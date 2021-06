ALTOPASCIO – La Scuola Calcio Inter del Tau Calcio si fa in tre Nuove strutture, nuovo staff, stessa passione. In programma anche open day gratuiti

La Scuola Calcio Inter del Tau Calcio Altopascio, l’unica presente in Toscana, si fa in tre: da quest’anno, infatti, si aggiungono al polo presente ai campi sportivi del Checchi Calcio di Carraia (Capannori), anche Badia Pozzeveri, nella struttura dell’Academy Tau, e il Centro Sportivo Gianni D’Addario a Lamporecchio, in provincia di Pistoia. Tre strutture all’avanguardia, dunque, tutte dedicate alla formazione dei piccoli calciatori di domani. Nuove location e nuova struttura organizzativa: ad affiancare Maurizio Matteoni, referente per Fc Internazionale Scuola Calcio Inter, ci saranno Marco Ghera e Paolo Lepori, istruttori e responsabili dei tre centri sportivi. Accanto a loro, Marco Grazzini, storico mister amaranto e da oggi anche responsabile tecnico del progetto.

La Scuola Calcio Inter, arrivata a Lucca nel 2016 grazie al sodalizio tra il Tau Calcio e la squadra nerazzurra, offre la possibilità alle bambine e ai bambini nati tra il 2014 e il 2016 di avvicinarsi al mondo del calcio attraverso programmi ludico-motori di grande qualità, studiati e approvati dai tecnici Inter. Facendo leva sul gioco e sul divertimento, quali strumenti basilari per coinvolgere i bambini e le bambine, la Scuola Calcio Inter propone un’offerta formativa che punta alla crescita motoria e sportiva dei suoi iscritti: durante le sedute di allenamento, infatti, vengono offerte occasioni di gioco spontaneo, da cui attingere esperienze motorie significative, si rispettano le diverse esigenze fisiologiche, psicologiche e pedagogiche di ciascun allievo e, soprattutto, si impostano le basi di un fair play sportivo, fondamentale per il futuro, sia fuori che dentro il campo da gioco.

Per presentare i programmi e tutto il mondo della Scuola Calcio Inter sono stati organizzati open day gratuiti, che si svolgeranno su tutto il territorio, dalle 17,30 alle 19.30. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: sabato 12 giugno allo stadio comunale di Badia Pozzeveri, in via Boggi; domenica 27 giugno al Centro Sportivo IFC G. D’Addario in via Matteotti, Lamporecchio; domenica 4 luglio, allo stadio comunale di Altopascio.

Per consentire un sereno svolgimento della giornata, gli open day si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. L’iscrizione è obbligatoria e deve avvenire attraverso il seguente modulo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerhmLhqOOcLXKZ25e3l0aEGbEtHBJhnyaoK5hM6fiqMbC3kA/viewform?usp=sf_link. L’iscrizione può essere fatta anche il giorno stesso all’arrivo dell’open day.

Possono partecipare agli open day i bambini non tesserati FIGC.

Per informazioni: 0583.216051; 329.7760769 (solo WhatsApp); info@taucalcioaltopascio.it