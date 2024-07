A Montecatini Terme il Cosmica Festival con Valerio Lundini, Alan Sorrenti e molti altri

E’ un’estate ricca di eventi quella già iniziata al parco della Pineta e nel centro storico di Montecatini Terme: quasi due mesi di musica, cinema ed animazioni per tutta la famiglia grazie alla seconda edizione di Cosmica Festival. Tra i principali eventi, tutti ad ingresso libero, spiccano lo spettacolo di Valerio Lundini, il popolare comico anche cantante con i sui Vazzanikki, un grande della musica italiana come Alan Sorrenti, l’orchestra Claire de Luna con un omaggio al maestro Miyazaki e, nel cuore della città, una serie di spettacoli di grande qualità. E ancora dj set, animazione per bambini ed una selezione di grandi film da vedere sotto le stelle.

Ecco nel dettaglio il programma di Cosmica Festival organizzato dal Comune di Montecatini Terme con Bia Agency e l’Associazione Beat 15 di Empoli.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti Magicaboola Brass Band ed il film “Otto e Mezzo” di Fellini, si continua Mercoledì 3 luglio con la prima Notte Bianca con Fire Aida in Piazza del Popolo alle 21:00. Artista di strada tra le più spettacolari, si muove tra fuoco, giocoleria, trampoli e qualunque cosa possa intrigare e lasciare a bocca aperta il pubblico. Nella stessa piazza (ore 21:00) saranno allestiti trenta giochi di legno che riprendono le antiche tradizioni popolari del gioco e consente a grandi e piccini di divertirsi (Gioca La Piazza). Giochi da tavolo e a terra, giochi costruiti con legno e materiali di recupero creano un’animazione senza tempo. Attività ludiche mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e all’intelligenza capaci di far divertire attivamente le persone in maniera mai banale, capaci di far vivere diversamente gli spazi urbani. Contemporaneamente, itinerante nel centro storico, lo spettacolo di Bolle di Sapone Giganti.

Sabato 6 luglio alle 21:00, nella magica cornice della Pineta, tocca al Cinema sotto le stelle con il film “Dove vai in vacanza?”, film del 1978, con episodi diretti dal pistoiese Mauro Bolognini, da Luciano Salce e da Alberto Sordi. In tutti i film scelti nella rassegna compare Montecatini Terme, ritratta nel tempo dai più grandi registi italiani.

Mercoledì 10 luglio appuntamento marchiato “Cosmica off” con Magic Goldman (Corso Matteotti) ed i suoi giochi di prestigio e illusionismo pieni di fascino, ritmo e mistero: un mago particolarmente amato dai bambini. Contemporaneamente in Piazza del Popolo, concerto di Federico Biagetti. Classe 1989, Biagetti è un giovane cantautore, chitarrista e compositore di grande talento. Il suo fingerstyle ora elegante, ora ruvido, proviene da ascolti di tradizione Blues della Louisiana, seppur con forti connotazioni Indie/Pop inglesi. La sua voce profonda ed il suo lirismo chitarristico impressionante creano un mix di sonorità davvero originali. È sicuramente uno dei giovani musicisti italiani da tenere d’occhio, per approccio, spessore e spiccata musicalità. Ha collaborato con Zucchero incidendo varie tracce di chitarra nel suo ultimo album, Black Cat (2016). Nella stessa piazza anche Meek Hokum, al secolo Michele Darrel Bertoldi, cantante, chitarrista e songwriter, attivo in diverse e conosciute formazioni musicali tra cui la rumorosa Dirty Orkestra e la “primitive jass band” The Hot Teapots. Questo progetto solista nasce dalla sua passione per la musica popolare nordamericana in generale, in particolare per il Piedmont blues, la jug band music e il folk degli Appalachi: propone brani originali e rivisitazioni di traditionals, ulula delta blues e ragtime accompagnandosi con chitarra, banjo e armonica, a volte sfoderando dal cilindro magico strumenti inusuali e artigianali. Quello di Meek Hokum è un live che trasporta gli ascoltatori sulle rive del Mississipi agli inizi del XX secolo, che sa di polvere e whiskey di contrabbando, introspettivo e passionale.

