Arezzo, un’estate di sport e movimento con i campi solari della Scuola Basket

Un’estate all’insegna dello sport e del movimento con i campi solari della Scuola Basket Arezzo. Lunedì 9 giugno prenderanno il via gli Sport Camp 2025 che vedranno la società aretina rinnovare il proprio impegno nel proporre un prezioso servizio alle famiglie nel periodo senza la scuola, promuovendo ben otto settimane di attività in orario mattutino che saranno ospitate dall’area del palasport Estra “Mario d’Agata”. La proposta, rivolta a una fascia d’età tra sei e quattordici anni, sarà strutturata con un format consolidato e collaudato che prevede la quotidiana alternanza di tante discipline tra pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all’area aperta con istruttori qualificati pronti a garantire divertimento, sicurezza e inclusione.

Gli Sport Camp 2025, in programma fino a venerdì 1 agosto, torneranno a essere un’occasione per socializzare, restare in movimento e vivere un’estate attiva all’insegna dello sport, in un ambiente polifunzionale con spazi al chiuso e con un’area verde dove proporre attività sempre diverse a seconda dell’orario della giornata. L’accoglienza è prevista dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.00 alle 9.00 mentre l’uscita sarà tra le 12.30 e le 13.30 a seconda delle esigenze lavorative dei genitori, con l’iscrizione comprensiva anche della copertura assicurativa e della consegna di gadget sportivi. Divertimento, sport, socializzazione e sviluppo di nuove abilità sono gli obiettivi perseguiti dalla proposta della Sba che farà affidamento sulla presenza di uno staff di istruttori federali e di professionisti del minibasket Nova Verta che, coordinati da Paolo Bruschi e Federico Fracassi, garantiranno giochi, circuiti, partite e tornei a seconda anche delle età e degli interessi dei bambini e dei ragazzi coinvolti. La partecipazione agli Sport Camp è aperta anche a chi nel corso dell’anno non gioca a pallacanestro, con l’unico requisito richiesto del possesso di un certificato medico in corso di validità per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica.