Città verde d’Europa, Siena unica città italiana in corsa

Siena è l’unica città italiana in corsa per il “Green Leaf Award”, la prestigiosa competizione istituita dalla Comunità Europea che premia le amministrazioni più virtuose dal punto di vista della sostenibilità ambientale su vari settori, tra cui verde, acqua, trasporti e attenzione ai cittadini. Nell’ambito del concorso “Città verde d’Europa” che quest’anno sancirà la città più virtuosa per il 2027, fregiandola del titolo di capitale d’Europa per l’ambiente, Siena ha superato la prima fase come unica città italiana ed è quindi in piena competizione nella speciale categoria delle città fra ventimila e centomila abitanti, denominata “Green Leaf”.

“Essere fra le otto città selezionate per la seconda fase e unica città in Italia – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Siena, Barbara Magi – è già un grande successo che riconosce l’impegno verso la crescita ambientale e, da parte di questa amministrazione comunale, l’attuazione concreta delle strategie per coinvolgere la comunità nello sviluppo di una consapevolezza ambientale, oltre che consolidare Siena come punto di riferimento su queste tematiche. E’ un riconoscimento a quanto portato avanti per migliorare la vivibilità quotidiana e l’ambiente, ma anche a quelli che sono i progetti futuri che il Comune di Siena sta attivando, fra cui la Comunità energetica rinnovabile: un nuovo modello di transizione sostenibile che, grazie allo studio di fattibilità già realizzato, ha individuato ben trentasei siti idonei per l’installazione degli impianti, per una potenza di 3.800 kW con produzione annua stimata di 4.800.000 kWh da condividere poi con tutti i futuri soci. Un percorso virtuoso fondamentale per il futuro di Siena. A questo si unisce la gestione dei rifiuti, con l’istallazione dei nuovi cassonetti e la creazione degli EcoSiti nel centro storico patrimonio Unesco, oltre al fattivo e fondamentale contributo che l’amministrazione comunale dà nell’Alleanza Carbon Neutrality, progetto portato avanti con Università e Fondazione Mps: Siena è territorio a emissione zero, in cui cioè le emissioni di gas serra sono completamente assorbite dagli ecosistemi locali

“Green Leaf Award” rientra nel premio “European Green Capital Award (Egca) Capitale verde europea” per le città fra 20mila e 100mila abitanti, indetto dalla Commissione europea. La città candidata, in particolare, deve dimostrare capacità di raggiungere obiettivi notevoli in fatto di tutela ambientale; si impegna a raggiungere obiettivi permanenti e ambiziosi per migliorare l’ambiente e incentivare lo sviluppo sostenibile; può fungere da modello per altre città che vogliano intraprendere buone pratiche ambientali. Il premio è stato lanciato nel 2008, fra le città in competizione per il titolo 2027 ci sono, oltre a Siena: Assen (Paesi Bassi), Ávila (Spagna), Benidorm (Spagna), Cannes (Francia), Cayenne (Francia), Riba-roja de Túria (Spagna), Saint-Quentin (Francia), Sant Feliu de Llobregat (Spagna), e Vratsa (Bulgaria).

Le città saranno adesso saranno valutate da una giuria internazionale presieduta dalla Commissione Europea. In particolare le città candidate saranno giudicate sulle strategie presenti e future e sul piano d’azione da realizzare nel loro anno di città “Green Leaf 2027”, qualora la città vinca. L’annuncio della città vincitrice si terrà il 2 ottobre 2025 durante una cerimonia di premiazione a Vilnius (Lituania), l’attuale “Capitale Verde Europea”.