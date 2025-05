Chianti Lovers Week, spettacolo nel cielo con il primo drone show mai realizzato sopra Firenze

Il cielo sopra l’Ippodromo del Visarno a Firenze si è illuminato ieri sera per un evento senza precedenti: il primo spettacolo di droni mai realizzato sopra la città, scelto come gran finale della Chianti Lovers Week, la settimana diffusa promossa dal Consorzio Vino Chianti. Il cielo sopra l’Ippodromo del Visarno a Firenze si è illuminato ieri sera per un evento senza precedenti:, scelto come gran finale della, la settimana diffusa promossa dal

la storia del vino come cultura, come gesto, come legame. Un viaggio che parte dalla terra, attraversa le mani, il calice, il cuore, e si chiude con un messaggio semplice e forte: “Wine Unites”. Lo spettacolo ha raccontato, attraverso immagini proiettate nel cielo,. Un viaggio che parte dalla terra, attraversa le mani, il calice, il cuore, e si chiude con un messaggio semplice e forte: “Il vino è il contrario della chiusura – spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. È relazione, condivisione, cultura. Non stiamo parlando solo di un prodotto: stiamo parlando di una storia, di tradizioni, di persone. Il Chianti è una comunità viva, aperta, che si rinnova senza perdere le sue radici. In un contesto internazionale sempre più incerto, abbiamo voluto ribadire un messaggio culturale forte: esistono valori che resistono alle oscillazioni del presente, e il vino è uno di questi. Il successo della Chianti Lovers Week ce lo conferma: abbiamo costruito un format coinvolgente, che mette al centro il territorio, le persone e il racconto vero del Chianti. È un progetto replicabile, e siamo pronti a farlo crescere ancora”.

Lo spettacolo dei droni è stato accompagnato da una colonna sonora emozionale: “On the Nature of Daylight” di Max Richter, “Bitter Sweet Symphony” (versione orchestrale strumentale) dei The Verve, “Experience” di Ludovico Einaudi e “Outro” degli M83.

Un susseguirsi di brani pensati per enfatizzare il ritmo narrativo dello spettacolo e accompagnare le immagini con discrezione, eleganza e forza evocativa.

Il drone show ha chiuso una settimana intensa che ha coinvolto l’intera regione: circa 5.000 persone hanno complessivamente animato gli oltre 50 appuntamenti tra degustazioni, incontri, esperienze e momenti di racconto, con protagonisti produttori, territori, operatori del settore e appassionati.

La Chianti Lovers Week ha rappresentato un modello di promozione diffusa, coinvolgendo l’intero territorio toscano attraverso una rete di iniziative coordinate tra realtà produttive, istituzioni e operatori culturali.

Gli eventi hanno valorizzato la connessione tra vino e territorio, proponendo un calendario articolato che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità, della sostenibilità e della divulgazione culturale.

Poco prima, il Chianti Lovers Closing Party alla Manifattura Tabacchi ha rappresentato l’ultimo appuntamento conviviale della manifestazione, con musica, balli e degustazioni che hanno accompagnato il pubblico fino allo spostamento verso il Visarno per il gran finale.