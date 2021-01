AREZZO – Batteria e studio di registrazione: ecco il nuovo corso di Proxima e Rooftop

Un corso di avvicinamento allo studio di registrazione per batteria. L’iniziativa, promossa dalla collaborazione tra la scuola Proxima Music e il Rooftop Studio, prenderà il via dal mese di marzo e andrà a proporre un innovativo percorso strutturato in tre incontri per batteristi e tecnici del suono. Una formazione tecnica sulla batteria sarà affiancata da uno specifico lavoro in sala di registrazione orientato a presentare gli stili e le tecnologie più appropriate per la scelta e la riproduzione dei suoni, fino ad accompagnare alla preparazione e all’arrangiamento di un brano. Le lezioni, ospitate dai locali di Rooftop, saranno tenute dal docente di batteria Lorenzo Nocentini e dal tecnico del suono Marco Romanelli che hanno unito le rispettive competenze professionali per progettare questo innovativo corso di specializzazione rivolto a semplici appassionati e a coloro che ambiscono ad un futuro percorso professionale.

Il primo incontro proporrà un avvicinamento allo studio di registrazione con un focus sulla preparazione e sul settaggio della batteria tra accordatura e impostazione dello strumento a seconda dello stile del brano, mentre il secondo appuntamento diventerà ancora più concreto con l’analisi delle musiche, la scelta dei suoni, la scrittura di una partitura semplificata, l’interpretazione stilistica e la preparazione del corretto ascolto in cuffia. A chiudere il programma, infine, sarà una vera e propria sessione di registrazione del brano che sintetizzerà l’intero percorso per mettere in pratica quanto appreso. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 393/881.65.89 o scrivere a info@proximamusic.it. «Proxima Music e Rooftop Studio – commenta Nocentini, – hanno avviato una sinergia per promuovere un percorso unico nel suo genere che si rivolge a batteristi interessati a scoprire il mondo della registrazione e a tecnici del suono interessati ad approfondire l’esperienza di registrazione della batteria, con l’intenzione di fare incontrare due diverse professionalità che in uno studio devono collaborare e di attivare una formazione congiunta».

Questo corso è la prima attività di specializzazione promossa da Proxima Music nel nuovo anno. La scuola di musica cittadina ha, nel frattempo, ripreso la tradizionale programmazione delle lezioni individuali di musica e di canto che sono ospitate dalla nuova sede in via Severi e che sono svolte nel rispetto delle misure per la prevenzione del contagio da Covid19 con il mantenimento delle adeguate distante interpersonali, con la presenza di pannelli trasparenti in plexiglas tra allievi e docenti, con l’areazione al termine di ogni incontro e con la costante sanificazione degli ambienti. Le iscrizioni ai corsi sono ancora aperte per bambini a partire dai sei anni, per ragazzi e per adulti che potranno prenotare una lezione di prova, indicando la loro preferenza tra le diverse proposte di Proxima Music che spaziano tra l’insegnamento del canto o di uno strumento a corda, a fiato, a tastiera, a percussione o elettrico.