Sabato 13 luglio sempre alle 21:00 arriva la Montecatini City Band alla Pineta. Band nata nel 2006 da un’idea di Franco Campioni, noto e stimato musicista montecatinese, affermatosi come timpanista nelle maggiori orchestre sinfoniche italiane ed internazionali e docente, per oltre vent’anni, al Conservatorio Verdi di Milano. Amante del jazz, questa passione lo ha portato a girare il mondo e a collaborare con musicisti del calibro di Gorni Kramer, Ettore Righello, Roberto Pregadio, Mario Pezzotta, Giorgio Gaslini, Dave Brubeck, Tony Scott, Max Roach, Astor Piazzolla, Ennio Morricone ed altri ancora. Proseguendo sulle orme del Maestro Campioni, lo scopo della band, è quello di ricreare il magico sound delle mitiche Big Band americane, nelle sue formazioni più rappresentative, come la Count Basie Orchestra, la Duke Ellington Orchestra e la Glenn Miller Orchestra, fino ad arrivare a rileggere i più interessanti brani della musica leggera italiana di Gorni Kramer, Bruno Martino, Giovanni D’Anzi, proponendo così un programma vario e ricercato. In oltre 10 anni di attività, l’Orchestra ha sviluppato un repertorio di oltre 300 canzoni, molte delle quali cantate, ed è disponibile per concerti, incontri, feste di matrimonio, feste di compleanno, lindy-hop parties e qualsiasi altra occasione che richieda intrattenimento di qualità. A seguire Dj Set.

Mercoledì 17 luglio ancora Notte Bianca con l’orchestra Archimossi nel centro storico. “ArchiMossi” è la prima orchestra itinerante per archi che ovunque riscuote un grande successo. Violini – strumenti amplificati singolarmente – per creare un volume di suono come fosse una marchin’ band, ma con una grazia e un’ironia tutte particolari ed un repertorio musicale originalissimo: spazia dalla tradizione irlandese (“Drowsy Maggie”, “The Bridal”, “The Irish washerwoman”), a quella slava (“Kolomeika”, danza bulgara, danza serba) comprese le virtuosistiche Danze Ungheresi di Brahms, va indietro nel tempo per proporre Suite di Danze Rinascimentali, il Minuetto di Boccherini, per poi calarsi nella musica contemporanea di Ennio Morricone e Mullen-Clayton, (temi dai film “Allonsanfan “, “Mission Impossible”) fino a “Smooth criminal” di Michael Jackson. Come in una magica alchimia l’ensemble si deforma e muta continuamente, e per ogni quadro musicale ecco una particolare coreografia, passando dal caos all’ordine e dall’ordine al disordine, in un’interazione continua col pubblico. Per i più piccini spettacolo itinerante di Bolle di Sapone Giganti.

Sabato 20 luglio alle 21:00, sempre alla Pineta, torna Cinema sotto le stelle con la proiezione del film “Febbre da cavallo” (1976) con la Regia di Steno.

Mercoledì 24 luglio nuova Notte Bianca con protagonista il Cromosauro nel centro storico. Un’animazione itinerante di grande impatto scenico Unica in Italia per dimensioni e originalità. Un gigantesco scheletro di dinosauro, alto 5 metri e lungo 7 metri – dalla testa alla punta della coda – interamente rivestito con coloratissime stoffe si aggira tra la folla… La creatura vive di vita propria, grazie alla simbiosi con l’attore che la manovra attraverso un complesso meccanismo di bilanciamenti e contrappesi, e fonde in sé molteplici linguaggi artistici, dando vita ad un nuovo teatro di figura su trampoli. Cromosauro è frutto di un intenso lavoro di progettazione e realizzazione, per la minuzia e la difficoltà di costruzione della gigantesca macchina scenica, le cui sembianze evocano le Abrijas messicane, creature fantastiche e variopinte. L’apparente voracità della bestia è contrastata dai colori vivaci e mutevoli della sua pelle che, nonostante le sue dimensioni, lo rendono una creatura bizzarra e affascinante. Non mancherà anche il mago Magic Goldman con i suoi giochi di prestigio tra Piazza Matteotti e Corso Roma.

Domenica 28 luglio alle 21:00 grande concerto in Pineta di Valerio Lundini & I Vazzanikki. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con il suo spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia”, il comico torna dal vivo con la formazione che accompagna la sua carriera da più di dieci anni. Lundini e soci proporranno uno show ricco di canzoni, gag surreali e grandi momenti di comicità, che già le scorse estati ha saputo infiammare i palcoscenici di tutta italia. In questo nuovo live presenteranno i brani contenuti all’interno di un nuovo disco appena uscito “Innamorati della vita”. Disco che dà il nome allo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno questa estate in giro per l’Italia, e col quale presenteranno dal vivo, oltre alle molteplici e sorprendenti gag surreali e momenti di comicità in pieno stile Lundini, anche i nuovi brani contenuti. Il pubblico lo reclamava da un po’ e ora – dopo due programmi televisivi, due libri, un film e uno spettacolo teatrale – finalmente il disco è uscito. All’interno sia brani già amati grazie a “Una pezza” che inediti, mai eseguiti né in tv né in pubblico. Non è un concept album ma un insieme di canzoni, dove l’ironia e il nonsense dei testi portano questa formazione ad inserirsi sicuramente nel filone “demenziale” che dagli anni sessanta con Cochi e Renato e poi negli anni successivi con nomi come Skiantos, Squallor, Pitura Freska, fino ad arrivare agli Elio e le Storie Tese ha fatto scuola, ha dato vita a un vero e proprio genere in Italia. A seguire Dj Set

