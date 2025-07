Arezzo, la Verna ospita il Festival Internazionale di Musica d’Organo

Quattro serate di arte, musica e spiritualità nel cuore del Casentino. Il santuario della Verna è pronto a ospitare la trentottesima edizione del Festival Internazionale di Musica d’Organo che, da mercoledì 23 luglio a mercoledì 20 agosto, proporrà un ciclo di concerti a ingresso gratuito con inizio alle 21.00 che permetteranno di ascoltare le note di alcuni dei più celebri organisti del panorama mondiale in una location caratterizzata da un forte impatto emotivo. La rassegna è organizzata dal Comune di Chiusi della Verna in collaborazione con il Santuario della Verna, con il contributo di Coingas e con i patrocini di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Firenze, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Unione dei Comuni Montani del Casentino, andando a inserirsi nel calendario delle celebrazioni per i Centenari Francescani.

Il Festival Internazionale di Musica d’Organo, coordinato dalla direzione artistica del Maestro Eugenio Maria Fagiani, offrirà dunque un’occasione unica per vivere la bellezza dell’arte organistica in un luogo intriso di storia e spiritualità. Il calendario sarà aperto il 23 luglio proprio dal concerto dello stesso Fagiani che condividerà il proprio coinvolgente e vivace linguaggio musicale in un repertorio tra Johann Sebastian Bach, Gustav Mahler e Giovanni Morandi, con l’esecuzione di brani già apprezzati e applauditi in concerti in ogni continente. La seconda tappa sarà il 30 luglio con il tedesco Hans Bernhard Ruß (organista della Augustinerkirche di Würzburg) che proporrà un percorso tra diversi secoli in un armonioso dialogo tra tradizione e modernità, poi il 13 agosto sarà la volta dell’irlandese Raymond O’Donnell (organista della Cattedrale di Galway) tra sonorità barocche e romantiche di rara intensità. La conclusione sarà, infine, il 20 agosto con l’olandese Jean-Pierre Steijvers, organista della cattedrale di Roermond, con una selezione ricca e variegata tra ‘600 e ‘900 con omaggi a compositori del calibro di Johann Sebastian Bach, Johan Albert Van Eyk, Christian Gottlob Höpner, Joseph Rheinberger, Aleksandr Borodin, Mikael Tariverdiev e Joseph Callaerts. «Il Santuario della Verna – commenta Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna, – torna a ospitare un evento di grande spessore nella cultura italiana della musica organistica. Ogni concerto offrirà un viaggio spirituale con cui condividere musiche e sonorità legate al mondo di San Francesco, insieme a letture e a momenti più spirituali, proponendo un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Siamo orgogliosi come Comune di Chiusi della Verna di aver rinnovato l’impegno per dar seguito a una così importante rassegna musicale che porterà musicisti di fama mondiale in terra di Arezzo».