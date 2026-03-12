Coni Firenze, iscrizioni aperte ai corsi base dirigenti e istruttori 2026

Il delegato del Coni di Firenze Gianni Taccetti ed il Coordinatore tecnico Fabrizio Balducci comunicano l’apertura delle iscrizioni ai Corsi Base Coni della Scuola Regionale dello Sport in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze, sia per dirigenti che per istruttori. I corsi si svolgeranno a Firenze presso la sede CONI Toscana via Irlanda,5. , sono rivolti a dirigenti e istruttori tesserati negli organici societari e che svolgono attività nelle associazioni A.S.D. –S.S.D. sia con le federazioni sportive nazionali che con gli enti di promozione. Possono partecipare anche i non tesserati importante è comunicarlo all’inizio del corso.

Inviamo il programma già definito della prima lezione prevista Giovedì 26 /03/ 2026:

ore 20,00 Registrazione partecipanti, Saluti e presentazione corso Gianni Taccetti, Delegato Coni Firenze e Fabrizio Balducci, Coordinatore Tecnico Coni Firenze

ore 20,15 I GENITORI ALL’INTERNO DELLA ASD :criticità e apporti positivi a cura della dottoressa Alessandra PIANTINI , esperta Scuola regionale dello sport – Psicologa dello sport.

Tutti gli Incontri, tenuti da Esperti della Scuola regionale dello Sport del CONI Toscana, sono volti a qualificare i Dirigenti/Istruttori e/o aspiranti Dirigenti/Istruttori delle Società Sportive operanti nella Provincia, affinché siano in grado di operare nel miglior modo possibile nelle ASD/SSD, fornendo loro le competenze tecniche e metodologiche di base necessarie per l’insegnamento corretto in riferimento alle varie fasce d’età.

Programma:

Giovedì 26 MARZ0 2026 ore 20,00 – I genitori all’interno di una ASD : criticità ed apporti positivi

Lunedi 13 APRILE 2026 ore 20,00 – Organizzazione di una ASD: La struttura della segreteria per una buona funzionalità

Giovedì 14 MAGGIO 2026 ore 20,00 – Nuove frontiere dell’apprendimento : confronti tra approcci diversi per discipline sportive diverse

Mercoledì 16 SETTEMBRE 2026 ore 20,00 – Le forme di comunicazione all’interno di una ASD: Aspetti positivi ed eventuali criticità della loro gestione

Martedì 20 OTTOBRE 2026 ore 20,00 – Safeguarding: modelli organizzativi ed opportunità

Venerdì 20 NOVEMBRE 2026 ore 20,00 – Riforma dello sport: Approfondimenti sulle nuove indicazioni sul lavoro sportivo.

Al termine di ciascun Incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il costo relativo ai diritti di segreteria di ciascun Incontro Formativo è di € 5,00 ( per un incontro ) e 20,00 ( per tutti e sei gli incontri ) che potranno essere versati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Intestatario: CONI Comitato Olimpico Nazionale – CR Toscana

Codice IBAN: IT74M0100502997000000009993

Causale bonifico: (cognome e nome partecipante ) DIRITTI SEGRETERIA – CONI Incontri Formativi 2026 Firenze

inviando, successivamente alla compilazione del modulo di iscrizione, copia del bonifico dei diritti di segreteria (relativo ad uno o più corsi scelti) all’indirizzo mail del CONI Firenze: firenze@coni.it