Firenze, Premiate Trattorie Italiane: inizia l’anno tra conferme e nuovi progetti

Si è svolta questo Lunedì 24 Febbraio a Firenze la consueta riunione annuale degli associati per discutere il bilancio 2024 e deliberare i progetti per il 2025.

È ufficialmente online il nuovo sito web delle Premiate Trattorie Italiane, totalmente ricostruito per una user experience intuitiva e completa, tassello mancante di un adeguamento della comunicazione già in atto negli ultimi due anni.

È stato annunciato un nuovo ingresso nelle Premiate Trattorie Italiane, anzi un bentornato, dopo alcuni anni è tornata a far parte del nostro gruppo in espansione la leggendaria Trattoria Antichi Sapori di Pietro Zito a Montegrosso di Andria (Puglia).

Ha meritato un approfondimento il progetto di Flavia Filippi e Stefano Fabbri, Seconda Chance: associazione che si occupa della reintegrazione nel mondo lavorativo di carcerati ed ex carcerati, attraverso la ricerca di imprenditori disponibili. Dalla fondazione è stata creata una squadra con referenti in ogni regione d’Italia per trovare opportunità di lavoro a tempo determinato a detenuti ed ex detenuti, anche illustrando agli imprenditori le agevolazioni economiche della legge Smuraglia. Finora sono state finalizzate oltre 370 offerte di lavoro.

Le Premiate Trattorie Italiane sono interessate a collaborare mettendo a disposizione i contatti di tutti gli associati per organizzare corsi ed eventi tematici nelle carceri dei vari territori.

Una nuova collaborazione con una preziosa azienda che opera nel mondo del Caffè di Terroir: Fratelli Bonacchi.

Una piccola realtà che ci ha conquistato con i suoi valori: sostenibilità, condivisione, conoscenza, benessere, bontà. La moderna evoluzione di una torrefazione tradizionale familiare di Quarrata, nel Pistoiese, di cui conserva la storia familiare, l’impegno personale e la passione quotidiana, portata nel futuro per essere un’impresa di caffè innovativa, in cui il prodotto è seguito, controllato e certificato lungo tutta la filiera di produzione, dalla coltivazione alla tazzina, in contatto diretto con i produttori.

“Dal seme alla tazzina”

Nelle piantagioni di proprietà viene praticata un’agricoltura organica e circolare che rivolge la massima attenzione alla salvaguardia della biodiversità, in collaborazione con risorse umane cui vengono assicurate tutte le tutele in termini di sicurezza e di crescita umana e sociale.

Nel panorama delle attività svolte e concluse nell’anno passato, oltre al grande successo dato dall’Evento Nazionale svolto in Franciacorta nell’Ottobre 2024, ci siamo soffermati sul progetto Sprecometro per l’economia circolare e sviluppo sostenibile guidato dall’Università di Bologna e presentato da Bruno Damini; una bella occasione per mettere a contatto le trattorie con il tema dello spreco alimentare, attraverso ricette a base di pane raffermo, simbolo della cucina contadina.

Si consolida anche la collaborazione con acqua Valverde che per l’anno in corso andrà a realizzare collarini customizzati per ogni associato che proporrà questa leggerissima acqua all’interno della propria trattoria.