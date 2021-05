GROSSETO – Pitigliano Walks & Trekking alla scoperta della Città del Tufo In programma il 1 giugno l'escursione al pozzo dell’Orchio

Dal 1° giugno ripartono gli appuntamenti di Pitigliano Walks & Trekking edizione 2021 organizzati dal Centro Culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con il Comune.

Le escursioni e le passeggiate in programma da giugno a ottobre avranno come tema la conoscenza del territorio e del paesaggio ricco e variegato di Pitigliano, uno dei Borghi più Belli d’Italia e saranno condotte dalle guide turistiche e guide ambientali escursionistiche Raffaella Agresti, Irene Belli, Tania Masi, Elisabetta Peri e Silvia Zucchi.

Si comincia con una vera e propria avventura martedì 1 giugno, alle ore 9, per raggiungere “Il pozzo dell’Orchio”, attraverso un itinerario affascinante e suggestivo che conduce a questo antico geyser, quasi nascosto. Info e prenotazioni: pitiglianowalktrek@gmail.com

“Per gli abitanti del nostro comune – sottolinea Irene Lauretti, assessore comunale al Turismo e Cultura – queste passeggiate sono occasioni di riscoperta di luoghi e di consapevolezza del patrimonio ambientale e storico di Pitigliano. Per i turisti significa avere a disposizione un’offerta variegata e qualificata di esperienze, che possono rendere speciale e unica la vacanza nella città del Tufo. Pitigliano è anche questo.”

L’escursione dell’1 giugno prevede il ritrovo con la guida escursionistica ambientale Irene Belli, alle ore 9, in località Collina-Pitigliano, strada regionale Maremmana 74 al km 57,648. Il percorso inizia da un antico casale di campagna appartenuto all’importante famiglia Ricci Busatti. Il complesso, tipico esempio di architettura rurale signorile, ha due antichi fienili, un pozzo e un forno. La strada sterrata conduce poi al guado del fiume Meleta e prosegue fino alle sorgenti del corso d’acqua, dove è presente un faggio secolare, prezioso residuo glaciale che il microclima di questo luogo ha permesso di preservare. Continuando si raggiunge un oliveto e da lì l’antico geyser: il Pozzo dell’Orchio.

L’escursione dura 4-5 ore e verrà effettuata con un minimo di 12 partecipanti. Costo 10 euro a persona; 5 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratuito under 12 anni (percorso adatto ai ragazzi over 10 anni). Costi degustazione: € 8,00 – la degustazione è a cura dell’Azienda Agricola Biocertificata Maccarone Rosaria.

Lunghezza: 8,4 Km; Difficoltà/Dislivelli: medio-alto, E. Il percorso presenta un guado. La partenza è a 472 m s.l.m. il punto più basso è a 368 m s.l.m., poi sale a 420 m s.l.m.. Il ritorno è sullo stesso sentiero.

Consigli utili: scarpe adeguate (trekking o outdoor), pantaloni lunghi, acqua, crema solare, asciugamano, K-Way, cappello, torcia, bastoncini trekking per chi li utilizza.

Info e prenotazioni: pitiglianowalktrek@gmail.com 350 038 2685