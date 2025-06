Al via il 23mo International Academy of Music Festival con 24 concerti tra musica e bellezza

Al via la 23esima edizione di International Academy of Music Festival, dal 28 giugno al 12 luglio 2025 a Castelnuovo Garfagnana e in varie location della valle del Serchio. Da 23 anni il festival porta in Garfagnana jazz raffinato e musica classica internazionale, con artisti noti e nuove promesse da tutto il mondo. Nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica, è realizzato in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Federico Gilardetti, consigliere della Provincia di Lucca ha espresso soddisfazione per il festival e sottolineato come la musica classica e jazz siano in grado di trasmettere emozioni uniche. Alessandro Pedreschi, assessore alla cultura e al commercio di Castelnuovo Garfagnana, che ha portato i saluti di Tagliasacchi, che sempre stato presente a questa iniziativa, ha definito il festival “fiore all’occhiello della nostra comunità, cresciuto grazie alla lungimiranza di Piero Gaddi”. “L’International Academy of Music Festival – è la dichiarazione del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi – rappresenta una manifestazione unica per la nostra realtà perché legata alla Scuola Civica di Musica del capoluogo e profondamente radicata sul territorio. Un grande evento culturale, ormai consolidato nel tempo, che si protrae tutto l’anno e che cresce ad ogni edizione per coinvolgimento e qualità della proposta.” Simona Girelli, assessore al turismo ed eventi di promozione del territorio del Comune di Borgo a Mozzano, ha ringraziato da parte del sindaco e dell’amministrazione la Scuola civica, che porta tutti gli anni di una tappa del festival in Mediavalle. “La sfida di organizzare eventi nelle piccole frazioni ed è vincente: quest’anno saremo a Partigliano, nell’ottantesimo anno dalla Liberazione: il concerto sarà occasione per visitare il paese e conoscere la sua storia”.

Pietro Salatti, vicepresidente di BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, ha portato il suo saluto. “In occasione di questo festival – ha detto – la banca porta la musica in banca, e più precisamente nel nostro auditorium a Gramolazzo. Nel paese, abbiamo anche completamente rinnovato la filiale, proprio nello spirito dell’investimento sul territorio: la nostra banca ha uno spirito mutualistico perché è una banca del territorio.” Carlo Puccini, vice responsabile ufficio Lucca di Banca Mediolanum, ha dichiarato: “È per noi un piacere e un onore contribuire a questa iniziativa, farlo insieme alle più importanti istituzioni del territorio e altri partner. Come banca siamo molto sensibili a queste attività, che portano cultura, musica, arte sul nostro territorio”.



Giulia Sartini, Corporate Strategy Manager di Idrotherm 2000, ha detto “Idrotherm 2000 come azienda che ha sul territorio lucchese (a Castelvecchio e Castelnuovo) due dei suoi tre stabilimenti ha voluto affiancare l’attività dell’International Academy of Music diretta dal Maestro Piero Gaddi che, nelle proposte del suo festival estivo giunto alla sua 23esima edizione, abbina alla bellezza dei nostri territori e delle nostre emergenze artistiche musica di qualità: non solo Musica Classica, ma anche Jazz; sempre proposte di alta qualità come quella che contraddistingue l’appuntamento del 12 luglio con lo Scott Hamilton Quartett che avrà come scenario la pieve di Ceserana nel comune di Fosciandora: qui potremo vivere un incontro davvero ‘ravvicinato’ con il sound affascinante di questo jazzista statunitense. Un dialogo fra musica e territorio che ci farà vivere in un contesto di grande fascino e al contempo intimo e raccolto un’esperienza davvero unica. Crediamo che queste attività siano davvero un valore aggiunto di valorizzazione delle nostre bellezze, troppo spesso poco conosciute, ma proprio per questo di grande fascino e interesse”. Valentina Piacentini, ha portato i saluti di Michele Bandini e dello staff di Bandini Bakery. “Siamo orgogliosi di questo primo evento nel nostro locale: abbiamo organizzato una serie di eventi incentrati sulla cultura e sulla musica. Partiremo col jazz e proseguiremo con altre proposte”.

Monica Pieli, presidente della Scuola civica di musica di Castelnuovo Garfagnana, ha detto: “Sono contentissima di essere qui quest’anno e ringrazio tutti gli sponsor e le amministrazioni. Siamo più che orgogliosi di lavorare insieme al maestro Gaddi per questo grande evento dove ospitiamo oltre 150 musicisti dall’Italia e dall’estero”.



