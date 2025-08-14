Arezzo, il Valtiberina Tennis verso la nuova stagione di tennis e padel

Una nuova stagione di tennis e di padel a Sansepolcro. Il Valtiberina Tennis & Sport è proiettato verso l’avvio dei corsi rivolti ai nati a partire dal 2021 che, ospitati dal PalaPiccini in via Saragat, offriranno la possibilità di avvicinarsi alle due discipline e di iniziare così un’esperienza sportiva all’insegna di gioco, crescita e divertimento. La scuola tennis e la scuola padel saranno aperte da una settimana di allenamenti gratuiti in programma da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre dove bambini e bambine, dopo essere stati accolti dallo staff tecnico del circolo tiberino, potranno subito vivere le emozioni dei primi passi in campo e dei primi colpi con la racchetta.

La qualità dell’attività didattica del Valtiberina Tennis è garantita dalla sinergia organizzativa e operativa con il Tennis Giotto che, premiato nel 2024 come “Miglior circolo giovanile d’Italia”, rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione dei giovani atleti. Le lezioni saranno curate da uno staff di maestri federali e preparatori atletici che è stato recentemente consolidato dall’inserimento di Clemente Monaco e che fa poi affidamento anche su competenze ed esperienze di Ettore Boriosi, Veronica Forni e Michela Metozzi, figure altamente qualificate per garantire una formazione completa, calibrata alle diverse fasce d’età e attenta agli aspetti tecnici, educativi e relazionali. Le scuole tennis e padel saranno finalizzate, fin dalla settimana di prova, a un percorso progressivo per un armonioso sviluppo fisico e motorio di ogni bambino e bambina attraverso un’attività in cui lo sport è vissuto senza agonismo, con giochi, circuiti, esercizi e tornei interni propedeutici all’eventuale ingresso nel settore agonistico. A ospitare gli allenamenti sarà un impianto moderno e polifunzionale quale il PalaPiccini che vanta cinque campi da gioco con diverse superfici e con coperture pressostatiche per garantire l’attività continuativamente in ogni periodo dell’anno; per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 379/25.84.617. «Il Valtiberina Tennis – commenta il presidente Carmelo Gambacorta, – è un’isola felice dove lo sport diventa strumento di crescita, educazione e socializzazione. La solidità della dirigenza, la qualità degli spazi, la preparazione del gruppo maestri e la sinergia con il Tennis Giotto permettono di proporre un accogliente e stimolante ambiente in cui ogni bambino può esprimersi liberamente, sviluppare abilità e divertirsi imparando, senza pressioni ma con tanta passione».