Lucca Fashion Weekend 2025, tutto pronto per la terza edizione

È stata presentata lunedì 28 aprile, in conferenza stampa a Palazzo Orsetti, la nuova edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione ideata e coordinata dall’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci, che quest’anno compie un ulteriore salto di qualità, affermandosi tra gli eventi di riferimento nel panorama nazionale della moda, dell’artigianato e della cultura.

La cover ufficiale dell’evento, svelata in anteprima, è un’opera d’autore firmata da Valeria Favoccia e realizzata con il contributo di Lucca Crea e in collaborazione con la scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze

Valeria Favoccia, classe 1988, vanta partecipazione a progetti editoriali di alto profilo. Ha contribuito a serie iconiche come “Doctor Who” e “Assassin’s Creed” per Titan Comics, “Stranger Things” per Dark Horse Comics, “Mighty Morphin Power Rangers” per Boom! Studios e “Apex Legends” per Respawn Entertainment. In collaborazione con Scott e Jack Snyder, ha co-creato “By A Thread”, la sua prima serie originale pubblicata su Comixology. Attualmente, sta lavorando alla serie a fumetti “Star Wars – The High Republic” per Dark Horse Comics. Ha lavorato anche come character designer e illustrato giochi da tavolo, è nel corpo docente della scuola “TheSign – Comics & Art Academy” di Firenze. Infine, ha una grande passione per la Formula 1.

Per la terza edizione della manifestazione è stato inoltre istituito il nuovo e prestigioso Premio al Merito Lucca Fashion Weekend, per celebrare le eccellenze nel commercio, nell’artigianato e nell’industria del territorio. Il premio sarà conferito direttamente dal sindaco Mario Pardini durante l’evento di sabato 31 maggio. Le candidature sono aperte tramite bando sul sito del Comune di Lucca, dove è consultabile anche il regolamento. Potranno partecipare alla selezione due categorie di imprese artigianali, industrie tessili e confezione di articoli di abbigliamento.

Un’attenzione particolare verrà posta sui colori della manifestazione, che saranno quelli di Seta-25, l’emozione cromatica dell’anno lanciata da Cromology Italia e firmata dall’artista Francesco Zavattari.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte, oltre all’assessore Granucci e alla stessa Favoccia, la direttrice artistica di LFW Beatrice Taccini, il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina, il presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi, Laura Vaioli della scuola TheSign Comics & Arts Academy di Firenze e l’amministratore delegato di Cromology Italia Massimiliano Bianchi, in rappresentanza del main sponsor di questa edizione.

Lucca Fashion Weekend 2025 si svolgerà in tre giornate – 30 e 31 maggio, 1 giugno – con una speciale preview in programma il 10 e 11 maggio, trasformando il centro storico in un laboratorio a cielo aperto, dove si incontrano moda, artigianato e sperimentazione, grazie anche alla presenza di brand di caratura nazionale e internazionale e ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della cultura e del fashion system.

Il programma è suddiviso in tre calendari tematici:

END, dedicato ai marchi e alle loro collezioni;

OFF, per le iniziative delle attività commerciali;

EXP, con mostre, talk e appuntamenti culturali.

Preview – 10 e 11 maggio

A dare il via all’edizione 2025 sarà l’apertura della mostra della collezionista Renata Frediani a Palazzo Bernardini. Il loggiato di Palazzo Pretorio ospiterà invece in quei giorni l’esperienza gourmet firmata Atelier Damiano Carrara, mentre in giro per il centro storico si potranno incontrare le celebri “biciclette by Valentino”, con modelli e modelle del brand che distribuiranno gadget e i programmi ufficiali.

30 maggio – Opening Cocktail

Il giardino appena restaurato di Palazzo Pfanner ospiterà il cocktail riservato a sponsor e ospiti.

31 maggio – Main Event e Talk

Al Real Collegio, party aperto ad ingresso libero con performance fashion e musica live. Sotto il loggiato di Via Beccheria, in collaborazione con Feltrinelli, spazio invece agli incontri pubblici con scrittori, stilisti e protagonisti del settore, in un dialogo tra narrazione, stile e identità.

1 giugno – Workshop e mestieri della moda

Sempre al Real Collegio, novità di quest’anno: i workshop dedicati ai mestieri della moda, promossi da Federmoda CNA, aperti a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino il mondo del made in Italy.

Torna a LFW anche Armani Beauty, ospite sotto il Loggiato Pretorio con “Le Vanità Profumerie”, dopo l’esperienza di successo dello scorso anno.

«Questa edizione di Lucca Fashion Weekend segna una maturazione importante del progetto ed un deciso salto di qualità – ha dichiarato l’assessore Paola Granucci – Un evento che nasce dalla città, ma guarda con ambizione al panorama nazionale e internazionale. Con la creazione del Premio al Merito vogliamo riconoscere il valore di chi, con passione e visione, costruisce ogni giorno l’identità economica e culturale del nostro territorio».

Partner e sponsor: Cromology (main sponsor), Castagneto Banca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Caffè Bonito, Confindustria Toscana Nord, Guidi Car, Lucca Crea, TheSign Comics & Arts Academy, Lucca Plus, Palazzo Pfanner, Camera di Commercio Toscana Nord, Lucca Organizza e Museo del Tessuto di Prato.

Per il programma completo, iscrizioni ai workshop e bando per il Premio al Merito: www.luccafashionweekend.it e canali social ufficiali di Lucca Fashion Weekend.