Vino, Cantina Pietreionne è la vincitrice dei Wine Label Awards 2025

L’etichetta più affascinante del panorama spumantistico italiano è quella di HELZA Major Metodo Classico di Cantina Pietreionne, che si aggiudica il titolo di vincitore assoluto dei Wine Label Awards 2025, il contest promosso da Winelivery giunto alla sua quarta edizione, quest’anno in collaborazione con Decanto.

HELZA Major Metodo Classico di Cantina Pietreionne è disponibile da oggi su Winelivery: un invito a scoprire l’etichetta di bollicine più bella d’Italia e a brindare al design che racconta una storia.

Un trionfo di eleganza, concept e innovazione che ha conquistato la giuria più severa, il pubblico social di Winelivery, che con i suoi voti su Instagram ha decretato il successo finale dell’etichetta HELZA Major, emblema della visione estetica e stilistica di Pietreionne, cantina sannita che unisce storia, tradizione e spinta contemporanea.

“L’idea del restyling è nata durante una passeggiata tra i vigneti. Da quel momento è emerso il desiderio di raccontare ciò che finora era rimasto un’identità inespressa. Il logo Pietreionne diventa un’esperienza sensoriale: prende forma su più livelli, si illumina di una luce cuspidale e si arricchisce di una polvere dorata che riflette le pietre raccolte lungo il cammino tra i filari. Pietre che tornano a vivere, impilate come simbolo di radici e memoria, restituendo al marchio una nuova forza. Guardarle significa esserne attratti, sfiorarle significa percepirne la tridimensionalità: un invito spontaneo al contatto, al legame diretto. Tre parole guidano questo percorso: luce, tridimensionalità, emozione. Non è solo un restyling. È un’esperienza che vive nei cinque sensi: nella luce che si vede, nella pietra che si tocca, nel profumo che si respira, nel gusto che rimane, nel silenzio che racconta.”

– Daniele Giovanni Corbo, Proprietario e Enologo della Cantina Pietreionne.

Con questa vittoria, HELZA Major Metodo Classico di Cantina Pietreionne entra a far parte della selezione di Winelivery, diventando disponibile sull’app per tutti gli amanti del buon bere che desiderano scoprire non solo la bellezza, ma anche la qualità e l’eleganza di questo Metodo Classico.

“Anno dopo anno, i Wine Label Awards confermano quanto il design e l’identità visiva siano parte integrante del racconto di un vino. L’etichetta vincitrice di quest’anno è un perfetto esempio di come il linguaggio estetico possa trasmettere personalità, qualità e stile. Siamo felici di accogliere HELZA Major nella nostra selezione e di condividerlo con la nostra community.”

– Francesco Magro, CEO di Winelivery

In questa edizione, realizzata in collaborazione con Decanto, punto di riferimento nel racconto digitale del vino italiano, la competizione ha celebrato le migliori etichette di bollicine provenienti da tutta Italia. In gara, una selezione curata da Winelivery, dalla redazione di Decanto e da numerose cantine che hanno scelto di candidarsi spontaneamente, dando prova del valore e del prestigio riconosciuto all’iniziativa.

La risposta del pubblico è stata straordinaria: centinaia di voti e condivisioni hanno confermato quanto l’aspetto visivo di una bottiglia sia ormai un potente strumento di emozione, racconto e leva di scelta per i consumatori.

Winelivery sta già ragionando su quale categoria di vini concentrarsi per l’edizione dei Wine Label Awards 2026.