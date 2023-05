Viareggio, Campionato di Primavera di Vela: in acqua per la seconda tappa Star e Finn

Dopo le prime due prove, disputate da una decina di equipaggi della Flotta viareggina della Classe Star con vento sui 9 nodi, mare calmo e cielo sereno e con 12 nodi di vento, mare leggermente mosso e cielo nuvoloso, il Campionato di Primavera Star 2023, organizzato dalla Società Velica Viareggina e articolato su sei prove complessivamente, proseguirà con altre due regate in programma questa domenica, 14 maggio, con segnale di avviso della prima partenza alle ore 13.

I vincitori della seconda regata, Giorgio Gallo con Daniele Bresciano (Ita 8155, 3 punti; 2,1) e i protagonisti di quella d’apertura, Marco Viti con Alessandro Cattaneo (Ita 8516, 3 punti; 1,2 i parziali), dovranno difendersi dagli altri equipaggi che, con voglia di divertirsi ma altrettanta determinazione, cercheranno di raggiungerli e superarli al vertice della classifica.

A scendere in acqua domenica prossima, però, non saranno solo le Star ma anche i Finn: per loro, il Campionato di Primavera svolgerà su quattro prove (compreso uno uno scarto) e il segnale di avviso della prima partenza di domenica sarà dato alle ore 13.05, subito dopo quello della Classe Star.

L’assistenza Finn sarà di Daniele Celot con gommone della Velica mentre Udr sarà Carlo Tessi con la pilotina di Gian Paolo Cupisti.

Alla manifestazione possono essere ammessi anche equipaggi stranieri, purché in regola con quanto stabilito dalle loro autorità veliche nazionali. Eventuali equipaggi stranieri saranno esentati da tassa di iscrizione.

La premiazione del Campionato di Primavera Star & Finn 2023 si svolgerà al termine dell’ultima prova di domenica 28 maggio.

In attesa di scendere nuovamente in mare, il Presidente della Società Velica Viareggina, Paolo Insom, ha comunicato con grande piacere che il Campionato del XIV Distretto 2023 si terrà a Viareggio su tre giorni dal 21 al 23 luglio in concomitanza del Trofeo Gemmasofia in quanto a Varazze -dove la manifestazione era in programma sotto la regia della LNI Varazze dal 5 al 7 maggio con un percorso tra Varazze e Celle Ligure- non è stato possibile assegnare il titolo di Campione di Campione di Distretto Classe Star 2023 come da regola ISCYRA 23.5.3 in quanto sono state effettuate solo due prove (e il bando ne prevedeva almeno tre). Questo prestigioso appuntamento va ad aggiungersi al calendario della Velica Viareggina che quest’anno, oltre al Trofeo Nazionale Gemmasofia (22-23 luglio) e ai prestigiosi 59° Trofeo Emilio Benetti Historic Event ISCYRA (9-11 giugno) e Campionato Italiano Star (1° al 3 settembre) -organizzati in collaborazione con il Club Nautico Versilia e al quale sono attesi i più importanti nomi del panorama velico-, ha in programma il recupero del Trofeo Darling, il Trofeo Seven Stars (3-4 giugno), il Trofeo Bizzosastar (9 luglio), il Campionato d’estate (25 giugno), il Trofeo di mezza estate (14 agosto), il Campionato d’autunno (8 prove dall’8/10 al 19/11), e il Trofeo di Natale (2-3 dicembre).

Ma oltre ai grandi appuntamenti nei quali sarà possibile regatare insieme a campioni del calibro di Enrico Chieffi (campione del Mondo Star), Daniele Bresciano (Moro di Venezia), Ennio Bonomo (mitica Azzurra) e molti altri, l’obiettivo del sodalizio presieduto da Paolo Insom, anche in concerto con il Comitato Regionale della II Zona Fiv presieduto da Andrea Leonardi, è quello di realizzare iniziative volte al rilancio della Classe Star, soprattutto fra i velisti Under 30 e Over 50, per cercare di sopperire al problema della diminuzione dei partecipanti alle regate e del poco ricambio generazionale, comune a quasi tutte le classi veliche in questi ultimi anni.

Antonio Balderi, socio della SVV e pluridecorato starista, si è, infatti, reso disponibile per seguire come Istruttore chiunque voglia cimentarsi sulla Star. La SVV metterà inoltre a disposizioni imbarcazioni del Circolo sia per la scuola vela che per partecipare alle regate.

L’invito è aperto a tutti, anche ai Soci di altri Circoli e di altre Zone ma soprattutto a chi ha già avuto esperienze su altre Classi, meglio se Derive. Nei progetti della Società Velica Viareggina anche un Open Day Star nel quale far provare questa splendida deriva e molte altre iniziative che verranno proposte nell’arco dell’anno per contribuire a dare nuovo slancio alla Vela, soprattutto fra i giovani.

Chi è interessato può contattare il 3398518752 o andare presso la sede della SVV in Piazza Palombari dell’Artiglio- Darsena Europa a Viareggio.