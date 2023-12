Vino, a Pitigliano torna “Winter Wine” alla scoperta dei vini del territorio

A Pitigliano, sabato 9 dicembre, tornano protagonisti i vini del territorio con la terza edizione di Winter Wine: a partire dalle ore 18 apertura delle antiche cantine monumentali del centro storico con degustazione guidata dei vini e dei prodotti locali.

La kermesse enogastronomica è organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune di Pitigliano.

Dalle ore 17, la Compagnia Mantica animerà il centro storico con la “Parata di Natale”, uno spettacolo a tema natalizio, mentre alle ore 21, in piazza San Gregorio VII, si terrà il concerto live dei Ladri di Monnalisa. Le degustazioni guidate dei vini, che hanno inizio alle 18, saranno a cura dell’Onav e saranno animate dalla musica dal vivo, con il coinvolgimento di tre gruppi musicali: in via Roma “I signori della corte”; “Jolly Cage” in piazza San Gregorio; “Sunnytime” in via Vignoli. I punti ristoro sono quattro: in via Vignoli sarà dedicato uno spazio al crostino toscano e uno ai tozzetti e anacini; in via Roma salumi e formaggi; in piazza San Gregorio pane e porchetta.

L’ingresso alla kermesse richiede l’acquisto del kit di degustazione (il calice) a 20 euro la sera stessa dell’evento, a partire dalle 17, nella sede della pro loco, in via Roma 11. In alternativa il calice potrà essere acquistato scontato, in prevendita a 17 euro, nei giorni precedenti all’evento, il 7 e 8 dicembre, dalle 17 alle 19, nella sede della pro loco, in via Roma 11.

Ma ecco le aziende vitivinicole che partecipano a questa edizione e i loro vini:

ADONAEA: SUANA – Rosso Toscana IGT; LUNASIE – Bianco di Pitigliano

CANTINA DEL ROSPO: SCIORNAIA – IGT Toscana Sangiovese; LE RIPARELLE – IGT Toscana Bianco

CANTINA DI PITIGLIANO: VIA CAVA GRADONE – Ciliegiolo Maremma Toscana DOC; ILDEBRANDO PREMIUM – Bianco di Pitigliano Superiore DOC

LA BIAGIOLA WINERY: TESAN – Rosso Maremma Toscana DOC; MATAN – Vermentino Maremma Toscana DOC

POGGIO AL TUFO TOMMASI: ROMPICOLLO – Rosso Toscana IGT; VERMENTINO – Bianco Toscana IGT

SASSOTONDO: CILIEGIOLO – Rosso Maremma Toscana DOC; ISOLINA – IGT Toscana Bianco

SCIPIO: MELETELLO – IGT Toscana Rosso; GIUDIZIO – IGT Toscana Bianco

TENUTA ROCCACCIA: NERONOTTE – Sovana Rosso Superiore DOC; OROLUNA – Bianco di Pitigliano Superiore DOC

VILLA CORANO: TERRANTICA – Bianco di Pitigliano Superiore DOC; COR UNUM – Sovana Rosso Superiore DOC

Unica azienda proveniente da fuori: VECCHIA CANTINA DI MONTEPULCIANO (Vino Kosher): BARTENURA – Rosso Toscana IGT; OVADIA – Vermentino Umbria IGT