Arezzo, il Tennis Giotto presenta i Summer Camp 2023 I Summer Camp 2023 prenderanno il via da lunedì 12 giugno e proseguiranno per dodici settimane

Il Tennis Giotto è già proiettato verso l’estate. Il circolo aretino ha presentato il programma dei Summer Camp 2023 che, a partire da lunedì 12 giugno, si svilupperanno per dodici settimane fino a venerdì 8 settembre per tornare a offrire un importante servizio alle famiglie con figli a partire dai quattro anni. I campi solari del Tennis Giotto aggregano ogni anno centinaia di bambini e di ragazzi a cui viene proposta una programmazione quotidiana scandita tra tante diverse attività sportive e motorie interamente ospitate dall’impianto polivalente di via Divisione Garibaldi con campi da tennis, da padel e in sabbia, con piscina, con spazi verdi e con ambienti coperti dove passare le ore più calde del giorno o trovare riparo in caso di maltempo.

Gli Sport Camp 2023 sono motivati, anno dopo anno, dalla volontà di fornire un utile servizio nel periodo senza scuola facendo affidamento su uno staff con circa venti operatori tra maestri federali, tecnici e professionisti di diversi settori che si alterneranno per garantire una triplice formula oraria volta ad assecondare le diverse esigenze dei genitori. Ogni giornata si aprirà dalle 8.30 con l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi, poi sarà possibile scegliere di restare fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30. La programmazione pomeridiana sarà rinnovata con la formula delle Giottiadi che prevede un’alternanza di tornei tra basket, calcetto, bocce, hockey, pallamano e tennis per permettere a bambini e ragazzi di vivere una mini-olimpiade dove divertirsi, confrontarsi con i coetanei e mettersi alla prova tra diverse specialità. Le giornate si apriranno invece con la divisione in gruppi a seconda dell’età a cui verranno proposte quattro attività: tennis, padel, nuoto e inglese. Le preiscrizioni sono già aperte; il regolamento e le informazioni dei Summer Camp sono disponibili sul sito del Tennis Giotto, mentre per prenotarsi è possibile contattare la segreteria del circolo allo 0575/35.75.42.