VERSILIA – La Festa dello Sport e Fitness di Lido di Camaiore inserita tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport

C’ è tempo fino al 20 settembre per aderire alla Festa dello Sport e Fitness in programma a Lido di Camaiore (24 e 25 settembre). La manifestazione giunta alla sua decima edizione è organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia, patrocinata dal Comune di Camaiore, dal C.O.N.I. Regione Toscana, di Sport e Salute Toscana ed è stata inserita nel circuito della Settimana Europea dello Sport #Beactive.

Fino al 20 settembre continua la campagna di adesione rivolta a tutte quelle attività che hanno a cuore il movimento, la salute, il benessere: associazioni sportive, palestre, negozi di abbigliamento e attrezzatura sportiva, ma anche realtà che hanno un occhio di riguardo verso le sportive e gli sportivi come alimentazione, cosmesi e prodotti naturali.

Sul palco che verrà allestito nella centralissima Piazza Matteotti davanti al Pontile messo a disposizione delle realtà che partecipano alla manifestazione delle nelle due giornate si alterneranno spettacoli, dimostrazioni e saggi e tra le 18,00 e le 20,00 si potrà assistere ad incontri e interviste con ospiti ed esperti del mondo dello sport.

Durante la manifestazione saranno presenti due iniziative che vedranno la partecipazione della ASD UILDM Pisa Sporting Bows, gioco di bocce per disabili e l’Associazione Fiori di Loto di Massarosa, progetto che parte dallo sport come strumento di inclusione per creare una rete a livello territoriale. E ancora in Piazza Lemmetti gli atleti di due squadre di hockey su carrozzina elettrica Wheelchair Hockey Versilia e Lupi toscani di Scandicci si sfideranno in un’amichevole.

Per informazioni e adesioni:

https://www.inversilia.com/sport-e-fitness-x-edizione/

Tel. 333/2727145