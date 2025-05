Ad Arezzo la seconda edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola

Si chiama “Incontri” ed è parte della seconda edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola. Il progetto, coordinato dall’Istituto Comprensivo Piero della Francesca, coinvolge gli IC “Cesalpino”, “IV Novembre”, “Margaritone”, “Francesco Severi”, “Martiri di Civitella”, “Andrea Sansovino”, “G. Garibaldi”, il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” e i licei annessi con indirizzo coreutico nella valorizzazione della straordinaria energia creativa che ogni giorno prende vita nelle scuole. Si tratta di una tre giorni di eventi, performance e formazione dedicata alla creatività nella scuola che si terrà nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Arezzo dal 20 al 22 maggio, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il supporto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il titolo stesso del progetto – Incontri – richiama la filosofia dell’iniziativa: creare connessioni tra le scuole e tra queste e il territorio attraverso l’arte, la musica, la danza, il teatro e la riflessione pedagogica. Durante le tre giornate, gli studenti e le studentesse daranno vita a una serie di performance artistiche, mentre all’interno della Fortezza, nella suggestiva area della Diacciaia sarà allestita una mostra di elaborati creativi prodotti dalle scuole della rete. Il festival prevede anche un momento formativo dedicato al corpo docente, focalizzato sulla didattica della creatività.

“Il progetto rappresenta un’occasione straordinaria per valorizzare il talento e l’espressività delle nuove generazioni, un evento significativo che unisce arte, scuola e comunità in un luogo simbolico come la Fortezza Medicea. Investire sulla creatività significa investire sul futuro, e il Comune sarà sempre al fianco delle scuole che credono nell’educazione come strumento di crescita e coesione sociale”, ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti.

“Il Festival nasce dalla convinzione che la creatività non sia solo un talento da coltivare, ma un diritto educativo e un linguaggio universale attraverso cui ragazze e ragazzi possono esprimersi, crescere, raccontarsi e immaginare il futuro. Sarà un’occasione per restituire alla collettività le esperienze più significative maturate all’interno delle comunità scolastiche, nel segno della condivisione e della partecipazione. In un tempo in cui la scuola è spesso chiamata a rispondere a sfide complesse la creatività si conferma una risorsa potente per l’inclusione, la motivazione, il benessere e lo sviluppo del pensiero critico. Ringraziamo tutte le scuole, i dirigenti, i docenti, alunni e studenti nonché i partner che hanno creduto e credono nel valore di questa iniziativa, e che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile un’idea di scuola come luogo vivo di cultura, bellezza e partecipazione”, ha detto la professoressa Rossella Esposito dirigente scolastico IC Piero della Francesca.

PROGRAMMA

20 maggio 2025 Ore 16:30 – 18:30

Istituto Comprensivo Piero della Francesca

“Incontri: Annunciazione Visitazione Pietà”, testo Mariangela Gualtieri – performance Istituto Comprensivo Martini di Civitella

“ART! WE PROTEST L’arte come forma di protesta” – performance ispirata al lavoro di Banksy, Marina Abramovic, Leonardo Da Vinci.

Mostra: Allestimento Diacciaia con elaborati creativi della rete AR&te

21 maggio 2025 Ore 16.00 – 18.30

Istituto Comprensivo IV Novembre – Scuola Primaria Sante Tani

“Personaggi in cerca di un’opera d’arte”

Istituto Comprensivo Andrea Sansovino

“Sword Dance”,Thoinot Arbeau/an. A. Massaini per orchestra scolastica

“Siyahamba”, Andries Van Tonder, South African Folk Song per coro e percussioni

Mostra: Allestimento Diacciaia con elaborati creativi della rete AR&te

22 maggio 2025 Ore 16.30 – 18.30

Istituto Comprensivo Piero della Francesca

“….noi” – performance

Istituto Comprensivo Cesalpino

“La pace dentro” – performance

Mostra: Allestimento Diacciaia con elaborati creativi della rete AR&te