Piero Gaddi, direttore organizzativo dell’International Academy of Music Festival, ha salutato Efrem Briskin, pianista e direttore artistico del festival: “Da jazzista – ha detto Gaddi -, ho premuto perché il festival si aprisse al jazz e ad altri generi ed ho sempre trovato in lui grande disponibilità. Lo stesso vale per direttore del programma, Massimiliano Mainolfi. Quest’anno abbiamo in cartellone 24 concerti concentrati in 15 giorni. Questo festival non potrebbe esserci senza la scuola civica e il Comune di Castelnuovo. Ringrazio tutti gli amministratori dei Comuni che ci patrocinano e l’Unione dei Comuni della Garfagnana, oltre al Parco delle Alpi Apuane, nuovo ingresso tra i nostri partner. Siamo orgogliosi di far parte della Toscana dei Festival, una selezione di eventi nella quale siamo inclusi da tanti anni. la qualità e la varietà sono la nostra forza: tutta la parte didattica è importante e il livello degli allievi è di assoluta eccellenza. La gioventù che si sta formando per andare a suonare nei teatri di tutto il mondo passa da qui, ora. Molti gli eventi gratuiti, altri con la possibilità di cenare in luoghi suggestivi, con musica di intrattenimento di qualità”.

Il programma dei concerti

Sabato 28 giugno 2025 il festival inizia alle 18, alla Rocca Ariostesca, nelle sale che videro governatore Ludovico Ariosto: “scortato” dalla Compagnia dell’Ariosto arriverà quello che è oggi il più accreditato gruppo madrigalistico a livello mondiale, “la Compagnia del Madrigale”, che incide per le principali etichette internazionali e ha ricevuto i più prestigiosi premi musicali in Francia, in Germania e nel Regno Unito; il programma sarà incentrato sui testi del grande poeta rinascimentale. Ingresso 10 euro. Alle 21 nel Loggiato “Porta Salviati”, sarà il turno della secolare filarmonica castelnuovese oggi intitolata a Giuseppe Verdi; la giornata si chiuderà alle 22 in piazzetta Ariosto, sotto alla Rocca, dove risuonerà il contemporary jazz dello “XY Quartet” con Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso elettrico), Saverio Tasca (vibrafono) e Luca Colussi (batteria). Per questi due concerti l’ingresso è libero.

Domenica 29 giugno 2025, alle 21,30 al Teatro Alfieri, il concerto sostenuto da Banca Mediolanum: suona l’Orchestra Cupiditas, diretta da Pietro Mazzetti. Questa realtà nata nel 2016, ha collezionato molti successi ed e ormai una costante nelle iniziative culturali di spicco della nostra regione e non solo. Musicisti giovani e dotati, formatisi nel conservatorio Cherubini di Firenze e alla Scuola di Fiesole, dimostrano come l’amore per la buona musica e il “desiderio ardente” di suonare insieme riescano a sopravvivere anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo. L’ambizioso programma prevede la Sinfonia n. 6 “Pastorale” di L. van Beethoven e il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninoff: solista Andrew Zheng, uno dei giovani pianisti più promettenti della scena musicale degli Stati Uniti. Ingresso 15 euro.

Lunedì 30 giugno 2025 alle 21,15 a San Romano in Garfagnana, sul sagrato della chiesa dedicata proprio a San Romano, suonano gli Alta Madera. Il repertorio latin jazz sarà interpretato da Rubèn Chaviano (violino), Filippo Pedol (contrabbasso) e Mino Cavallo (chitarra). Il trio, che vanta più di venti anni di carriera, propone un viaggio raffinato nelle sonorità del Sudamerica, tra tradizione e improvvisazione; al suo attivo, tre album in studio e collaborazioni di grande prestigio, quali quelle con Gabriele Mirabassi e Trilok Gurtu. Ingresso libero (in caso di pioggia, il concerto si terrà all’interno della chiesa).

Martedì 1 luglio 2025, nella saletta Suffredini in centro a Castelnuovo Garfagnana, doppio appuntamento con gli studenti del festival: alle 16,30 e alle 18. Invece alle 21,15, nella cornice romanica della chiesa di San Michele a Castiglione di Garfagnana, il primo atteso Concerto dei docenti, con Maurizio Sciarretta e Nicholas Pappone al violino, Ruslan Biryukov al violoncello, Candence Chien e Natalia Bezuglova al pianoforte e il tenore Nils Neubert. Maurizio Sciarretta, allievo del leggendario violinista russo Zakhar Bron, suona da solista con importanti istituzioni musicali italiane ed è docente alla prestigiosa Accademia di Imola; Nicholas Pappone, violinista statunitense con all’attivo prestigiose collaborazioni in musica da camera; Ruslan Biryukov, violoncellista azero molto attivo sulla costa est degli Stati Uniti; Candence Chien, raffinata pianista formatasi alla celebre Juilliard School di New York; Nils Neubert, tenore che divide la sua attività concertistica tra Nord America e Europa. Il concerto, realizzato in collaborazione con la Filarmonica alpina di Castiglione, è a ingresso libero.

