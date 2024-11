Arezzo, il Tennis Giotto supera il Circolo della Stampa nella serie A2 maschile

Il Tennis Giotto vince 5-1 nel quarto turno della serie A2 maschile. La formazione capitanata da Alessandro Caneschi ha giocato sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi e, sostenuta dal costante tifo di appassionati di ogni età, è riuscita a centrare un convincente successo ai danni del Circolo della Stampa – Sporting di Torino. Il risultato positivo era già stato ipotecato al termine dei quattro singoli con un vantaggio di 3-1, poi nei doppi sono arrivate le ultime due affermazioni che hanno chiuso il match e che forniscono nuovo entusiasmo in vista della lunga e delicata trasferta di domenica 10 novembre in casa del Tc Matchball Siracusa.

Il primo punto dell’incontro tra Tennis Giotto e Circolo della Stampa è stato messo a segno dagli ospiti con Edoardo Zanada che ha superato Filippo Alberti per 4-6 e 0-6, poi Pietro Fanucci ha subito rimesso in parità il punteggio con la combattuta vittoria su Lorenzo Ferri al terzo set per 6-3, 3-6 e 6-3. Il circolo aretino è stato poi protagonista di un percorso impeccabile con Stefano Baldoni che si è imposto su Gianluca Bellezza Quater per 6-2 e 6-0, e con il sedicenne Raffaele Ciurnelli che ha dimostrato la propria preparazione in un palcoscenico come la serie A2 e che ha avuto la meglio su Filippo Pecorini per 7-5 e 6-0. A risultare decisivi per le sorti della sfida sono stati dunque i doppi: il punto con cui il Tennis Giotto ha ipotecato la vittoria è stato messo a segno da Baldoni-Fanucci che hanno ottenuto due 6-4 su Bellezza-Zanada. Il risultato finale è stato infine blindato sul 5-1 dalla coppia formata da Alberti con Guelfo Baldovinetti che, dopo due set in totale equilibrio sul 7-6 e 6-7, ha festeggiato al termine di quasi due ore di gioco al tie break del terzo set per 10-8 su Ferri e Ludovico Madiai. La squadra maschile cercherà ora conferme nella quinta giornata in Sicilia e, nel frattempo, tornerà in campo anche la serie A2 femminile che ha osservato un turno di riposo e che è pronta a vivere una trasferta romana sul campo del Ct Eur.