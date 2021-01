Calcio femminile, oggi Empoli-Juve e Inter-Fiorentina di Coppa

Si giocano tra oggi, sabato 30, e domani, domenica 31 gennaio, le gare di andata dei quarti di finale di Coppa Italia di calcio femminile. Tre le squadre toscane impegnate. A Monteboro, l’Empoli di Alessandro Spugna, ex dell’incontro, riceverà alle 14.30 le campionesse d’Italia della Juventus, squadra che in Italia in questa stagione ha sempre vinto. Tra le bianconere, assenze pesanti quelle di Galli e Caruso e mancheranno anche le giovani Ippolito e Soggiu. Torna, invece, Salvai ed è stata convocata per la prima volta in prima squadra Sargenti. Tra le azzurre, mister Spugna cercherà di recuperare Binazzi, nel caso di assenza è pronta l’ex juventina Brscic.

In contemporanea si giocherà Inter-Fiorentina, con le viola favorite sulla carta, ma con le nerazzurre che hanno dimostrato di potersela giocare con le toscane. Domani alle 14.30 sarà il turno della Florentia San Gimignano che al Santa Lucia riceverà la Roma. L’altro quarto di finale è Sassuolo-Milan che si giocherà sempre domani alle 14.30.

Walter Giordano