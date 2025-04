Arezzo, un oro per l’Alga Atletica ai campionati di società dei Cadetti

Un oro per l’Alga Atletica Arezzo nei campionati di società interprovinciali dei Cadetti. La manifestazione, ospitata dallo stadio cittadino “Tenti”, ha visto scendere in pista le atlete e gli atleti nati nel biennio 2010-2011 delle province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto, con la società casalinga che ha trovato soddisfazioni tra le mura amiche con Flavia Matteucci che ha trionfato nel salto triplo con 10.91 metri. Una positiva prova è stata firmata anche da Matteo Cartocci che, al primo anno in categoria, ha concluso i 300 piani all’ottavo posto con 39.33 secondi.

La stagione primaverile dell’Alga Atletica Arezzo è stata arricchita anche dalla consueta partecipazione al Meeting della Liberazione di Siena dove, tra diverse specialità di velocità e salti, la società è riuscita a festeggiare quattro ori, due argenti e due bronzi. Tra i protagonisti è rientrato Mattia Falciani del 2012 che ha centrato una doppia vittoria tra i Ragazzi nel salto in alto con 1.45 metri e nei 60 piani con 8.41 secondi, poi nella massima categoria degli Assoluti sono saliti sul gradino più alto del podio Nicholas Gavagni del 2006 nel salto in lungo con 7.14 metri e Filippo Misuri del 2009 nel salto in alto con 1.88 metri. La soddisfazione del podio è stata vissuta anche da Anna Bigiarini e da Ginevra Tigliè, entrambe del 2010 ed entrambe in gara tra le Cadette, con gli argenti rispettivamente nel salto in lungo con 4.31 metri e nei 300 piani con 45.08 secondi, mentre Lorenza De Silva del 2007 ha brillato con il terzo posto nei 200 piani degli Assoluti con 26.11 secondi e Matteo Cartocci del 2011 si è piazzato terzo negli 80 piani con 10.04 secondi e quinto nei 300 piani con 42.20 secondi tra i Cadetti. Il gruppo dell’Alga Atletica Arezzo presente a Siena ha ben figurato anche con Arianna Galassi (quarta nel salto in lungo con 3.91 metri tra le Cadette), Gabriele Corbelli (quinto negli 80 piani con 10.16 secondi e sesto nei 300 piani con 42.49 secondi tra i Cadetti), Matteo Bernardini (quinto nei 100 piani con 11.18 secondi e ottavo nei 200 piani con 22.77 secondi tra gli Assoluti, siglando il record personale in entrambe le discipline), Fabio Marcaccioni (quinto nei 600 piani con 2:09.17 minuti tra i Ragazzi), Lisa Rossi (quinta nel salto in alto con 1.25 metri tra le Cadette) e Francesco Tortorelli (settimo nel salto in lungo con 6.03 metri tra gli Assoluti). Il fine settimana della società aretina è stato ulteriormente impreziosito dal conseguimento di due record personali: Lorenza De Silva ha migliorato il proprio tempo nei 400 piani stoppando il cronometro a 59.19 secondi al campionato toscano di Firenze e Stella Arniani del 2009 ha siglato il suo miglior salto con l’asta al Trofeo della Liberazione di Modena dove è arrivata fino a 2.80 metri.