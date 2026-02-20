Arezzo, il Bsc in campo nelle semifinali nazionali di Baseball5

Il Bsc Arezzo in campo nelle semifinali del primo campionato nazionale di Baseball5. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio quando la squadra aretina sarà attesa da una lunga trasferta fino alla bergamasca Dalmine per disputare un quadrangolare contro avversarie del Centro-Nord Italia che decreterà la qualificazione per l’atto conclusivo per lo scudetto.

A confrontarsi saranno le vincitrici dei diversi campionati regionali: il Bsc Arezzo, dopo aver vinto il titolo toscano in virtù del successo sulle Nuove Pantere Lucca, dovrà ora mettersi nuovamente alla prova contro gli Aosta Bugs in rappresentanza della Valle d’Aosta, contro i Braves Baseball & Softball di Lentate sul Seveso in rappresentanza della Lombardia e contro i Soft & Furios Treviso in rappresentanza del Veneto. Queste quattro realtà, impegnate nella massima categoria Elite, si sfideranno in un girone all’italiana con la vincitrice che meriterà il pass per la finalissima nazionale nella trevigiana Montebelluna che sabato 7 e domenica 8 marzo terminerà con il conferimento del primo scudetto di Baseball5. Il Bsc Arezzo, guidato da coach Alessandro Fois, schiererà una squadra con ragazze e ragazzi prevalentemente cresciuti nel vivaio della società che hanno accolto l’invito a misurarsi in una nuova disciplina sportiva che, sviluppando elementi di baseball e softball, viene giocata senza mazze e guantoni su campi di piccole dimensioni da squadre miste con cinque uomini e donne. Il debutto assoluto nel Baseball5 ha trovato il proprio coronamento nel successo regionale e nella possibilità di rappresentare la città di Arezzo e la Toscana nella semifinale nazionale, dunque ora l’obiettivo sarà di proseguire ulteriormente questo percorso a confronto con le migliori realtà italiane della disciplina.