratura italiana, che proporrà una riflessione dal titolo Un secolo di Ossi di seppia: un percorso attraverso la modernità poetica di Montale e l’attualità della sua parola.

Seguiranno le letture degli studenti dell’Istituto Magistrale Statale “C. Lorenzini” di Pescia, che interpreteranno alcuni brani scelti, frutto di un percorso di approfondimento condotto in classe.

A conclusione, il giovane danzatore pesciatino Tommaso Narcetti, talento della scena contemporanea e urbana, offrirà al pubblico una performance ispirata ai temi e alle atmosfere dell’opera montaliana. Diplomato presso l’Academy of Excellence di Lucca, Narcetti ha già preso parte a importanti produzioni internazionali e televisive, tra cui il tour mondiale dei Coldplay e la Paris Fashion Week.

Un incontro per riscoprire la forza della parola poetica e per intrecciare generazioni e linguaggi nel segno della bellezza.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Fondazione POMA Liberatutti

Sulle sponde del fiume Pescia, nell’omonima città, sorge la Fondazione POMA Liberatutti. Un centro polifunzionale concepito per stimolare il libero pensiero e favorire l’incontro tra iniziative e forme artistiche diverse. Realizzata in un ex opificio ristrutturato, la Fondazione si presenta come una factory culturale.

Lo spazio ospita mostre d’arte, spettacoli dal vivo, conferenze ed eventi che spaziano dalla musica al teatro, alle arti visive, coinvolgendo artisti affermati e giovani talenti. Accanto agli eventi culturali, offre una ricca gamma di attività formative in continua evoluzione: laboratori di scrittura, pittura, scultura; l’apprendimento di lingue straniere; yoga, tai-chi, scacchi e non manca la scuola di cucina, pensata per unire creatività e tradizione gastronomica.

Il Refettorio è il punto d’incontro per eccellenza, più di un semplice ristorante, dove spettacoli e momenti di socialità si mescolano con una cucina di eccellenza.

Guidata da una filosofia inclusiva e libera da vincoli ideologici, la Fondazione POMA è un laboratorio di crescita personale e condivisione, dove il dialogo e la ricerca del bello si intrecciano in ogni attività.

POMA liberatutti

Piazza San Francesco 12

51017 Pescia (PT)

Tel. 0572 1770011

email info@pomaliberatutti.it | www.pomaliberatutti.it