Mercoledì 31 luglio nuova Notte Bianca marchiata “Cosmica Off” con Pindarico in Piazza del Popolo. Un volo in bilico tra il reale e l’immaginario. Il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. Un’avventura vissuta in gioventù, o forse nella dimensione fiabesca del sogno ad occhi aperti. Ecco, si gonfia il pallone della mongolfiera: tutti a bordo, si parte! Come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, entriamo in un mondo di creature straordinarie e di improbabili incontri. La danza di un polpo viola e d’argento, le ali variopinte di un coloratissimo uccello, i simpatici equilibrismi di una scimmietta circense, e ancora l’elefante, il dinosauro, l’unicorno… Personaggi ora seri ora buffi che, grazie ai bellissimi costumi, ingigantiti nelle proporzioni dall’utilizzo dei trampoli, diventano di straordinari e di grande impatto visivo. La storia si srotola tra sorprese e momenti di ilarità, guidandoci in un onirico, improbabile, meraviglioso viaggio.

Non mancherà la buona musica con Fabrizio Berti Jug Band (in Viale Verdi / Grocco). Guidata e fondata da Fabrizio Berti, uno dei più importanti armonicisti del panorama toscano e uno dei più profondi conoscitori del blues internazionale, la Fabrizio Berti Jug Band esplora e riporta alla luce le radici del blues acustico delle cosiddette jug band. Queste ultime erano ensemble della tradizione povera americana, caratterizzati spesso dall’impiego di strumenti autocostruiti, a partire da contenitori di fortuna, manici di scopa, assi per lavare i panni. L’idea di mettere in piedi la Jug Band nasce agli inizi del 2010 da una conversazione con Ernesto De Pascale sul recupero e l’attualizzazione della musica tradizionale americana. Un percorso elettro-acustico che fonde blues, country e swing in una miscela unica e coinvolgente. I musicisti arrivano in gran parte dalla Chicago Blue Revue, una delle prime formazioni prodotte da De Pascale per l’etichetta “Il Popolo del Blues”. Numerose le partecipazioni discografiche della Chicago Blue Revue, che spaziano dal loro omonimo disco d’esordio del 1999 alla presenza in tributi come le due serie 2120 Michigan Avenue Chicago, Italia – il meglio del blues di Chicago interpretato da artisti italiani. Non mancheranno le Bolle di Sapone Giganti per i più piccini.

Sabato 3 agosto alle 21:00 nella magica cornice della Pineta ancora Cinema sotto le stelle con il film “Oci Ciornie” del 1987 – con la regia di Nikita Sergeevič Michalkov.

Mercoledì 7 agosto nuova Notte Bianca marchiata “Cosmica Off “tutta musicale con il quintetto del Mugello Jailbirds e Avogadro Dr Samba. I primi (in piazza del Popolo) propongono un percorso musicale nella tradizione del blues statunitense con particolare attenzione agli artisti afro-americani, con incursioni nel jazz e nel rock. I secondi sono un gruppo itinerante di percussionisti under 30 fondato alla spezia nel 2022. L’organico è diretto da Davide Sinigaglia e composto da dieci musicisti e performer. Attraverso strumenti a percussione e l’utilizzo di synth e tastiere il gruppo compie un’esplorazione musicale che spazia dalla musica elettronica al punk. Come in un laboratorio il dottor Avogadro crea la sua musica assemblando nuovi mostri sonori che da atmosfere più gotiche passano a sapori più acidi fino a tornare a ritmi latini. Avogadro Dr. Samba utilizza anche le arti performative per arricchire i suoi concerti di una dimensione teatrale. Le creature del dottore agiscono recitando testi, muovendosi nello spazio trasformando i loro corpi sotto la guida del loro creatore.

