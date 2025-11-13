Al Prato di Arezzo tutta la magia del Natale in sella a una Vespa

La magia del Natale in sella a una Vespa. La decima edizione della Città del Natale sarà arricchita dalla novità della baby-pista al parco del Prato che, allestita dal Vespa Club Arezzo in sinergia con la Fondazione Arezzo Intour, offrirà la possibilità ai bambini tra i tre e i sette anni di vivere un primo approccio al mondo delle due ruote in sicurezza e divertimento. L’iniziativa, in programma da sabato 15 novembre a martedì 6 gennaio, sarà motivata anche da una finalità solidale: l’intero ricavato verrà devoluto in beneficenza in occasione del raduno nazionale VespArezzo fissato per il Primo Maggio del 2026.

I bambini potranno salire su piccole Vespe elettriche per compiere giri del circuito con la costante supervisione dei volontari del Vespa Club Arezzo che garantiranno la loro presenza nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle 10.00 alle 20.00. Dopo aver spento i motori ed essere scesi di sella, i piccoli piloti riceveranno in omaggio il “Diploma di Vespista DOC” a ricordo dell’esperienza. La baby-pista, oltre a proporre un’ulteriore occasione di svago e intrattenimento all’interno della Città del Natale, è motivata anche dalla volontà di avvicinare i bambini al mondo delle due ruote e di trasmettere la passione per un mezzo che ha fatto la storia del Made in Italy non solo come veicolo ma anche come simbolo di libertà, aggregazione e scoperta del territorio in modo lento e autentico.

Le festività natalizie del Vespa Club Arezzo saranno ulteriormente arricchite dal tradizionale raduno “Babbo Natale in Vespa” di sabato 20 dicembre quando, dalle 15.30, verrà prevista una simpatica e colorata carovana in movimento tra vie e piazze della città per regalare sorrisi e stupore ai più piccoli. I vespisti decoreranno i loro mezzi con addobbi natalizi e indosseranno abiti da Babbo Natale per fare prima tappa al Luna Park di Arezzo per distribuire caramelle ai bambini presenti e per dirigersi poi verso il Prato dopo aver attraversato il centro storico. «Il 2026 sarà un anno da ricordare per il Vespa Club Arezzo – spiega il presidente Roberto Sestini, – che raggiungerà il trentesimo anniversario di attività, dunque siamo felici di anticipare il periodo di festeggiamenti con la baby-pista al Prato e con il raduno del 20 dicembre. Il tutto sarà motivato da una più alta finalità benefica perché, come da tradizione della nostra associazione, ogni iniziativa unisce passione e solidarietà: la Vespa, oltre a essere un mezzo di trasporto, è un’opportunità per stare insieme, per condividere valori e per sostenere chi ha bisogno».