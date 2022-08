MUSICA – La Rassegna Cartolina Pucciniana On Tour fa tappa a Sansepolcro Il fascino di Madama Butterfly ai Giardini di Piero della Francesca

Si svolgerà venerdì 19 agosto alle 21 lo spettacolo della Rassegna Cartolina Pucciniana On Tour, che vedrà protagonisti il Soprano Shoko Okada nelle vesti di Cio Cio San, il tenore Alessandro Fantoni che interpreterà Pinkerton e il Andrea Sari Baritono che darà voce e anima a Sharpless. Ad accompagnare al pianoforte queste splendide voci nel racconto dell’opera di Giacomo Puccini sarà il Maestro concertatore Massimo Morelli.

Il concerto prevede una selezioni di arie, duetti e concertati accompagnati al pianoforte. E’ promosso e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, con il sostegno del comune di Sansepolcro in collaborazione con Manifatture sigaro Toscano, Puccini Museum, Fondazione Giacomo Puccini di Lucca e The lands of Giacomo Puccini.

Il bellissimo Giardino di Piero della Francesca si appresta a regalare, a chi seguirà l’evento, un’affascinante serata ricca di emozioni sulle note di un’opera che ha incantato il mondo e che ancora oggi commuove pubblico e interpreti.

Il biglietto per assistere al concerto è di 10euro, per informazioni e prenotazione contattare i numeri 0575/732257 – 0575732231.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nella cornice dell’Auditorium di Santa Chiara.