Mercoledì 2 luglio 2025 alle 21,15 nella saletta Suffredini in centro a Castelnuovo Garfagnana, il concerto finale del concorso riservato agli allievi IAM; in contemporanea, alle 21,15 presso la corte antistante il Bandini Bakery in viale Europa a Marlia, caffè concerto all’insegna dello swing col Margherita Giorgi Trio con Margherita Giorgi (voce), Moraldo Marcheschi (clarinetto/sax) e Vittorio Fioramonti (chitarra/contrabbasso), grazie al sostegno del Panificio Bandini. Per entrambi, ingresso libero.

Giovedì 3 luglio 2025 grande serata jazz con cena in villa, a Villa Beatrice a Castelnuovo di Garfagnana, località Marigliana. La suggestiva location ospiterà due concerti: alle 19,30 il jazz raffinato e potente del sassofonista Fabrizio Desideri, alle 21,30 il Puccini Jazz Choir con “Latin Tinge” (Latin Jazz), con Michela Lombardi, sotto la direzione di Piero Gaddi. Fabrizio Desideri, dopo il diploma in clarinetto classico, si laurea in jazz con Mauro Grossi e frequenta i prestigiosi corsi di perfezionamento di Siena Jazz; tra le sue collaborazioni, basti ricordare Kenny Wheeler, Paolino Dalla Porta e Marco Tamburini; ha all’attivo incisioni per Columbia Sony Music e RTI Music. Piero Gaddi, direttore organizzativo del festival, dopo il diploma in pianoforte classico si perfeziona a Siena Jazz e diviene docente di Jazz in diversi conservatori italiani; tra le sue collaborazioni, Ivan Mazuze, Mike Turk, Bjorn Solli, Mikael Godée; la sua attività concertistica internazionale vanta esibizioni in tutta Europa, Africa e, negli ultimi anni, Asia. Michela Lombardi è una delle più attive e apprezzate cantanti jazz italiane: ha all’attivo due dischi con Phil Woods, e ha firmato un brano col leggendario Burt Bacharach; con all’attivo collaborazioni con grandi nomi quali Danilo Rea, Kelvin Sholar e Tom Kilkpatrick, si è esibita in contesti di grande rilievo internazionale come Umbria Jazz. Per questa serata è previsto un biglietto di ingresso, comprensivo della cena, di 40 euro. È inoltre prevista una navetta, compresa nel prezzo, che partirà da piazza della Repubblica a Castelnuovo (in caso di pioggia, il concerto si terrà al teatro Alfieri).

Venerdì 4 luglio 2025 alle 16,30, nella saletta Suffredini di Castelnuovo Garfagnana, andrà in scena un concerto degli studenti, mentre alle 19,30, a Villa Bertagni a Castelnuovo di Garfagnana, sarà la volta dell’evento sostenuto da Unipol – Agenzia Cipollini Orsi Bordolesi: per il secondo dei prestigiosi Concerti dei docenti, il tenore Nils Neubert dividerà il palco con la soprano greca Katerina Kotsou, accompagnati al pianoforte da Yuri Kim e Massimo Salotti. Anche in questo caso, il concerto è in abbinamento alla cena: il biglietto di ingresso complessivo è di 50 euro. Prenotazione obbligatoria al numero 3884671502. Katerina Kotsou, dopo gli studi nel paese natale, si perfeziona in Italia, dove ha la grande occasione di esibirsi all’Auditorium Verdi di Milano sotto la direzione di Luis Bacalov; è molto attiva anche in ambito cameristico, nel quale attraverso con eleganza il maggiore repertorio. Yuri Kim, pianista coreana con all’attivo una straordinaria carriera, è stata solista per alcune delle maggiori orchestre d’America, quali Los Angeles Philarmonic, e ha tenuto recital solistici nelle sale più prestigiose del Paese, quali Carnegie Hall e Alice Tully Hall. Massimo Salotti, dopo il diploma si perfeziona alla prestigiosa Accademia di Imola; la sua attività concertistica, che lo vede protagonista in ogni angolo del mondo, lo ha visto al fianco di artisti quali Andrea Bocelli e Placido Domingo; è, attualmente, maestro di sala al Teatro Carlo Felice di Genova.

Sabato 5 luglio 2025 , alle 16,30 nella saletta Suffredini a Castelnuovo Garfagnana, saranno ancora una volta di scena gli studenti, mentre alle 21,15, grazie al sostegno di BVLG – Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, presso l’auditorium della banca situato a Gramolazzo (comune di Minucciano), sarà realizzato un Galà con i migliori studenti del festival. Ingresso libero.