Sabato 10 agosto, nella “Notte delle stelle”, spettacolare concerto a ingresso gratuito, nella suggestiva location della Pineta, del figlio delle stelle della musica italiana, il grande cantautore e sperimentatore Alan Sorrenti. Alan Sorrenti copre un ruolo fondamentale nella storia della musica italiana, in qualità di cantante e autore dallo stile unico e inconfondibile, che si è sempre rinnovato nel corso del tempo, interpretando e spesso anticipando il gusto e le tendenze delle nuove generazioni. Nato a Napoli da padre partenopeo e madre gallese, una combinazione che fa di lui un cantante non tipicamente italiano, Alan cresce con il “progressive rock” inglese degli inizi anni ’70, che finirà per caratterizzare le sue prime produzioni mentre la sua voce si ispira alle originali modulazioni di un eccentrico ed innovativo cantautore californiano, Tim Buckley, che Alan riconoscerà come suo maestro. Debutta con l’album “Aria” (EMI 1972) che ottiene il premio della critica discografica come miglior album dell’anno e che si avvale della preziosa collaborazione di Jean Luc Ponty, violinista francese famoso per aver introdotto nel jazz l’uso del violino elettrico e per la sua collaborazione con Frank Zappa ed Elton John. Di ritorno dal tour Alan si stabilisce a Los Angeles dove risiederà per 5 anni. Qui incontra musicisti della West Coast tra cui Jay Graydon, allora produttore di Al Jarreau lì a poco Il leggendari chitarrista californiano produrrà l’album di maggior successo di Alan Sorrenti, “Figli delle Stelle” (EMI 1977), oltre un milione di copie vendute solo in Italia. Il brano “Figli delle Stelle”, tratto dall’album omonimo, diverrà presto una “cult-song” e il “leading symbol” della dance italiana. Ma la sua canzone più popolare “Tu sei l’unica donna x me” uscirà due anni dopo arrivando nei primi posti in classifica in tutta Europa, specialmente in Germania, Svizzera e Scandinavia e vincendo il Festivalbar. La canzone faceva parte dell’album “L.A.&N.Y” (EMI 1979) prodotto in California dallo stesso team di “Figli delle Stelle”,così come l’album successivo “Di Notte” (EMI 1980) di cui la canzone “Non so che darei” si candiderà x l’Italia all’Eurovision Festival. Qualche anno più tardi Alan Sorrenti ritorna a Londra dove registra con nuovi arrangiamenti la maggior parte dei suoi brani più famosi in un lavoro dal titolo “Radici” (DSB 1992) ed inizia ad esplorare la nuova scena musicale internazionale incontrando sulla sua strada alcuni componenti dei “Planet Funk” con cui realizza 2 nuovi singoli, il primo :”Kyoko mon amour”che viene pubblicato in una raccolta di Greatest Hits “Miami” (EMI 1996) mentre il secondo “Paradiso Beach” tratto dal più recente cd album “Sottacqua” (SONY 2003), riceve un’ottima accoglienza da parte dei network radiofonici balzando all’attenzione delle nuove generazioni. A seguire Dj Set Italians a Go-Go – Dj set a cura dei musicisti Cipo (di Cecco e Cipo) e Ciulla sul tema della musica italiana attraverso i decenni

Mercoledì 14 agosto “Cosmica Off” con la cantautrice livornese “Violet” in Piazza Del Popolo. Polistrumentista, cresciuta fra conservatorio, coro gospel e la passione per il punk e lo screamo, la sua musica oggi risiede comodamente all’interno della categoria pop, ma con influenze da altri generi a seconda dell’esigenza comunicativa dell’artista. Violet si esibisce su palchi di vario tipo da anni, alcune delle sue esperienze principali sono state: -“the voice of italy 2019” (3 puntate in squadra Morgan), tramite il quale ha pubblicato il suo primo singolo “Non riesco a parlare”. -nel 2020 ha partecipato al social Talent Dream Hit, della Doom Entertainment dove è arrivata in finale e grazie al quale ha pubblicato il suo secondo singolo “adieu” . Di recente ha scritto e cantato un brano per il nuovo film di Paolo Ruffini, “ragazzaccio” (dal titolo “mare, mare, giovane”) uscito nei cinema a novembre 2022 e su Sky da marzo 2023. Per i più piccini spettacolo itinerante di Bolle di Sapone Giganti.

Sabato 17 agosto meraviglioso spettacolo alla Pineta (ore 21:00) dell’orchestra Claire de Lune, Omaggio a Miyazaki”. Un’orchestra omaggerà le musiche dei grandi capolavori d’animazione di Hayao Miyazaki – vincitore di un Oscar al miglior film d’animazione oltre che fondatore dello Studio Ghibli, portatore di un immaginario che ha consacrato l’estetica nipponica all’Olimpo del Cinema mondiale. A seguire Dj Set.

Sabato 24 agosto nella magica cornice della Pineta ultimo appuntamento di Cinema sotto le stelle con il film “Amici Miei Atto II°” del 1982 per la regia di Mario Monicelli.