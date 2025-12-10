Arezzo, la Chimera Nuoto vince otto medaglie al Campionato Regionale Assoluto

La Chimera Nuoto vince tre ori, due argenti e tre bronzi al Campionato Regionale Assoluto. La più importante manifestazione toscana ha riunito i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici di ventinove società che, nelle vasche di Livorno, si sono confrontati nelle diverse specialità del nuoto, con i sedici atleti della squadra aretina che sono riusciti a registrare buoni piazzamenti e positive prestazioni cronometriche. Le otto medaglie complessive rappresentano il miglior risultato mai conseguito dalla Chimera Nuoto al Campionato Regionale Assoluto e sono valse un ottimo settimo posto nella classifica generale, confermando così questa realtà ai vertici del panorama regionale.

Una prova di particolare rilievo porta la firma di Sofia Napoli del 2010 che è riuscita a laurearsi campionessa toscana nei 100, 200 e 400 misti, a coronamento di un 2025 ricco di soddisfazioni tra cui spiccano le dieci medaglie conquistate nei campionati italiani e la prima convocazione in assoluto nella nazionale giovanile. Un tris di medaglie è stato festeggiato anche da Sergio Gramma del 2007 con l’argento nei 100 dorso e i bronzi nei 200 dorso e nei 50 dorso, infine l’ultimo podio è merito del suo coetaneo Gabriele Mealli che ha chiuso al secondo posto i 400 stile libero. Un’ulteriore medaglia è arrivata con la staffetta femminile 4×100 mista con il terzo posto collettivo di Sofia Donati, Sofia Napoli, Margherita Mattioli e Djulietta Rosca, poi l’alto livello generale della preparazione della Chimera Nuoto è stato testimoniato anche dal quarto posto nella staffetta maschile 4×100 misti con Sergio Gramma, Gabriele Mealli, Alessio Menchetti e Tommaso Senesi. La squadra del Palazzetto del Nuoto allenata da Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento di Marco Magara, è stata completata da Beatrice Alvisi, Tommaso Gepponi, Natalia Mazzeschi, Martina Minervino, Marco Morlando, Riccardo Rosi, Leonardo Rossi e Isabella Sacchetti che hanno potuto vivere un’occasione di confronto e di formazione di altissimo livello.