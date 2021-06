SPORT – Torna la virtual run di AISLA Firenze L'evento è in collaborazione con Podistica Oltrarno

L’evento rientra nelle molte iniziative di giugno, mese della consapevolezza sulla SLA

Firenze, 8 giugno 2021 – Torna la Virtual Run di AISLA Firenze e Podistica Oltrarno, una formula di successo che concilia sport, solidarietà e sicurezza. L’anno scorso, il primo di questa sperimentazione di successo, ha visto partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero, con corridori da Bruxelles, per un totale di oltre 200. Per partecipare alla Virtual Run “Corri il Solstizio” bisogna correre o camminare almeno 5 km nei giorni del 20 e 21 giugno, che è il mese per la consapevolezza sulla SLA. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Firenze, partner UISP Firenze e Radio Toscana, ha il sostegno di Decathlon e Salumificio Gerini.

“Donare ad AISLA Firenze è lo stimolo più grande” spiega Sergio Carini, Presidente di Podistica Oltrarno “e anche per questo ci poniamo l’obiettivo di replicare gli ottimi numeri dell’anno scorso”.

Per iscriversi: Corri il Solstizio – Edizione 2021 – AISLA Firenze

Hashtag: #corriilsolstizio2021