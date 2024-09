Campi Bisenzio, incendio in via Einstein sotto controllo

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è sviluppato ieri sera, 14 settembre 2024, alle ore 22:15 presso un edificio industriale dismesso in Via Albert Einstein, nel comune di Campi Bisenzio.

Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate tutta la notte per abbassare il calore e portare l’incendio sotto controllo, risultato raggiunto alle prime luci dell’alba. i fumi che si stanno sviluppando dall’incendio si potrebbero propagare in un’area circoscritta nel raggio di circa 500 mt dal sito interessato dall’incendio.

A seguito dell’incendio, i fumi che si stanno sviluppando si potrebbero propagare in un’area circoscritta nel raggio di circa 500 mt dal sito interessato. Il Sindaco Andra Tagliaferri, dopo aver consultato gli enti competenti ASL Toscana Centro e ARPAT, al fine di tutelare la salute dei cittadini, ordina, cosi come da ordinanza 422 del 15/09/2024 ” il divieto di consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti dopo l’incendio nelle zone entro un raggio di 500 metri dal sito interessato; il divieto di attingere risorse idriche per uso alimentare da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea, insieme al divieto di pascolo entro il raggio di 500 metri dal sito dell’incendio.”

Queste disposizioni saranno valide almeno fino al 19 settembre 2024.

Inoltre, ” a titolo precauzionale, si raccomanda la chiusura di infissi esterni (finestre, balconi, lucernari) entro un raggio di 200 metri dal sito dell’incendio, per un periodo di 6 ore dopo la fine delle operazioni di spegnimento.”