Domenica 6 luglio 2025 , sempre alle 16,30 nella saletta Suffredini a Castelnuovo Garfagnana, è in programma il consueto Concerto degli studenti, mentre alle 21,15, nella Chiesa dei Cappuccini, andrà in scena il terzo e ultimo Concerto dei docenti: Jacob Gilman al violino, Ruslan Biryukov al violoncello, Gena Raps, Candence Chien, Yuri kim, Rossella Piegaia ed Efrem Briskin al pianoforte. Jacob Gilman, violinista, formatosi al Conservatorio di Mosca, è stato primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Bamberga; Gena Raps, pianista, già docente alla Juilliard School of Music e al Mannes College of Music, è apprezzata camerista; Rossella Piegaia, pianista, dopo il diploma si è perfezionata presso l’Accademia di Imola con Pier Narciso Masi, per poi esibirsi in formazioni cameristiche in Italia e all’estero; Efrem Briskin, pianista e direttore artistico del festival, dopo il diploma a San Pietroburgo e il trasferimento negli USA, ha diviso il palco con vere e proprie leggende della musica da camera mondiale. Ingresso libero.

Lunedì 7 luglio 2025 , giorno finale dei corsi di perfezionamento: alle 15 e alle 17,30, nella saletta Suffredini di Castelnuovo Garfagnana, e alle 21,15 presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, concerti finali di musica da camera. Ingresso libero.

Mercoledì 9 luglio 2025 alle 21,30 a Partigliano, suggestiva frazione del comune di Borgo a Mozzano, il contemporary jazz degli Ota Yōkai con Federico Gerini al pianoforte, Massimiliano Avallone al basso, Giacomo Tongiani alla batteria. Il concerto è a ingresso libero, con possibilità di cena su prenotazione al numero 3884671502.

Giovedì 10 luglio 2025 alle 21,30, sul sagrato della splendida chiesa romanica di Ceserana (comune di Fosciandora), col sostegno di Idrotherm, uno degli eventi centrali del festival: sul palco lo standard jazz del leggendario sassofonista statunitense Scott Hamilton. Con lui, in quartetto, il chitarrista olandese Martien Oster, il contrabbassista lucchese Marco Micheli e il batterista svizzero Alfred Kramer. Ingresso libero. In caso di pioggia, il concerto si tiene all’interno della chiesa.

Venerdì 11 luglio 2025 alle 21,15 al teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, un galà lirico di prestigio curato da Claudio Ottino, basso di livello internazionale: regolarmente presente nei principali teatri lirici italiani, dal Regio di Torino al San Carlo di Napoli, ha collaborato con direttori d’orchestra come Daniel Oren e registi come Luca Ronconi, incidendo più volte per la RAI. Con Ottino, le voci di Yue Gu e Ruobing Yan, con l’accompagnamento di Roberto Mingarini, pianista affermato a livello internazionale. Il costo del biglietto è di 10 euro, e il ricavato andrà a sostegno di “Cefa Baskin”, un importante progetto di basket inclusivo portato avanti da anni dall’omonima associazione sportiva castelnuovese.

Sabato 12 luglio 2025, doppio appuntamento con gli studenti della masterclass di canto lirico tenuta dal maestro Claudio Ottino: alle 17 andranno in scena al teatro Alfieri, mentre alle 21,15 a Isola Santa, sul sagrato della chiesa di San Jacopo, si esibiranno nel concerto finale. Anche in questo caso, per il concerto serale è proposto un biglietto unico per concerto e cena in loco, al costo di 30 euro.

L’International Academy of Music Festival è organizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Unione dei Comuni della Garfagnana, Parco delle Alpi Apuane, Comuni di San Romano in Garfagnana, Castiglione, Minucciano, Careggine, Fosciandora, Borgo a Mozzano, Capannori, Proloco di Castelnuovo, Filarmonica alpina di Castiglione, ISI Barga, Conservatorio “Puccini” di La Spezia, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di Banca Mediolanum, Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana, Unipol – Agenzia Cipollini Bordolesi e Orsi, Idrotherm2000, Guidi Gino, Bandini Bakery.

Dal 2003, il Direttore Artistico rimane Efrem Briskin, docente al Westchester Conservatory e direttore dell’International Academy of music; direttore organizzativo è Piero Gaddi, docente e coordinatore del dipartimento di Jazz del Conservatorio di La Spezia; direttore del programma è Massimiliano Mainolfi, docente del conservatorio di Trento e della Hochschule für Musik di Norimberga.

Info: si consiglia la prenotazione per tutti i concerti in programma tranne quelli pomeridiani.

I concerti sono a ingresso gratuito se non diversamente specificato.