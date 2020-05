BASKET – Santo Stefano lancia l’album delle figurine

Un album della stagione 2019-2020 dedicato a tutti coloro che sostengono la società sportiva di Campi Bisenzio.

“Pablo ce l’ho, Simone ce l’ho, Federica mi manca”. In attesa di ritrovarci nella nostra vera casa, la palestra, tutta la comunità biancorossa si rivede in foto. O meglio su figurina da collezionare. Santo Stefano Basket lancia l’album delle figurine della stagione 2019-2020. Un album dedicato ad atleti, allenatori e dirigenti per ritrovarci e rivedersi anche a distanza.

La prima distribuzione ha registrato numeri positivi, segno del grande attaccamento di tutti ai nostri colori. Abbiamo organizzato una distribuzione sabato scorso con i ragazzi più giovani. Una distribuzione in completa sicurezza e all’aperto. Per evitare assembramenti abbiamo chiesto agli interessati di contattarci e successivamente abbiamo consegnato le figurine. In una giornata tantissime bustine distribuite: ben oltre il migliaio. E ne abbiamo ancora per tutti. Per ordinarle basta contattare la società campigiana attraverso i gruppi WhatsApp dei vari gruppi.