SPORT – Allenamenti alla Gabbia per APD Santo Stefano

La passione per il basket ci scalda anche in queste fredde giornate di gennaio. Mentre aspettiamo certezze sulla ripresa del nostro amato sport, per iniziare al meglio questo 2021, gli allenamenti delle varie categorie di Santo Stefano continuano. In sicurezza, nel rispetto delle distanze, all’aperto. E per rispettare tutte queste disposizioni non c’è spazio migliore della Gabbia. I nostri atleti, guidati con attenzione dagli istruttori, si mantengono in forma sul campo mentre negli altri giorni non mancano appuntamenti virtuali per restare sempre uniti.

Vieni a conoscerci e a provare il basket in piena sicurezza con noi alla Gabbia!