BuyWine Toscana 2026, aperte le iscrizioni alla vetrina internazionale dei vini toscani

Al via la sedicesima edizione di “BuyWine Toscana 2026”, la vetrina internazionale dedicata ai vini DOC, DOCG e IGT della Toscana.

Sono aperte le iscrizioni a BuyWine Toscana 2026 che avrà luogo i giorni 11 e 12 marzo 2026 a Firenze, presso la Stazione Leopolda, ed è una manifestazione promossa da Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, e realizzata con le rispettive agenzie Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze.

Come di consueto, BuyWine Toscana è un evento business B2B, organizzato secondo la formula di matching tra le aziende toscane del vino a denominazione d’origine DOP e IGP, prodotto in Toscana che potranno incontrare gli operatori del commercio internazionale. Sin dalla prima edizione, rappresenta il principale evento di promozione economica e internazionalizzazione del settore vitivinicolo toscano svolto in regione.

Ha l’obiettivo di favorire l’avvio e/o il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione delle aziende toscane che producono e commercializzano vini a denominazione di origine, tramite l’organizzazione di incontri B2B, con potenziali acquirenti del mercato internazionale. Dopo il B2B Agli operatori internazionali che partecipano ai B2B, viene offerta l’opportunità di visitare i territori dove il vino toscano nasce.

Con il decreto dirigenziale n. 19310 del 09/09/2025 è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse (All. A al D.D. n. 19310/2025) a partecipare all’evento B2B per le imprese singole o associate che producono e commercializzano vini DOCG, DOC, IGT della Toscana.

Tutte le imprese che saranno presenti al Buywine Toscana 2026 avranno la possibilità di partecipare a condizioni preferenziali al Concours mondial de Bruxelles che già nelle passate edizioni ha molto valorizzato la partecipazione dei vini toscani nel mondo che ha visto l’assegnazione di numerose medaglie

Tutte le info sul sito della Regione Toscana

Beneficiari

– avere sede legale o operativa in Toscana;

– avere un fascicolo aziendale aperto e aggiornato nel Sistema informativo Artea;

– essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole, se dovute, nell’ultimo biennio (vendemmia 2023 e 2024).

Nel caso delle forme associate, le dichiarazioni dovranno essere riferite all’impresa associata o – ove non applicabile – alle singole imprese partecipanti alla forma associata;

– essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione alle manifestazioni precedenti, delle annualità 2024 e 2025 BuyWine.

Modalità e termini di iscrizione

La richiesta di partecipazione a BuyWine Toscana 2026 può essere effettuata esclusivamente on-line, a partire dalle ore 9:00 del 10 settembre 2025, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Banca Dati della Regione Toscana, attraverso la compilazione della domanda sul sito https://regionetoscana.crmcorporate.it, alla sezione “Eventi”.

La richiesta di partecipazione è subordinata alla preventiva registrazione dell’utente al portale stesso.

Non sono considerate ricevibili eventuali domande di iscrizione pervenute prima della data stabilita o pervenute con modalità diverse.

La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata alle ore 13:00 del giorno 6 ottobre 2025.

Eventuali domande pervenute oltre i termini indicati potranno essere valutate esclusivamente in caso di disponibilità di posti, fino al raggiungimento del numero massimo di postazioni.

Quota di partecipazione

Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la formula prescelta, una o due giornate, con quota di partecipazione differenziata:

• per due giornate Euro 2.000,00 + IVA,

• per una giornata Euro 1.000,00 + IVA,

• la quota di partecipazione è ridotta ad Euro 800,00 + IVA per una giornata e Euro 1.800,00 + IVA per due giornate; per massimo 30 imprese che non hanno partecipato al BuyWine Toscana in nessuna delle edizioni dei seguenti anni: 2023, 2024 e 2025.

Scarica:

► Avviso di selezione per partecipare a BuyWine Toscana 2026 ( https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5483396&nomeFile=Decreto+n.19310+del+09-09-2025-+Allegato+A+)

► Decreto dirigenziale n. 19310 del 09/09/2025 (https://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5483395&nomeFile=Decreto+n.19310+del+09-09-2025)