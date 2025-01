Vino, Chianti Classico Collection: le nuove annate del Gallo Nero si presentano

L’appuntamento con la Collezione del Chianti Classico torna alla Stazione Leopolda di Firenze. La due giorni di presentazione dedicata a stampa ed operatori aprirà le sue porte al pubblico il 18 febbraio.

La Chianti Classico Collection 2025 torna a presentare le nuove annate dei vini del Gallo Nero e i suoi produttori. Due giorni riservate alla stampa e ai professionisti del settore, e un giorno con apertura al pubblico per conoscere da vicino i produttori del Consorzio e i loro vini.

Il 17 febbraio giornata dedicata ad operatori e stampa, apertura al pubblico il 18 febbraio. In degustazione le etichette firmate Gallo Nero, Chianti Classico annata, Riserva e Gran Selezione, il Vin Santo del Chianti Classico e l’Olio DOP Chianti Classico.

Informazioni

Il 18 febbraio, l’evento apre le porte al pubblico, offrendo l’opportunità di incontrare 218 produttori di Chianti Classico. Inoltre, tour guidati tra le aziende e approfondimenti per tutti gli appassionati ( su registrazione, link disponibile a breve).

Ingresso: 30 € con tariffa ridotta a 15 € per membri di associazioni del settore (AIES, AIS, ARS, ASPI, ASSOSOMMELIER, ENOCLUB SIENA, FISAR, FIS, ONAV, SLOW FOOD) e studenti universitari. Non perdere l’occasione di assaporare i nuovi vini Chianti Classico in un contesto straordinario!

Orari apertura al pubblico: 18 febbraio dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00).

Mob. attivo da lunedì a venerdì con orario 10.00-13.00 / 15.00-18.00

+ 39 339 1230614