Amico fitness lover? Tutte le idee per sorprenderlo con il regalo giusto

Alzi la mano chi non ha un amico o un parente amante del fitness! In questi casi, parliamoci chiaro, è a dir poco facile trovare il regalo giusto quando si ha la necessità di fare un dono per il compleanno o per altre occasioni.

Tenendo sempre d’occhio le opportunità di risparmio disponibili – che possono andare dal codice sconto Nike alle promozioni dedicate ai neo iscritti alle newsletter degli e-commerce – si può optare, per esempio, per un paio di calzini.

Chi pensa che sia un dono banale, dovrebbe cambiare idea subito. In commercio, infatti, esistono calzini ad hoc per lo sport, caratterizzati, giusto per citare una delle tante opzioni possibili, da sistemi di ammortizzazione perfetti per chi gioca a basket o pratica sport in cui è necessario saltare e, nel contempo, proteggere il piede.

Un grande classico che ha sempre il suo perché è la maglietta da allenamento. Anche in questo caso, è importante scegliere quella giusta. Nell’ambito delle caratteristiche imprescindibili troviamo la tecnologia traspirante. Ricordiamo altresì che, oggi come oggi, è possibile trovare in commercio maglie sottoposte a trattamenti antibatterici specifici.

Grazie ad essi, è possibile prevenire il più che noto – e fastidioso – cattivo odore che impregna i capi che vengono utilizzati per le varie sessioni di workout.

Non c’è che dire: le idee originali per fare un regalo sorprendente a una persona cara che ama lo sport sono tantissime! Un altro dono originale è la borsa da allenamento. Pensi che una valga l’altra e che basti puntare sull’estetica? Niente di più sbagliato! Pure in questo frangente, si può lasciare a bocca aperta il destinatario del dono con un regalo di alto livello tecnico.

Forse non tutti sanno che, infatti, in commercio si possono trovare delle meravigliose borse caratterizzate dalla presenza di un vano traspirante per le scarpe, nonché da alloggiamenti ad hoc per i capi asciutti e quelli bagnati. Quest’ultimo aspetto rappresenta un oggettivo vantaggio nel momento in cui si torna a casa dalla palestra e si trova già tutto diviso, senza correre il rischio di caricare per niente la lavatrice con cose che, di fatto, non hanno bisogno di essere lavate.

Dal buono per una lezione con un personal trainer particolarmente rinomato fino a un grande classico come la felpa col cappuccio – nell’armadio di uno sportivo è bene che ce ne sia più d’una – le idee a cui fare riferimento sono davvero tante e non resta che lasciarsi prendere dall’inventiva.