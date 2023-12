Vivere Off-Grid: un mondo fuori dalle reti tradizionali

Vivere in case completamente autosufficienti, staccate dalle reti di elettricità, gas, fognature e internet, è un concetto che sta guadagnando sempre più attenzione nel panorama delle abitazioni sostenibili.

Le cosiddette “case off-grid” rappresentano una forma di vita che punta alla massima indipendenza dalle risorse esterne, combinando tecnologia avanzata e principi di bioarchitettura.

In questo articolo, esploreremo cosa sono esattamente queste case, i principi su cui si basano, e se è realmente possibile adottare uno stile di vita completamente fuori rete.

Case Off-Grid: cosa sono e l’esempio delle Earthship

Una casa off-grid è un’abitazione che opera al di fuori delle reti tradizionali di servizi, sia pubbliche che private.

Queste dimore sono progettate per essere autosufficienti sotto diversi aspetti, producendo la propria energia elettrica e termica, raccogliendo l’acqua piovana o proveniente da pozzi, e persino trattando in modo naturale le acque reflue.

Il concetto che sta alla base di queste abitazioni ha radici profonde nella bioarchitettura e nel movimento di costruzione sostenibile, con esempi noti come le Earthship, ideate da Michael Reynolds.

Principi chiave e funzionamento delle case Off-Grid

Queste abitazioni si basano su principi chiave che le rendono uniche e sostenibili.

Le Earthship, ad esempio, incorporano sei principi fondamentali: riscaldamento e raffreddamento termico e solare, materiali naturali e riciclati, energia solare ed eolica, trattamento delle acque reflue, raccolta dell’acqua e produzione di cibo.

Questi principi permettono alle case di operare in modo indipendente, riducendo al minimo l’impatto ambientale e garantendo il massimo comfort per gli abitanti.

Tra le soluzioni presenti all’interno di queste abitazioni, compaiono spesso le pompe di calore calore alimentate dal sole.

Proprio a questo riguardo, è interessante conoscere e approfondire tutti gli aspetti relativi al funzionamento della pompa di calore.

Perché scegliere una casa Off-Grid?

Le case off-grid offrono numerosi vantaggi, tra cui sostenibilità ambientale ed economica. Dal punto di vista economico, queste abitazioni hanno costi iniziali inferiori rispetto alle case tradizionali, con opzioni di base che possono partire da 7.000 a 10.000 euro. Inoltre, il risparmio sulle bollette annuali può raggiungere i 4.000-5.000 euro. Tuttavia, in Italia, vivere green al 100% è ancora un’impresa complicata a causa dei regolamenti variabili da regione a regione.

L’associazione Offgrid Italia sta lavorando per sensibilizzare i legislatori italiani riguardo alla possibilità di vivere off-grid e ottenere i permessi necessari per la costruzione di edifici seguendo questi principi innovativi.

Inoltre, stanno cercando di creare una consapevolezza più ampia sulla filosofia off-grid e le sue potenzialità.

Esempi di case Off-Grid nel mondo e in Italia

Nel mondo, esistono già diverse esperienze di abitazioni off-grid. Dalla Hill Country House in Texas alla Tenuta in Extremadura, queste dimore dimostrano che si può condurre uno stile di vita sostenibile e fuori rete.

In Italia, architetti come Roberto Dini e Stefano Girodo hanno progettato il Bivacco Pasqualetti in Valle d’Aosta, mentre Energy Resources ha dimostrato che è possibile vivere senza dipendere dal petrolio a Monsano, nella provincia di Ancona.

In conclusione, queste case rappresentano una visione del futuro dell’abitare, dove la sostenibilità ambientale e l’indipendenza energetica diventano elementi chiave.

Nonostante le sfide normative attuali in Italia, esistono già progetti e iniziative che mostrano il potenziale di questo approccio innovativo e sostenibile all’abitare.