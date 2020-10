AREZZO – La critica italiana e internazionale del vino premia Il Borro di Ferragamo e i suoi vini

Spicca Alessandro Dal Borro Syrah 2016 che conquista i Tre Bicchieri della Guida I Vini d’Italia 2021 del Gambero Rosso e punteggi alti da parte degli autorevoli James Suckling e Robert Parker Wine Advocate.

I riconoscimenti in dettaglio:

ALESSANDRO DAL BORRO SYRAH TOSCANA IGT 2016 Tre Bicchieri, Guida “I Vini d’Italia 2021” del Gambero Rosso 96/100 James Suckling 95/100 Robert Parker Wine Advocate 96/100 e Faccino Doctor Wine, “Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2021” WineHunter Award

GOLD POLISSENA SANGIOVESE VALDARNO DI SOPRA DOC 2017 VIGNA POLISSENA 95/100 James Suckling 92/100 Robert Parker Wine Advocate WineHunter Award GOLD 91/100 Vinous di Antonio Galloni

PETRUNA IN ANFORA VALDARNO DI SOPRA DOC 2018 94/100 James Suckling 93/100 Robert Parker Wine Advocate WineHunter Award Rosso Slowine – 111 TOP WINES della Toscana 92/100 Vinous di Antonio Galloni Corona di ViniBuoni d’Italia

BOLLE DI BORRO ROSÉ METODO CLASSICO 2014 92/100 James Suckling 94/100 Robert Parker Wine Advocate WineHunter Award Rosso

PIAN DI NOVA IGT TOSCANA 2017 92/100 James Suckling 91/100 Robert Parker Wine Advocate

ROSÉ DEL BORRO IGT TOSCANA 2019 92/100 James Suckling 88/100 Robert Parker Wine Advocate

I riconoscimenti che le guide e i critici enoici più autorevoli in Italia e nel mondo assegnano ai nostri vini ormai da qualche anno ci onorano. Passione e dedizione sono i tratti che contraddistinguono il nostro modus operandi e che ci impegniamo a far emergere dalle nostre etichette. Dietro ognuna di loro, infatti, c’è un grande lavoro e una storia da raccontare. Il rispetto per l’ambiente e l’approccio ecosostenibile sia in vigneto che in cantina ci rendono ancora più orgogliosi e ci spingono a impegnarci sempre di più” – afferma Salvatore Ferragamo, AD de Il Borro.