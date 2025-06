“Appuntamento in Giardino” a Villa le Corti un laboratorio di elettrocoltura gratuito per i visitatori

“Appuntamento in Giardino” è l’evento nazionale di sensibilizzazione dedicato ai parchi e giardini d’Italia. Un immenso patrimonio culturale da scoprire. Pensata come un’autentica festa del giardino, la manifestazione si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

In Italia è promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in collaborazione con il Ministero della Cultura e Ales Spa, con il patrocinio di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il laboratorio di elettrocoltura a Villa le Corti

In occasione di “Appuntamento in Giardino” Villa Le Corti, che ha aperto quest’anno al pubblico, dopo un lungo restauro, il Giardino all’italiana, l’Orto e il Pomario, i Giardini romantici e il Viale dei Cipressi, propone ai visitatori dei giardini sabato 7 giugno dalle 11 alle 13 un laboratorio gratuito di elettrocoltura, la pratica che utilizza i campi magnetici ed elettrici per migliorare la vita dei vegetali incrementando la loro resilienza e favorendo una produzione di qualità, nel pieno rispetto della biodiversità. Questa tecnica è supportata da diverse ricerche scientifiche pubblicate su importanti riviste di settore.

Durante l’incontro Clare Orchard, curatrice e custode dell’Orto di Villa Le Corti, spiegherà i principi fondamentali dell’elettrocoltura anche attraverso assaggi comparativi di confronto tra verdure coltivate con tecniche tradizionali e innovative. Frutti dell’Orto che vengono utilizzati nei menu dell’Osteria allestita nelle cantine storiche.

La prenotazione non è obbligatoria.

Le tariffe di ingresso ai giardini sono consultabili sul sito villalecorti.com

VILLA LE CORTI . Via San Piero di Sotto, 1 . 50026 – San Casciano Val di Pesa (FI) info@villalecorti.com t.+39 055 829 3026