SPORT – Midland al Futsal Summer Festival di Policoro

Un’importante vetrina per Midland che a settembre parteciperà ad un quadrangolare a Policoro.

Dalla stretta collaborazione tra il Presidente MIDLAND Luca Marè e l’Assessore allo sport del comune di Nova Siri (MT) Giuseppe Stabile (ex allenatore delle giovanili Midland) nasce l’idea di organizzare un’iniziativa a livello nazionale di calcio a 5 che porterà la società fiorentina a esibirsi in terra lucana, il 19 settembre, nella fantastica cornice del PalaErcole di Policoro.

Sarà un quadrangolare di assoluto prestigio dove la squadra Toscana potrà confrontarsi contro compagini di categoria superiore a partire dalla prima semifinale contro la squadra di Serie A SIGNOR PRESTITO CMB. I bianco-azzurri del Medio Basento hanno compiuto un vero e proprio miracolo sportivo con quattro promozioni in cinque anni (dalla C2 alla Serie A1) e un primo campionato nella massima serie che, al momento dell’interruzione Covid, li vedeva addirittura veleggiare in ottava posizione con 106 gol all’attivo.

Nella seconda semi-finale si sfideranno altre due squadre lucane: la BERNALDA FUTSAL (SERIE A2) e l’ACADEMY NOVA SIRI (SERIE C1). A seguire, nella stessa serata, finali e premiazioni.

Un evento sportivo di richiamo

Un evento molto sentito in provincia di Matera come si evince dalle dichiarazioni dell’Assessore Giuseppe Stabile: “Lo sport unisce e fortifica i rapporti anche tra squadre di regioni differenti; il calcio a 5 rappresenta una delle discipline sportive più importanti all’interno della regione Basilicata grazie anche alla presenza del Signor Prestito CMB Matera che milita nel massimo campionato nazionale e Berlanda Futsal neopromossa in Serie A2. È giusto valorizzare questo sport attraverso eventi e manifestazioni di questo calibro”.

Anche l’Assessore allo sport del Comune di Policoro, Titti Cacciatore, ha commentato questo evento: “Siamo veramente lieti di ospitare presso il nostro PalaErcole il ‘Futsal Summer Festival’ un importante evento sportivo che vede come protagonisti atleti provenienti, oltre che da Comuni limitrofi, anche dalla Regione Toscana, ai quali va il nostro benvenuto in Basilicata e a Policoro. Sarà sicuramente un appuntamento da non perdere e un segno tangibile che lo sport sempre unisce e mai divide”.

Per la Midland guidata da Mister Dino Del Re sarà un’esperienza unica di confronto con rappresentanti dei vertici del futsal nazionale, nonché un’ottima occasione per testare le ambizioni del nuovo gruppo rosso-blu forgiato dal D.G. Giacomo Robuschi.