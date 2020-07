PISTOIA – Sport Awards, Nesti e Valiani i migliori atleti del decennio

Grande successo di pubblico e di gradimento per i. La notte degli Oscar dello sport pistoiese, organizzata dalla testata giornalisticae realizzata con la preziosa collaborazione del main sponsor, si è rivelata una grande festa. Nella splendida cornice dell’sono sfilate tutte le eccellenze sportive della provincia di Pistoia nel decennio 2010-2019.

Presenti, tanti grandi nomi a livello nazionale e altrettanti “big” delle categorie dilettantistiche nostrane, nonché tantissimi tifosi e appassionati. Come sempre del resto, in linea con lo spirito della manifestazione e del giornale online, amatori e professionisti sono stati protagonisti sullo stesso palco, premiati dalla redazione di Pistoia Sport e dalla stampa locale, ma anche e soprattutto dai lettori.

Tante le categoria in gara, ben 19; altrettanti i vincitori orgogliosi di ricevere il loro premio, ricordando momenti felici e amarcord in un momento non certo facile per il mondo sportivo in generale. A trionfare nella categoria “miglior atleta del decennio” sono stati la nuotatrice Alice Nesti e il calciatore Francesco Valiani, mentre la palma di “miglior talento del decennio” è andata a Giulia Gabbrielleschi. Per quanto riguarda i premi di squadra, il Pistoia Basket ha vinto il premio di “miglior società del decennio” mentre la Pistoiese si è aggiudicato quello di “miglior risultato sportivo del decennio” per la promozione in Serie C. Di seguito i vincitori di ogni categoria:

Miglior Sportivo del decennio: Francesco Valiani e Alice Nesti

Miglior Società del decennio: Pistoia Basket

Miglior Talento del decennio: Giulia Gabbrielleschi

Miglior Risultato sportivo del decennio: Pistoiese (promozione in Serie C, senior) e Pistoia Basket Academy (Scudetto Under 17, giovanile)

Miglior Allenatore del decennio: Filippo Treno

Miglior Dirigente del decennio: Fabio Ciatti e Emanuele Ferri ex aequo

Miglior Calciatore Dilettante del decennio: Francesco Mariani

Miglior Cestista Minors del decennio: Alessandro Spampani

Miglior Pallavolista del decennio: Giulia Cheli

Miglior Atleta Master del decennio: Luca Magni

Premio “Biancorosso del Decennio”: Giacomo Galanda

Premio “Arancione del Decennio”: Corrado Colombo

Premio “Dietro le quinte”: Giovanni Saracini

Premio “Passione Sportiva”: Riccardo Agostiniani

Premio “Lady Guerriere”: Irene Mungai