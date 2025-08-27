Arezzo, terzo titolo regionale in tre anni per Leonardo Mondò della Scuderia Pan

Terzo titolo regionale in tre anni per Leonardo Mondò della Scuderia Pan. Il giovane cavaliere aretino, nato nel 2015, ha messo a segno il “triplete” nella categoria A del campionato toscano di Endurance che ha visto i partecipanti impegnati su pony lungo percorsi di tre chilometri in aperta campagna. Il successo è stato ufficializzato all’indomani della terza e ultima prova stagionale a Marina di Pisa dove Mondò era riuscito a tagliare il traguardo al primo posto e a totalizzare ben duecento punti complessivi con cui ha consolidato il primato nella classifica generale della manifestazione davanti a coetanei di tutta la regione.

Il portacolori del team di Molinelli, già medaglia d’oro alle Ponyadi 2024 con la maglia della Toscana, ha raggiunto i tre successi con pony sempre diversi e, dopo essere stato in sella nel 2023 a Golia e nel 2024 a Stellina, nel 2025 si è laureato nuovamente campione con una cavalla dalla storia particolare: Atena. Questa pony è cresciuta in pascoli con cavalli più grandi e, di conseguenza, spesso non riusciva a trovare il pasto adeguato a una sana e corretta crescita, così la scorsa estate è stata acquistata dalla Scuderia Pan che ha orientato le proprie attenzioni soprattutto nel ritrovare la forma fisica e il benessere attraverso un giusto regime alimentare. Successivamente è cominciata la vera e propria preparazione fisica insieme a Mondò con cui, gara dopo gara, è stato consolidato un rapporto che è rapidamente passato dalla titubanza iniziale di Atena fino alla piena fiducia che ha trovato coronamento proprio nel finale del campionato Endurance, conseguendo così il necessario entusiasmo e le necessarie motivazioni in vista dei Campionati Italiani ai Pratoni del Vivaro a Roma al via da giovedì 4 settembre. La manifestazione regionale di Marina di Pisa ha regalato ulteriori soddisfazioni alla Scuderia Pan in virtù del secondo posto di Riccardo Bonandini Caloni in sella a Pippo e del terzo posto nella classifica finale a squadre.

I risultati sportivi arricchiscono un momento di particolare dinamismo e vitalità per il centro ippico aretino che ha avviato il conto alla rovescia per la ripresa di tutte le attività per ogni età, a partire dal campus in programma lunedì 1 e martedì 2 settembre dedicato alla Giostra del Saracino. Questa proposta, rivolta a bambini e ragazzi dai sette ai tredici anni, permetterà di vivere un’esperienza immersiva tra lezioni di equitazione, cura dei cavalli, laboratori, giochi ed escursioni, con la possibilità anche di assistere alle prove ufficiali dei cavalieri in piazza Grande. La ripartenza riguarderà anche i campi estivi che proseguiranno poi fino all’inizio della scuola e i corsi di equitazione che, per l’intera stagione, abbineranno formazione tecnica e crescita personale, facendo affidamento sulle professionalità e sulla preparazione dello staff coordinato dalle istruttrici FISE Sonia Fardelli e Francesca Giacomoni.