SANSEPOLCRO – Rifiuti abbandonati, parte la videosorveglianza mobile

Videosorveglianza mobile per contrastare il crescente fenomeno dell’abbandono improprio di rifiuti. Il Comune di Sansepolcro ha acquistato un “Kit di Videosorveglianza mobile” perchè, nonostante gli interventi repressivi e di sensibilizzazione messi in atto negli ultimi anni, ancora troppo spesso si verificano episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere. Questo avviene soprattutto nelle aree periferiche del territorio comunale, dove, in mancanza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza, alcuni cittadini hanno modo di liberarsi di rifiuti ingombranti o anche pericolosi.

“Questi gesti di pura inciviltà ci rivelano che anche a Sansepolcro ci sono persone che dimostrano, in modo reiterato, di non avere a cuore il decoro e la salubrità dell’ambiente in cui vivono – spiega l’assessore Gabriele Marconcini – Una brutta abitudine, che non solo deturpa il decoro del territorio, ma costa alla comunità, e anche molto. Individuare i responsabili degli abusi consentirà al Comune di fare educazione in questo senso e di risparmiare molte risorse per la pulizia e il recupero”.

Dopo attenta analisi e ricerca, il comandante della Municipale Antonello Guadagni ha proposto all’Amministrazione l’acquisto di “e-Killer Flex”, Kit di videosorveglianza mobile particolarmente innovativi, efficaci e che riducono drasticamente il tempo di ricerca delle immagini e dei trasgressori.

“Le telecamere mobili sono dotate infatti di una tecnologia di intelligenza artificiale che rileva il momento esatto in cui il rifiuto viene abbandonato nel luogo monitorato e invia un allarme alla nostra centrale operativa – spiega il comandante Guadagni – Questi innovativi dispositivi sono dotati di una ‘SIM dati’ che consente loro di essere raggiunti da remoto, via App o Pc. In questo modo, l’operatore potrà visualizzare in tempo reale la scena di abbandono ed estrapolare le immagini interessate, attivando da subito il processo di sanzione”.

Fino ad oggi, uno strumento simile veniva utilizzato da Sei Toscana come servizio aggiuntivo, ma adesso il Comune di Sansepolcro potrà controllare il territorio autonomamente. L’attività sarà infatti svolta dagli agenti della polizia municipale e si collegherà all’azione di controllo effettuata dalle fototrappole a postazione fissa che con l’inizio del 2021 hanno ripreso a lavorare a pieno regime.

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti interessa varie zone del territorio comunale. Per questo è importante avere a disposizione uno strumento facilmente trasportabile e posizionabile. Gli agenti installeranno appositi cartelli stradali nei luoghi sottoposti a controllo.