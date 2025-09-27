Arezzo, la Chimera Nuoto vince due medaglie in mare alla Romito Swim Race

La Chimera Nuoto alla prova delle acque marine. La società aretina è tornata a gareggiare nella livornese Quercianella in occasione della sesta Romito Swim Race dove cinque giovani atlete si sono misurate nella specialità del “miglio marino” con quasi duecento avversarie da tutta la Toscana e dal resto d’Italia, chiudendo la manifestazione con un oro e un argento. La gara di richiamo nazionale ha richiesto una combinazione di tecnica, determinazione e resistenza per superare le avversità delle acque libere e aperte, ma il gruppo della Chimera Nuoto è riuscito a conseguire buone prestazioni cronometriche e ad ottenere positive indicazioni relativamente al percorso di preparazione vissuto al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Matilde Beoni del 2013 che ha meritato il primo posto nella categoria Esordienti A. Un ottimo risultato è stato raggiunto anche da Sofia Napoli del 2010 che ha colto l’argento tra le Juniores, dando seguito a una stagione particolarmente entusiasmante dove ha già vinto dieci medaglie ai campionati italiani giovanili e ha meritato la convocazione dalla nazionale italiana giovanile per partecipare all’EYOF – European Youth Olympic Festival in Macedonia. Il gruppo della Chimera Nuoto in mare alla Romito Swim Race è stato poi completato da Giulia Gianquitto, Adele Napoli e Djulietta Rosca che hanno affrontato con impegno e determinazione la prova del miglio marino, confermando crescita tecnica, carattere individuale e spirito di squadra.